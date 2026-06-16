Nettoyeurs haute pression HD 17/12-4 St H
Ce nettoyeur haute pression stationnaire robuste allie puissance élevée (1 700 l/h), facilité d'utilisation et de maintenance ainsi qu'un équipement complet. Optimal pour l'agriculture et l'industrie.
Avec 1 700 l/h et une pression de 120 bar, notre nettoyeur haute pression stationnaire à eau froide est performant et offre des conditions parfaites pour une utilisation continue en conditions de travail difficiles, par exemple dans l'industrie agroalimentaire. Une température d'arrivée d'eau maximale de 85 °C est possible. Aussi bien la pompe à vilebrequin avec culasse en laiton que le boîtier et le cadre en acier inoxydable garantissent la robustesse. Le nettoyeur haute pression comprend un réservoir de stockage d'eau avec sécurité manque d'eau et protection contre l'entartrage ; lorsque la protection contre l'entartrage est vide, cela est indiqué. Par ailleurs, du détergent peut être aspiré et dosé par le biais d'une vanne ; là aussi, un indicateur de réservoir vide est prévu. Le moteur électrique lent à 4 pôles garantit une longue durée de vie. Aussi bien l'installation que l'utilisation et la maintenance s'avèrent conviviales. Afin de garantir une sécurité élevée de l'exploitation, l'appareil est équipé d'une surveillance électronique. Le produit est complété par un vaste éventail d'accessoires qui peuvent être sélectionnés pour chaque point de prélèvement : manomètre, compteur d'heures, aspiration pour deuxième détergent, décompression automatique et télécommandes.
Caractéristiques et avantages
Équipement haut de gammeRéservoir de stockage avec vanne, protection contre l'entartrage et sécurité manque d'eau. Cadre très robuste et capot en acier inoxydable. Pompe de gavage pour température de l'eau d'alimentation jusqu'à 85 °C.
Durables et robustesRobuste pompe à piston avec tête en laiton cylindre et des matériaux de haute qualité pour assurer une longue durée de vie. Moteur électrique 4 pôles tournant lentement pour garantir une durée de travail plus longue. Prévention contre les dépôts calcaires.
Surveillance électronique pour une plus grande sécurité de fonctionnementCoupure en cas de manque d'eau, LED : disponibilité, service, erreur. Coupure en cas de fuite ou de défaillance. Coupure en cas de surtension ou de sous-tension.
Utilisation facile
- Un seul sélecteur pour toutes les fonctionnalités garantit un maniement simple sans besoin de longues phases de familiarisation avec la machine.
- Particulièrement facile à utiliser grâce à des symboles explicites. Ne requiert aucune formation longue.
- Des LED indiquent l'état des principales fonctions
Une gamme complète d'accessoires et de kits de fixation
- Un manomètre et un compteur d'heures de service sont disponibles en option.
- Une décompression automatique est disponible en option.
- Télécommandes pouvant être utilisées directement à la sortie.
Aspiration du détergent avec vanne et indicateur de réservoir vide
- Le système d'aspiration pour le détergent avec vanne de dosage et indicateur de réservoir vide fait partie de l'équipement standard haut de gamme.
- En option : deuxième aspiration avec vanne et indicateur de réservoir vide.
- Dosage du détergent côté aspiration.
Version robuste permettant également les utilisations en conditions difficiles
- Convient à l’utilisation quotidienne.
- L'utilisation d'eau chaude augmente considérablement l'efficacité de nettoyage.
- Convient à une utilisation prolongée.
Grand filtre à eau intégré
- Garantit une durée de vie élevée de tous les composants du circuit haute pression.
- Grand filtre à eau pour une protection optimale de la pompe.
- Accès confortable, nettoyage facile
Rapidement prêt à l'emploi à tout moment
- Disponible par simple pression sur un bouton, sans temps de préparation ni transport d'appareils mobiles.
- Dès que le pistolet est actionné, la pompe se met en route. Cela permet de travailler de manière confortable quel que soit le poste de travail.
- Installation fixe sans risques : pas de propagation de la saleté ni de flexibles en vrac
Installation et maintenance faciles
- Les composants sont accessibles facilement et rapidement en cas de réparation.
- L'installation rapide et facile permet des économies de coûts de montage.
- Affichage de codes d'erreur et d'états, facilitant l'entretien
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|900 - 1700
|Pression de service (bar/MPa)
|50 - 120 / 5 - 12
|Pression max. (bar/MPa)
|180 / 18
|Température d'admission (°C)
|85
|Puissance de raccordement (kW)
|7
|Protection (A)
|16
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Arrivée d'eau
|1″
|Nombre d'utilisateurs
|2
|Mobilité
|Stationnaire
|Poids (avec accessoire) (kg)
|91
|Poids emballage inclus (kg)
|100,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|800 x 605 x 600
Inclus dans la livraison
- Servo Control
- Powerbuse
- Cadre et cache: Acier inoxydable
- Préparé pour Servo Control
- Préparé pour l'aspiration du détergent
Équipement
- Pompe à vilebrequin avec pistons en céramique
- Pompe de gavage
- Protection contre l'entartrage
- Sécurité manque d'eau
- Grand filtre fin à eau
- Réservoir avec robinet à flotteur
- Préparé pour télécommande
- Dosage du RM1
- Voyant de niveau d'huile
- Jauge d'huile
- Moteur refroidi par air
Domaines d'utilisation
- Idéal pour les interventions de nettoyage dans l'industrie alimentaire
- Idéal pour les applications dans les industries alimentaire, cosmétique et chimique
- Nettoyage des étables dans l'agriculture
- Utilisation polyvalente en milieu industriel, par ex. pour le nettoyage des équipements de production
- Nettoyage de véhicules et de machines dans les secteurs automobile, industriel et agricole
- Pour les ateliers de production, les entrepôts de marchandises et logistiques, l'industrie sidérurgique
- Agriculture
- Industrie
- Nettoyage de véhicules
- Pour le nettoyage à haute pression à l'eau froide ou chaude
Accessoires
Détergents
Piéces détachées HD 17/12-4 St H
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
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