Notre nettoyeur haute pression à eau froide pour les conditions de travail difficiles en utilisation continue stationnaire peut être exploité avec une température de l'arrivée d'eau jusqu'à 60 °C. Avec une pression de 180 bar et un débit de 800 l/h, il est optimal pour le nettoyage de machines ou d'équipements de production. Son cœur est formé par la pompe à vilebrequin robuste avec culasse en laiton et le moteur électrique lent à 4 pôles. Le boîtier et le cadre qui sont fabriqués à partir d'acier revêtu par poudre contribuent également à la longévité. La machine comprend une aspiration pour détergent avec vanne de dosage et indicateur de réservoir vide ainsi qu'un réservoir de stockage d'eau avec sécurité manque d'eau ; là aussi, un indicateur le signale lorsque le réservoir est vide. Une exploitation sécurisée est garantie par la surveillance électronique avec signalement des erreurs et des intervalles de maintenance. Aussi bien l'utilisation à l'aide d'un grand bouton rotatif que l'installation et la maintenance s'effectuent confortablement et aisément. Le vaste éventail d'accessoires, par ex. un compteur d'heures, des télécommandes ou une décompression automatique, n'est pas inclus et peut être sélectionné pour chaque point de prélèvement.