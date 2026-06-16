Deze stationaire koudwater hogedrukreiniger overtuigt met zijn probleemloze bediening, een debiet van 1.000 l/u, een druk van 190 bar en een inlaattemperatuur tot 85 °C. De pomp wordt beschermd door een groot waterfilter. Niet alleen de installatie, maar ook de bediening en het onderhoud zijn eenvoudig en gebruiksvriendelijk. De elektronische bewaking en foutindicator garanderen een hoge bedrijfszekerheid. Dankzij de 4-polige elektromotor met laag toerental heeft de machine een lange levensduur, terwijl de krukaspomp met hoogwaardige messing cilinderkop en het roestvrijstalen frame en de behuizing de machine slijtvast maken. De hogedrukreiniger heeft een wateropslagtank met droogloopbeveiliging en kalkbescherming, waarbij het lege niveau van de kalkbescherming wordt weergegeven. Reinigingsmiddel kan ook worden aangezogen en gedoseerd via een ventiel, en ook hier is een leeg-indicator aanwezig. Geleverd zonder accessoires, deze zijn optioneel beschikbaar: manometer, tijdteller, ingang voor tweede reinigingsmiddel, automatische drukverlaging en diverse afstandsbedieningen.