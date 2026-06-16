Deze stationaire koudwater hogedrukreiniger voor een temperatuur tot 60 °C in de watertoevoer beschikt over een debiet van 1.000 l/u en een indrukwekkende werkdruk van 210 bar. De hoge prestaties maken continu gebruik in zware omstandigheden mogelijk, bijvoorbeeld in de agrarische of industriële sector. De robuuste behuizing en het frame van gepoedercoat staal, de stabiele krukaspomp met messing cilinderkop en de 4-polige elektromotor met laag toerental en waterkoeling zorgen voor robuustheid en een lange levensduur. De machine heeft ook een geïntegreerde wateropslagtank met droogloopbeveiliging en leeg-indicator. Het reinigingsmiddel wordt aangevoerd via een speciale ingang met doseerventiel en ook het leeg niveau wordt aangegeven door een indicator. De machine is voorzien van een grote draaischakelaar voor comfortabele bediening en ook installatie- en onderhoudswerkzaamheden kunnen snel worden uitgevoerd. Volgende accessoires zijn niet inbegrepen in de levering en zijn beschikbaar optioneel: manometer en urenteller, ingang voor een tweede reinigingsmiddel, automatische drukverlaging en afstandsbedieningen.