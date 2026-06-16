Nettoyeurs haute pression HD 8/18-4 St
Facile à prendre en main, robuste et performant : nettoyeur haute pression stationnaire à eau froide avec 800 l/h et 180 bar pour une utilisation continue en conditions de travail difficiles.
Notre nettoyeur haute pression à eau froide pour les conditions de travail difficiles en utilisation continue stationnaire peut être exploité avec une température de l'arrivée d'eau jusqu'à 60 °C. Avec une pression de 180 bar et un débit de 800 l/h, il est optimal pour le nettoyage de machines ou d'équipements de production. Son cœur est formé par la pompe à vilebrequin robuste avec culasse en laiton et le moteur électrique lent à 4 pôles. Le boîtier et le cadre qui sont fabriqués à partir d'acier revêtu par poudre contribuent également à la longévité. La machine comprend une aspiration pour détergent avec vanne de dosage et indicateur de réservoir vide ainsi qu'un réservoir de stockage d'eau avec sécurité manque d'eau ; là aussi, un indicateur le signale lorsque le réservoir est vide. Une exploitation sécurisée est garantie par la surveillance électronique avec signalement des erreurs et des intervalles de maintenance. Aussi bien l'utilisation à l'aide d'un grand bouton rotatif que l'installation et la maintenance s'effectuent confortablement et aisément. Le vaste éventail d'accessoires, par ex. un compteur d'heures, des télécommandes ou une décompression automatique, n'est pas inclus et peut être sélectionné pour chaque point de prélèvement.
Caractéristiques et avantages
Durables et robustesMoteur électrique 4 pôles refroidi par eau. Robuste pompe à piston avec tête en laiton cylindre et des matériaux de haute qualité pour assurer une longue durée de vie. Fiable et durable : la pompe à vilebrequin haute performances de Kärcher garantit une pression optimale.
Équipement haut de gammeRéservoir de stockage avec soupape à flotteur et sécurité manque d'eau. Cadre robuste et capot en acier revêtu par poudre. Préparé pour le raccordement de télécommandes.
Utilisation facileUn seul sélecteur pour toutes les fonctionnalités garantit un maniement simple sans besoin de longues phases de familiarisation avec la machine. L'affichage pratique des erreurs informe immédiatement l'utilisateur et lui fait gagner du temps. Des symboles intuitifs et un tableau de commande clair pour une compréhension facile et une productivité accrue.
Modèle robuste pour les interventions difficiles
- Durée de vie plus longue, frais de maintenance et coûts plus faibles. Idéal pour les tâches industrielles
- Pour une utilisation quotidienne.
- Appareil durable, robuste et par conséquent très rentable.
Système de dosage et d'aspiration de produits de nettoyage pour des résultats de nettoyage encore meilleurs
- Aspiration du détergent avec vanne et indicateur de réservoir vide.
- Dosage du détergent côté aspiration.
- En option : deuxième aspiration avec vanne et indicateur de réservoir vide.
Filtre fin à eau
- Grand filtre à eau pour une protection optimale de la pompe.
- Accès confortable, nettoyage facile
- Garantit une durée de vie élevée de tous les composants du circuit haute pression.
Surveillance électronique pour une plus grande sécurité de fonctionnement
- Protège la pompe contre le fonctionnement à sec
- Coupure en cas de fuite ou de défaillance.
- Protection contre les surtensions et sous-tension.
Affichage : codes d'erreur, état de fonctionnement, intervalles de maintenance
- Accès aisé à tous les composants concernés par l'entretien et la maintenance.
- Réseau de techniciens de maintenance hautement qualifiés
Rapidement prêt à l'emploi à tout moment
- Disponible par simple pression sur un bouton, sans temps de préparation ni transport d'appareils mobiles.
- Dès que le pistolet est actionné, la pompe se met en route. Cela permet de travailler de manière confortable quel que soit le poste de travail.
- La machine est toujours prête à l'emploi pour une productivité et une flexibilité maximales.
Concept évolutif
- Un compteur d'heures et un manomètre ainsi qu'une décompression automatique pour la protection des accessoires et des tuyauteries sont disponibles en option.
- L'aspiration d'un deuxième détergent avec indicateur de réservoir vide et vanne de dosage est disponible en option.
- En option, l'appareil peut être commandé à l'aide d'une télécommande.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|500 - 800
|Pression de service (bar/MPa)
|180 / 18
|Pression max. (bar/MPa)
|240 / 24
|Température d'admission (°C)
|60
|Puissance de raccordement (kW)
|5,5
|Protection (A)
|16
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Arrivée d'eau
|1″
|Nombre d'utilisateurs
|1
|Mobilité
|Stationnaire
|Poids (avec accessoire) (kg)
|68
|Poids emballage inclus (kg)
|77,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|800 x 605 x 600
Inclus dans la livraison
- Servo Control
- Powerbuse
- Cadre et cache: Acier, revêtu par poudre
- Préparé pour Servo Control
- Préparé pour l'aspiration du détergent
Équipement
- Pompe à vilebrequin avec pistons en céramique
- Sécurité manque d'eau
- Grand filtre fin à eau
- Réservoir avec robinet à flotteur
- Préparé pour télécommande
- Dosage du RM1
- Voyant de niveau d'huile
- Jauge d'huile
- Moteur refroidi à l'eau
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage des machines et des véhicules
- Agriculture
- Utilisation polyvalente en milieu industriel, par ex. pour le nettoyage des équipements de production
- Idéale pour les garages de tout type, les agences de location de voitures et les stations de lavage
- Industrie
- Idéal pour une utilisation dans le nettoyage manuel de véhicules, dans les secteurs du bâtiment et des transports ainsi que dans l'industrie
- Nettoyage des étables dans l'agriculture
- Pour les tâches de nettoyage dans les industries agroalimentaire et chimique
- Idéal pour les concessions automobiles, les agences de location de véhicules et les stations-services
- Entrepreneurs en entretien d’immeubles
Accessoires
Détergents
Piéces détachées HD 8/18-4 St
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
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