Robuust, krachtig en eenvoudig te hanteren - deze stationaire koudwater hogedrukreiniger voor tot 85 °C in de watertoevoer met geavanceerde hogedrukpomp is ideaal voor continu gebruik in de voedingsmiddelenindustrie. Hij overtuigt met een debiet van 800 l/u en een druk van 180 bar. De hogedrukreiniger is voorzien van een wateropslagtank met kalkbescherming en droogloopbeveiliging, inclusief een leeg-indicator voor de kalkbescherming. Er is ook een reinigingsmiddelingang met doseerventiel en leeg-indicator. Hij maakt indruk met zijn duurzaamheid dankzij de robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en slijtvast roestvrijstalen frame en behuizing. De 4-polige elektromotor met laag toerental zorgt voor een lange levensduur, terwijl de elektronische bewaking zorgt voor een veilige werking. De bediening is probleemloos dankzij de grote draaischakelaar en ook installatie en onderhoud zijn eenvoudig en gebruiksvriendelijk. De machine wordt geleverd zonder accessoires, deze zijn optioneel verkrijgbaar: manometer, tijdteller, ingang voor tweede reinigingsmiddel, automatische drukverlaging en diverse afstandsbedieningen.