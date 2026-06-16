Onze koudwater hogedrukreiniger voor zware werkomstandigheden in continu stationair gebruik kan worden bediend met een watertoevoertemperatuur tot 60 °C. Met een druk van 180 bar en een debiet van 800 l/u is hij ideaal geschikt voor het reinigen van machines of productiefaciliteiten. Het hart van de machine wordt gevormd door de robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en de 4-polige elektromotor met laag toerental. De behuizing en het frame, die zijn gemaakt van gepoedercoat staal, dragen ook bij aan de duurzaamheid. De machine heeft een reinigingsmiddelingang met doseerventiel en leeg-indicator, evenals een wateropslagtank met droogloopbeveiliging en ook hier wordt het leeg niveau aangegeven door een indicator. Veilige werking wordt gegarandeerd door elektronische bewaking die meldingen geeft over fouten en onderhoudsintervallen. Een grote draaischakelaar maakt de bediening comfortabel en moeiteloos, en ook installatie en onderhoud zijn gebruiksvriendelijk ontworpen. Uitgebreide accessoires zoals urentellers, afstandsbedieningen of automatische drukverlaging zijn optioneel beschikbaar.