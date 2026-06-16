Nettoyeurs haute pression HD 8/18-4 St H
Nettoyeur haute pression stationnaire à eau froide avec cadre robuste et capot en acier inoxydable. Performant avec 800 l/h et 180 bar, équipement haut de gamme et sécurité élevée de l'exploitation.
Robuste, performant et facile à prendre en main : ce nettoyeur haute pression stationnaire à eau froide pour une arrivée d'eau jusqu'à 85 °C avec pompe de gavage est optimal pour une utilisation continue dans l'industrie agroalimentaire. Il s'illustre par un débit de 800 l/h et une pression de 180 bar. Le nettoyeur haute pression comprend un réservoir de stockage d'eau avec protection contre l'entartrage et une sécurité manque d'eau avec indicateur de réservoir vide pour la protection contre l'entartrage. Par ailleurs, il inclut une aspiration du détergent avec valve de dosage et indicateur de réservoir vide. Il séduit par sa longévité grâce à une pompe à vilebrequin robuste avec culasse en laiton et à un cadre robuste et à un boîtier en acier inoxydable. Le moteur électrique lent à 4 pôles garantit une longue durée de vie et la surveillance électronique assure une exploitation sécurisée. L'utilisation s'avère confortable grâce au grand bouton rotatif ; l'installation et la maintenance sont tout aussi faciles et conviviales. La machine est fournie sans accessoires ; ces derniers peuvent être sélectionnés pour chaque point de prélèvement : manomètre, compteur d'heures, aspiration pour deuxième détergent, décompression automatique et différentes télécommandes.
Caractéristiques et avantages
Équipement haut de gammeRéservoir de stockage avec vanne, protection contre l'entartrage et sécurité manque d'eau. Cadre très robuste et capot en acier inoxydable. En option, l'appareil peut être commandé à l'aide d'une télécommande.
Durables et robustesRobuste pompe à piston avec tête en laiton cylindre et des matériaux de haute qualité pour assurer une longue durée de vie. Fiable et durable : la pompe à vilebrequin haute performances de Kärcher garantit une pression optimale. Moteur électrique 4 pôles refroidi par air
Facile à utiliserUn seul sélecteur pour toutes les fonctionnalités garantit un maniement simple sans besoin de longues phases de familiarisation avec la machine. Particulièrement facile à utiliser grâce à des symboles explicites. Ne requiert aucune formation longue. Des LED signalent la disponibilité, le manque d'eau et l'intervalle de maintenance.
Version robuste permettant également les utilisations en conditions difficiles
- Convient à l’utilisation quotidienne.
- Appareil durable, robuste et par conséquent très rentable.
- Durée de vie plus longue, frais de maintenance et coûts plus faibles. Idéal pour les tâches industrielles
Aspiration du détergent avec vanne et indicateur de réservoir vide
- Pour un dosage précis et continu du détergent
- Dosage du détergent côté aspiration.
Surveillance électronique pour une plus grande sécurité de fonctionnement
- Coupure en cas de surtension ou de sous-tension.
- Coupure en cas de manque d'eau, LED : disponibilité, service, erreur.
- Coupure en cas de fuite ou de défaillance.
Grand filtre à eau intégré
- Grand filtre fin à eau pour protection de la pompe.
- Accès confortable, nettoyage facile
- Garantit une durée de vie élevée de tous les composants du circuit haute pression.
Installation et maintenance faciles
- Bonne accessibilité pour un entretien facilité et une maintenance sans problème.
- L'installation rapide et facile permet des économies de coûts de montage.
- Réseau de techniciens de maintenance hautement qualifiés
Une gamme complète d'accessoires et de kits de fixation
- Un manomètre et un compteur d'heures de service sont disponibles en option.
- Une décompression automatique est disponible en option.
- En option : deuxième aspiration avec vanne et indicateur de réservoir vide.
Rapidement prêt à l'emploi à tout moment
- La machine est toujours prête à l'emploi pour une productivité et une flexibilité maximales.
- Disponible par simple pression sur un bouton, sans temps de préparation ni transport d'appareils mobiles.
- Dès que le pistolet est actionné, la pompe se met en route. Cela permet de travailler de manière confortable quel que soit le poste de travail.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|500 - 800
|Pression de service (bar/MPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Pression max. (bar/MPa)
|240 / 24
|Température d'admission (°C)
|85
|Puissance de raccordement (kW)
|5,5
|Protection (A)
|16
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Arrivée d'eau
|1″
|Nombre d'utilisateurs
|1
|Mobilité
|Stationnaire
|Poids (avec accessoire) (kg)
|75
|Poids emballage inclus (kg)
|84,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|800 x 605 x 600
Inclus dans la livraison
- Servo Control
- Powerbuse
- Cadre et cache: Acier inoxydable
- Préparé pour Servo Control
- Préparé pour l'aspiration du détergent
Équipement
- Pompe à vilebrequin avec pistons en céramique
- Pompe de gavage
- Protection contre l'entartrage
- Sécurité manque d'eau
- Grand filtre fin à eau
- Réservoir avec robinet à flotteur
- Préparé pour télécommande
- Dosage du RM1
- Voyant de niveau d'huile
- Jauge d'huile
- Moteur refroidi par air
Domaines d'utilisation
- Idéal pour les interventions de nettoyage dans l'industrie alimentaire
- Idéal pour les applications dans les industries alimentaire, cosmétique et chimique
- Nettoyage de véhicules
- Pour le nettoyage des machines et des véhicules
- Nettoyage à haute pression de machines et d'équipments dans la construction, l'agriculture et les secteurs municipaux
- Idéale pour le nettoyage en milieu industriel, par exemple pour le nettoyage des équipements de production
- Agriculture
- Industrie
- Nettoyage des étables dans l'agriculture
- Pour le nettoyage à haute pression à l'eau froide ou chaude
Accessoires
Détergents
Piéces détachées HD 8/18-4 St H
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
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