Hogedrukreiniger HD 10/19-4 ST H
Deze eenvoudig te bedienen, stationaire hogedrukreiniger met een hoog debiet van 1.000 l/u is robuust en van hoge kwaliteit - ideaal voor de landbouw of de voedingsmiddelenindustrie.
Deze stationaire koudwater hogedrukreiniger overtuigt met zijn probleemloze bediening, een debiet van 1.000 l/u, een druk van 190 bar en een inlaattemperatuur tot 85 °C. De pomp wordt beschermd door een groot waterfilter. Niet alleen de installatie, maar ook de bediening en het onderhoud zijn eenvoudig en gebruiksvriendelijk. De elektronische bewaking en foutindicator garanderen een hoge bedrijfszekerheid. Dankzij de 4-polige elektromotor met laag toerental heeft de machine een lange levensduur, terwijl de krukaspomp met hoogwaardige messing cilinderkop en het roestvrijstalen frame en de behuizing de machine slijtvast maken. De hogedrukreiniger heeft een wateropslagtank met droogloopbeveiliging en kalkbescherming, waarbij het lege niveau van de kalkbescherming wordt weergegeven. Reinigingsmiddel kan ook worden aangezogen en gedoseerd via een ventiel, en ook hier is een leeg-indicator aanwezig. Geleverd zonder accessoires, deze zijn optioneel beschikbaar: manometer, tijdteller, ingang voor tweede reinigingsmiddel, automatische drukverlaging en diverse afstandsbedieningen.
Kenmerken en voordelen
Hoogwaardige uitrustingVoorraadtank met klep, kalkbescherming en droogloopbeveiliging. Zeer robuust roestvrijstalen frame en deksel. Klaar voor aansluiting van afstandsbedieningen.
Lange levensduur en robuustZeer robuust roestvrijstalen frame en deksel. De 4-polige, traaglopende elektrische motor garandeert lange werktijden. Betrouwbaar en met een lange levensduur: De heavy-duty-krukaspomp van Kärcher zorgt voor een optimale druk.
Elektronische bewaking voor extra bedrijfsveiligheidUitschakelen bij watertekort, LED's: stand-by, service, fout. Uitschakeling bij over-/onderspanning. Uitschakeling bij lekkage of fase-uitval.
Ongecompliceerde, eenvoudige bediening
- Slechts één draaischakelaar voor alle functies garandeert een eenvoudige bediening zonder lange leertijden.
- Bijzonder gebruiksvriendelijk dankzij zelfverklarende symbolen. Geen tijdrovende inductie nodig.
- LED's geven belangrijke bedrijfstoestanden aan
Omvangrijk programma toebehoren en aanbouwsets
- Manometer en verstreken tijdteller zijn optioneel verkrijgbaar.
- Automatische drukontlasting is optioneel verkrijgbaar.
Reinigingsmiddelinlaat met klep en leegindicator
- Het reinigingsmiddelinlaatsysteem met doseerventiel en leegindicator is slechts een onderdeel van de standaard meegeleverde hoogwaardige uitrusting.
- Optioneel: tweede inlaat met klep en leegindicator.
- Doseereenheid voor reinigingsmiddel aan de zuigzijde.
Robuuste uitvoering voor zware omstandigheden
- Ontwikkeld voor dagelijks gebruik.
- Langere levensduur, minder onderhoudsinspanning en lagere kosten. Ideaal voor industriële toepassingen.
- Door het gebruik van warm water wordt de reinigingsefficiëntie aanzienlijk verhoogd.
Groot geïntegreerd waterfilter
- Groot waterfijnfilter voor een optimale bescherming van de pomp.
- Gemakkelijk te bereiken, eenvoudig te reinigen.
- Bescherming van alle hogedruk-onderdelen
Eenvoudige installatie en onderhoud
- Voor service zijn alle componenten eenvoudig en snel toegankelijk.
- Tijd- en kostenbesparende installatie ter plaatse.
- Eenvoudig service-netwerk met goed opgeleide service-technici
Altijd snel klaar voor gebruik
- Beschikbaar met één druk op de knop, met geen insteltijden en transport van mobiele apparaten.
- Zodra het pistool wordt ingedrukt, start de pomp met de aanvoer. Hierdoor kan u bij elke aftaplocatie comfortabel werken.
- Vaste installatie zonder gevaar: geen vervuiling of losse slangen
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 1000
|Werkdruk (bar/MPa)
|50 - 190 / 5 - 19
|Max. druk (bar/MPa)
|250 / 25
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|85
|Vermogen (kW)
|7
|Bescherming (A)
|16
|Stroomkabel (m)
|5
|Watertoevoer
|1″
|Aantal gebruikers
|1
|Draagbaarheid
|Stationair
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|89
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|98,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|800 x 605 x 600
Inbegrepen bij levering
- Servo Control
- Powersproeier
- Frame en afdekking: Roestvrij staal
- Voorbereid voor Servo Control
- Vooraf uitgerust voor een reinigingsmiddel inlaat
Uitvoering
- Krukaspomp met keramische zuigers
- voordrukpomp
- Bescherming tegen kalkafzetting
- Droogloopbeveiliging
- Grote waterfijnfilter
- Opslagtank met vlotterklep
- Voorbereid voor afstandsbediening
- RM1 dosering
- De oliestand kan van buitenaf gecontroleerd worden
- Oliekijkglas
- Luchtgekoelde motor
Toepassingen
- Uitermate geschikt voor reinigingstoepassingen in de voedingsindustrie
- Ideaal voor toepassingen in de voedingsmiddelen-, cosmetica- en chemische industrie
- Ideaal voor reiniging in industriële omgevingen, bijvoorbeeld voor het reinigen van productie-installaties
- Reiniging van voertuigen en machines in de automobiel-, industriële en agrarische sector
- Reinigen van stallen in de landbouw
- Geschikt voor productiehallen, magazijnen, logistieke gebouwen en zwaar industriële faciliteiten.
- Landbouw
- Hogedrukreiniging van machines en uitrusting in de bouwsector, landbouw en voor gemeentes.
- Ideaal voor autowerkplaatsen, autoverhuurbedrijven, autowasstraten, bouwbedrijven, vakmensen, kleine bouwbedrijven, kleine garages, boerderijen, enz.
- Industrie
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 10/19-4 ST H
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.