Robuste, performant et facile à prendre en main : ce nettoyeur haute pression stationnaire à eau froide pour une arrivée d'eau jusqu'à 85 °C avec pompe de gavage est optimal pour une utilisation continue dans l'industrie agroalimentaire. Il s'illustre par un débit de 800 l/h et une pression de 180 bar. Le nettoyeur haute pression comprend un réservoir de stockage d'eau avec protection contre l'entartrage et une sécurité manque d'eau avec indicateur de réservoir vide pour la protection contre l'entartrage. Par ailleurs, il inclut une aspiration du détergent avec valve de dosage et indicateur de réservoir vide. Il séduit par sa longévité grâce à une pompe à vilebrequin robuste avec culasse en laiton et à un cadre robuste et à un boîtier en acier inoxydable. Le moteur électrique lent à 4 pôles garantit une longue durée de vie et la surveillance électronique assure une exploitation sécurisée. L'utilisation s'avère confortable grâce au grand bouton rotatif ; l'installation et la maintenance sont tout aussi faciles et conviviales. La machine est fournie sans accessoires ; ces derniers peuvent être sélectionnés pour chaque point de prélèvement : manomètre, compteur d'heures, aspiration pour deuxième détergent, décompression automatique et différentes télécommandes.