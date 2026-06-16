Onze stationaire koudwater hogedrukreiniger is een krachtige keuze met een debiet van 1.700 l/u en een druk van 120 bar, waardoor hij ideaal is voor continu gebruik in zware werkomstandigheden, bijvoorbeeld in de voedingsmiddelenindustrie. Een temperatuur tot 85 °C is mogelijk in de watertoevoer. Zowel de krukaspomp met messing cilinderkop als het roestvrijstalen frame en de behuizing zorgen voor een robuust ontwerp. De hogedrukreiniger heeft een wateropslagtank met droogloopbeveiliging en kalkbescherming, waarbij het lege niveau van de kalkbescherming wordt weergegeven. Reinigingsmiddel kan ook worden aangezogen en gedoseerd via een ventiel, en ook hier is een lege-indicator aanwezig. De 4-polige elektromotor met laag toerental garandeert een lange levensduur. Installatie, bediening en onderhoud zijn allemaal gebruiksvriendelijk ontworpen. Om een hoge bedrijfszekerheid te garanderen, is de machine voorzien van elektronische bewaking. Het product wordt aangevuld met een uitgebreid assortiment accessoires, optioneel verkrijgbaar: manometer, tijdteller, ingang voor tweede reinigingsmiddel, automatische drukverlaging en afstandsbedieningen.