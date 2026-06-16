Avec 1 700 l/h et une pression de 120 bar, notre nettoyeur haute pression stationnaire à eau froide est performant et offre des conditions parfaites pour une utilisation continue en conditions de travail difficiles, par exemple dans l'industrie agroalimentaire. Une température d'arrivée d'eau maximale de 85 °C est possible. Aussi bien la pompe à vilebrequin avec culasse en laiton que le boîtier et le cadre en acier inoxydable garantissent la robustesse. Le nettoyeur haute pression comprend un réservoir de stockage d'eau avec sécurité manque d'eau et protection contre l'entartrage ; lorsque la protection contre l'entartrage est vide, cela est indiqué. Par ailleurs, du détergent peut être aspiré et dosé par le biais d'une vanne ; là aussi, un indicateur de réservoir vide est prévu. Le moteur électrique lent à 4 pôles garantit une longue durée de vie. Aussi bien l'installation que l'utilisation et la maintenance s'avèrent conviviales. Afin de garantir une sécurité élevée de l'exploitation, l'appareil est équipé d'une surveillance électronique. Le produit est complété par un vaste éventail d'accessoires qui peuvent être sélectionnés pour chaque point de prélèvement : manomètre, compteur d'heures, aspiration pour deuxième détergent, décompression automatique et télécommandes.