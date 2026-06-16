Hogedrukreiniger HD 8/18-4 ST
Eenvoudig te hanteren, robuust en krachtig: stationaire koudwater hogedrukreiniger met 800 l/u en 180 bar voor continu gebruik in zware werkomstandigheden.
Onze koudwater hogedrukreiniger voor zware werkomstandigheden in continu stationair gebruik kan worden bediend met een watertoevoertemperatuur tot 60 °C. Met een druk van 180 bar en een debiet van 800 l/u is hij ideaal geschikt voor het reinigen van machines of productiefaciliteiten. Het hart van de machine wordt gevormd door de robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en de 4-polige elektromotor met laag toerental. De behuizing en het frame, die zijn gemaakt van gepoedercoat staal, dragen ook bij aan de duurzaamheid. De machine heeft een reinigingsmiddelingang met doseerventiel en leeg-indicator, evenals een wateropslagtank met droogloopbeveiliging en ook hier wordt het leeg niveau aangegeven door een indicator. Veilige werking wordt gegarandeerd door elektronische bewaking die meldingen geeft over fouten en onderhoudsintervallen. Een grote draaischakelaar maakt de bediening comfortabel en moeiteloos, en ook installatie en onderhoud zijn gebruiksvriendelijk ontworpen. Uitgebreide accessoires zoals urentellers, afstandsbedieningen of automatische drukverlaging zijn optioneel beschikbaar.
Kenmerken en voordelen
Lange levensduur en robuust4-polige, watergekoelde elektromotor Robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en hoogwaardige materialen zorgen vor een lange levensduur Betrouwbaar en met een lange levensduur: De heavy-duty-krukaspomp van Kärcher zorgt voor een optimale druk.
Hoogwaardige uitrustingOpslagtank met vlotterklep en droogloopbeveiliging. Robuust frame en deksel van gepoedercoat staal. Klaar voor aansluiting van afstandsbedieningen.
Eenvoudige bedieningSlechts één draaischakelaar voor alle functies garandeert een eenvoudige bediening zonder lange leertijden. Praktische foutmeldingen informeren gebruikers direct en besparen tijd. Logische symbolen en een overzichtelijk bedieningspaneel voor een snel begrip en een hogere productiviteit.
Robuuste uitvoering voor zware omstandigheden
- Langere levensduur, minder onderhoudsinspanning en lagere kosten. Ideaal voor industriële toepassingen.
- Ontwikkeld voor dagelijks gebruik.
- Duurzaam, robuust en hierdoor zeer rendabel toestel.
Reinigingsmiddel zuig- en doseersysteem voor nog betere reinigingsresultaten
- Reinigingsmiddelinlaat met klep en leegindicator.
- Doseereenheid voor reinigingsmiddel aan de zuigzijde.
- Optioneel: tweede inlaat met klep en leegindicator.
Waterfijnfilter
- Groot waterfijnfilter voor een optimale bescherming van de pomp.
- Gemakkelijk te bereiken, eenvoudig te reinigen.
- Bescherming van alle hogedruk-onderdelen
Elektronische bewaking voor extra bedrijfsveiligheid
- Beveiliging van de pomp tegen droogloop
- Uitschakeling bij lekkage of fase-uitval.
- Beveiliging tegen over- en onderspanning.
Indicator: foutcodes, bedrijfsstatus, onderhoudsintervallen
- Eenvoudige toegang tot alle service- en onderhoudscomponenten.
- Eenvoudig service-netwerk met goed opgeleide service-technici
Altijd snel klaar voor gebruik
- Beschikbaar met één druk op de knop, met geen insteltijden en transport van mobiele apparaten.
- Zodra het pistool wordt ingedrukt, start de pomp met de aanvoer. Hierdoor kan u bij elke aftaplocatie comfortabel werken.
- De machine is altijd startklaar voor maximale productiviteit en flexibiliteit.
Aanpassing aan elke eis dankzij de mogelijkheid om achteraf aan te bouwen
- Een urenteller en drukmeter, evenals automatische drukontlasting om accessoires en leidingen te beschermen, zijn als optie verkrijgbaar.
- Een tweede wasmiddelinlaat met leegindicator en doseerventiel is als optie verkrijgbaar.
- De machine kan ook met een afstandsbediening worden bediend.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 800
|Werkdruk (bar/MPa)
|180 / 18
|Max. druk (bar/MPa)
|240 / 24
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Vermogen (kW)
|5,5
|Bescherming (A)
|16
|Stroomkabel (m)
|5
|Watertoevoer
|1″
|Aantal gebruikers
|1
|Draagbaarheid
|Stationair
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|68
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|77,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|800 x 605 x 600
Inbegrepen bij levering
- Servo Control
- Powersproeier
- Frame en afdekking: Staal, gepoedercoat
- Voorbereid voor Servo Control
- Vooraf uitgerust voor een reinigingsmiddel inlaat
Uitvoering
- Krukaspomp met keramische zuigers
- Droogloopbeveiliging
- Grote waterfijnfilter
- Opslagtank met vlotterklep
- Voorbereid voor afstandsbediening
- RM1 dosering
- De oliestand kan van buitenaf gecontroleerd worden
- Oliekijkglas
- Watergekoelde motor
Toepassingen
- Voor het reinigen van machines en voertuigen
- Landbouw
- Veelzijdige toepassingen in industriële omgevingen, bijvoorbeeld voor het reinigen van productie-installaties
- Ideaal voor autowerkplaatsen, autoverhuurbedrijven, autowasstraten, bouwbedrijven, vakmensen, kleine bouwbedrijven, kleine garages, boerderijen, enz.
- Industrie
- Ideaal voor voertuigreiniging en in de bouw-, transport-, of industriesector.
- Reinigen van stallen in de landbouw
- Voor schoonmaaktaken in de voedings- en chemische industrie
- Ideaal voor autodealers, autoverhuurbedrijven en servicestations.
- Openbare diensten
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 8/18-4 ST
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.