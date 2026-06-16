Hogedrukreiniger HD 10/21-4 ST
Probleemloze bediening, hoge veiligheid en robuustheid: krachtige stationaire koudwater hogedrukreiniger met 1.000 l/u en 210 bar.
Deze stationaire koudwater hogedrukreiniger voor een temperatuur tot 60 °C in de watertoevoer beschikt over een debiet van 1.000 l/u en een indrukwekkende werkdruk van 210 bar. De hoge prestaties maken continu gebruik in zware omstandigheden mogelijk, bijvoorbeeld in de agrarische of industriële sector. De robuuste behuizing en het frame van gepoedercoat staal, de stabiele krukaspomp met messing cilinderkop en de 4-polige elektromotor met laag toerental en waterkoeling zorgen voor robuustheid en een lange levensduur. De machine heeft ook een geïntegreerde wateropslagtank met droogloopbeveiliging en leeg-indicator. Het reinigingsmiddel wordt aangevoerd via een speciale ingang met doseerventiel en ook het leeg niveau wordt aangegeven door een indicator. De machine is voorzien van een grote draaischakelaar voor comfortabele bediening en ook installatie- en onderhoudswerkzaamheden kunnen snel worden uitgevoerd. Volgende accessoires zijn niet inbegrepen in de levering en zijn beschikbaar optioneel: manometer en urenteller, ingang voor een tweede reinigingsmiddel, automatische drukverlaging en afstandsbedieningen.
Kenmerken en voordelen
Lange levensduur en robuustBetrouwbaar en met een lange levensduur: De heavy-duty-krukaspomp van Kärcher zorgt voor een optimale druk. De 4-polige, traaglopende elektrische motor garandeert lange werktijden. Robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en hoogwaardige materialen zorgen vor een lange levensduur
Hoogwaardige uitrustingRobuust frame en deksel van gepoedercoat staal. Opslagtank met vlotterklep en droogloopbeveiliging. Klaar voor aansluiting van afstandsbedieningen.
Eenvoudige bedieningSlechts één draaischakelaar voor alle functies garandeert een eenvoudige bediening zonder lange leertijden. Praktische foutmeldingen informeren gebruikers direct en besparen tijd. Bijzonder gebruiksvriendelijk dankzij zelfverklarende symbolen. Geen tijdrovende inductie nodig.
Robuuste uitvoering voor zware omstandigheden
- Geschikt voor dagelijks gebruik.
- Kan onder zware omstandigheden worden ingezet.
- Innovatieve, duurzame, robuuste en daardoor zeer zuinige machine.
Reinigingsmiddelen-toegang
- Het reinigingsmiddelinlaatsysteem met doseerventiel en leegindicator is slechts een onderdeel van de standaard meegeleverde hoogwaardige uitrusting.
- Doseereenheid voor reinigingsmiddel aan de zuigzijde.
- Optioneel: tweede inlaat met klep en leegindicator.
Aanpassing aan elke eis dankzij de mogelijkheid om achteraf aan te bouwen
- Automatische drukontlasting is optioneel verkrijgbaar.
- Optioneel: tweede inlaat met klep en leegindicator.
- Manometer en verstreken tijdteller zijn optioneel verkrijgbaar.
Groot geïntegreerd waterfilter
- Groot waterfijnfilter voor een optimale bescherming van de pomp.
- Gemakkelijk te bereiken, eenvoudig te reinigen.
- Bescherming van alle hogedruk-onderdelen
Elektronische bewaking voor extra bedrijfsveiligheid
- Beveiliging van de pomp tegen droogloop
- Uitschakeling bij lekkage of fase-uitval.
- Beveiliging tegen over- en onderspanning.
Indicator: foutcodes, bedrijfsstatus, onderhoudsintervallen
- Eenvoudige toegang tot alle service- en onderhoudscomponenten.
- Eenvoudig service-netwerk met goed opgeleide service-technici
Altijd snel klaar voor gebruik
- Beschikbaar met één druk op de knop, met geen insteltijden en transport van mobiele apparaten.
- Zodra het pistool wordt ingedrukt, start de pomp met de aanvoer. Hierdoor kan u bij elke aftaplocatie comfortabel werken.
- De machine is altijd startklaar voor maximale productiviteit en flexibiliteit.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 1000
|Werkdruk (bar/MPa)
|50 - 210 / 5 - 21
|Max. druk (bar/MPa)
|250 / 25
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Vermogen (kW)
|7,5
|Bescherming (A)
|16
|Stroomkabel (m)
|5
|Watertoevoer
|1″
|Aantal gebruikers
|1
|Draagbaarheid
|Stationair
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|74
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|83,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|800 x 605 x 600
Inbegrepen bij levering
- Servo Control
- Powersproeier
- Frame en afdekking: Staal, gepoedercoat
- Voorbereid voor Servo Control
- Vooraf uitgerust voor een reinigingsmiddel inlaat
Uitvoering
- Krukaspomp met keramische zuigers
- Droogloopbeveiliging
- Grote waterfijnfilter
- Opslagtank met vlotterklep
- Voorbereid voor afstandsbediening
- RM1 dosering
- De oliestand kan van buitenaf gecontroleerd worden
- Oliekijkglas
- Watergekoelde motor
Toepassingen
- Reiniging van voertuigen en machines in de automobiel-, industriële en agrarische sector
- Hogedrukreiniging van machines en uitrusting in de bouwsector, landbouw en voor gemeentes.
- Ideaal voor autowerkplaatsen, autoverhuurbedrijven, autowasstraten, bouwbedrijven, vakmensen, kleine bouwbedrijven, kleine garages, boerderijen, enz.
- Veelzijdige toepassingen in industriële omgevingen, bijvoorbeeld voor het reinigen van productie-installaties
- Voor schoonmaaktaken in de voedings- en chemische industrie
- Reinigen van stallen in de landbouw
- Ideaal voor voertuigreiniging en in de bouw-, transport-, of industriesector.
- Ideaal voor autodealers, autoverhuurbedrijven en servicestations.
- Openbare diensten
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 10/21-4 ST
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.