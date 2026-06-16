Hogedrukreiniger HD 17/12-4 ST H
Deze robuuste, stationaire hogedrukreiniger combineert hoge prestaties met eenvoudige bediening en onderhoud, evenals een uitgebreide uitrusting. Ideaal voor de landbouw en industrie.
Onze stationaire koudwater hogedrukreiniger is een krachtige keuze met een debiet van 1.700 l/u en een druk van 120 bar, waardoor hij ideaal is voor continu gebruik in zware werkomstandigheden, bijvoorbeeld in de voedingsmiddelenindustrie. Een temperatuur tot 85 °C is mogelijk in de watertoevoer. Zowel de krukaspomp met messing cilinderkop als het roestvrijstalen frame en de behuizing zorgen voor een robuust ontwerp. De hogedrukreiniger heeft een wateropslagtank met droogloopbeveiliging en kalkbescherming, waarbij het lege niveau van de kalkbescherming wordt weergegeven. Reinigingsmiddel kan ook worden aangezogen en gedoseerd via een ventiel, en ook hier is een lege-indicator aanwezig. De 4-polige elektromotor met laag toerental garandeert een lange levensduur. Installatie, bediening en onderhoud zijn allemaal gebruiksvriendelijk ontworpen. Om een hoge bedrijfszekerheid te garanderen, is de machine voorzien van elektronische bewaking. Het product wordt aangevuld met een uitgebreid assortiment accessoires, optioneel verkrijgbaar: manometer, tijdteller, ingang voor tweede reinigingsmiddel, automatische drukverlaging en afstandsbedieningen.
Kenmerken en voordelen
Hoogwaardige uitrustingVoorraadtank met klep, kalkbescherming en droogloopbeveiliging. Zeer robuust roestvrijstalen frame en deksel. Voordrukpomp voor een aanvoertemperatuur tot 85 °C
Lange levensduur en robuustRobuuste krukaspomp met messing cilinderkop en hoogwaardige materialen zorgen vor een lange levensduur De 4-polige, traaglopende elektrische motor garandeert lange werktijden. Preventie van kalkafzettingen
Elektronische bewaking voor extra bedrijfsveiligheidUitschakelen bij watertekort, LED's: stand-by, service, fout. Uitschakeling bij lekkage of fase-uitval. Uitschakeling bij over-/onderspanning.
Eenvoudige bediening
- Slechts één draaischakelaar voor alle functies garandeert een eenvoudige bediening zonder lange leertijden.
- Bijzonder gebruiksvriendelijk dankzij zelfverklarende symbolen. Geen tijdrovende inductie nodig.
- LED's geven belangrijke bedrijfstoestanden aan
Omvangrijk programma toebehoren en aanbouwsets
- Manometer en verstreken tijdteller zijn optioneel verkrijgbaar.
- Automatische drukontlasting is optioneel verkrijgbaar.
- Optioneel kunnen afstandsbedieningen direct bij de afnameplaats worden ingezet.
Reinigingsmiddelinlaat met klep en leegindicator
- Het reinigingsmiddelinlaatsysteem met doseerventiel en leegindicator is slechts een onderdeel van de standaard meegeleverde hoogwaardige uitrusting.
- Optioneel: tweede inlaat met klep en leegindicator.
- Doseereenheid voor reinigingsmiddel aan de zuigzijde.
Door robuuste uitvoering ook te gebruiken bij zwaardere omstandigheden.
- Geschikt voor dagelijks gebruik.
- Door het gebruik van warm water wordt de reinigingsefficiëntie aanzienlijk verhoogd.
- Ideaal voor lange gebruikstijden
Groot geïntegreerd waterfilter
- Bescherming van alle hogedruk-onderdelen
- Groot waterfijnfilter voor een optimale bescherming van de pomp.
- Gemakkelijk te bereiken, eenvoudig te reinigen.
Altijd snel klaar voor gebruik
- Beschikbaar met één druk op de knop, met geen insteltijden en transport van mobiele apparaten.
- Zodra het pistool wordt ingedrukt, start de pomp met de aanvoer. Hierdoor kan u bij elke aftaplocatie comfortabel werken.
- Vaste installatie zonder gevaar: geen vervuiling of losse slangen
Eenvoudige installatie en onderhoud
- Voor service zijn alle componenten eenvoudig en snel toegankelijk.
- Snelle en eenvoudige installatie bespaart montagekosten.
- Weergave van foutcodes en status, vergemakkelijkt onderhoud
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|900 - 1700
|Werkdruk (bar/MPa)
|50 - 120 / 5 - 12
|Max. druk (bar/MPa)
|180 / 18
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|85
|Vermogen (kW)
|7
|Bescherming (A)
|16
|Stroomkabel (m)
|5
|Watertoevoer
|1″
|Aantal gebruikers
|2
|Draagbaarheid
|Stationair
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|91
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|100,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|800 x 605 x 600
Inbegrepen bij levering
- Servo Control
- Powersproeier
- Frame en afdekking: Roestvrij staal
- Voorbereid voor Servo Control
- Vooraf uitgerust voor een reinigingsmiddel inlaat
Uitvoering
- Krukaspomp met keramische zuigers
- voordrukpomp
- Bescherming tegen kalkafzetting
- Droogloopbeveiliging
- Grote waterfijnfilter
- Opslagtank met vlotterklep
- Voorbereid voor afstandsbediening
- RM1 dosering
- De oliestand kan van buitenaf gecontroleerd worden
- Oliekijkglas
- Luchtgekoelde motor
Toepassingen
- Uitermate geschikt voor reinigingstoepassingen in de voedingsindustrie
- Ideaal voor toepassingen in de voedingsmiddelen-, cosmetica- en chemische industrie
- Reinigen van stallen in de landbouw
- Veelzijdige toepassingen in industriële omgevingen, bijvoorbeeld voor het reinigen van productie-installaties
- Reiniging van voertuigen en machines in de automobiel-, industriële en agrarische sector
- Geschikt voor productiehallen, magazijnen, logistieke gebouwen en zwaar industriële faciliteiten.
- Landbouw
- Industrie
- Reiniging van voertuigen
- Voor hogedrukreiniging met koud- of warm water.
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 17/12-4 ST H
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