Ce nettoyeur haute pression stationnaire à eau froide pour une température d'arrivée d'eau maximale de 60 °C s'illustre par un débit de 1 000 l/h et une pression de service considérable de 210 bar. La puissance élevée permet une utilisation continue en conditions difficiles, par exemple dans le secteur agricole ou industriel. Le boîtier robuste et le cadre en acier revêtu par poudre, la pompe à vilebrequin solide avec culasse en laiton ainsi que le moteur électrique lent à 4 pôles avec refroidissement à l'eau assurent la robustesse et une longue durée de vie. Par ailleurs, la machine dispose d'un réservoir de stockage d'eau intégré avec sécurité manque d'eau et indicateur de réservoir vide. Le détergent est amené par le biais d'une aspiration spéciale avec une vanne de dosage ; là aussi, un indicateur le signale lorsque le réservoir est vide. Pour une utilisation confortable, l'appareil est équipé d'un grand bouton rotatif tandis que les opérations d'installation et de maintenance s'effectuent rapidement. Les accessoires ne sont pas inclus et sont disponibles pour chaque point de prélèvement : manomètre et compteur d'heures, aspiration pour deuxième détergent, décompression automatique et télécommandes.