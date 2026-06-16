Hogedrukreiniger HD 8/18-4 ST H
Deze stationaire hogedrukreiniger met robuust frame en kap van roestvrij staal biedt een debiet van 800 l/u en 180 bar. Hij combineert hoogwaardige componenten met bedrijfszekerheid.
Robuust, krachtig en eenvoudig te hanteren - deze stationaire koudwater hogedrukreiniger voor tot 85 °C in de watertoevoer met geavanceerde hogedrukpomp is ideaal voor continu gebruik in de voedingsmiddelenindustrie. Hij overtuigt met een debiet van 800 l/u en een druk van 180 bar. De hogedrukreiniger is voorzien van een wateropslagtank met kalkbescherming en droogloopbeveiliging, inclusief een leeg-indicator voor de kalkbescherming. Er is ook een reinigingsmiddelingang met doseerventiel en leeg-indicator. Hij maakt indruk met zijn duurzaamheid dankzij de robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en slijtvast roestvrijstalen frame en behuizing. De 4-polige elektromotor met laag toerental zorgt voor een lange levensduur, terwijl de elektronische bewaking zorgt voor een veilige werking. De bediening is probleemloos dankzij de grote draaischakelaar en ook installatie en onderhoud zijn eenvoudig en gebruiksvriendelijk. De machine wordt geleverd zonder accessoires, deze zijn optioneel verkrijgbaar: manometer, tijdteller, ingang voor tweede reinigingsmiddel, automatische drukverlaging en diverse afstandsbedieningen.
Kenmerken en voordelen
Hoogwaardige uitrustingVoorraadtank met klep, kalkbescherming en droogloopbeveiliging. Zeer robuust roestvrijstalen frame en deksel. De machine kan ook met een afstandsbediening worden bediend.
Lange levensduur en robuustRobuuste krukaspomp met messing cilinderkop en hoogwaardige materialen zorgen vor een lange levensduur Betrouwbaar en met een lange levensduur: De heavy-duty-krukaspomp van Kärcher zorgt voor een optimale druk. 4-polige, langzaam lopende, luchtgekoelde elektromotor
Ongecompliceerde, eenvoudige bedieningSlechts één draaischakelaar voor alle functies garandeert een eenvoudige bediening zonder lange leertijden. Bijzonder gebruiksvriendelijk dankzij zelfverklarende symbolen. Geen tijdrovende inductie nodig. LED's geven de gebruiksgereedheid, watertekort en service-interval aan.
Door robuuste uitvoering ook te gebruiken bij zwaardere omstandigheden.
- Geschikt voor dagelijks gebruik.
- Duurzaam, robuust en hierdoor zeer rendabel toestel.
- Langere levensduur, minder onderhoudsinspanning en lagere kosten. Ideaal voor industriële toepassingen.
Reinigingsmiddelinlaat met klep en leegindicator
- Voor een exacte en traploze reinigingsmiddelendosering.
- Doseereenheid voor reinigingsmiddel aan de zuigzijde.
Elektronische bewaking voor extra bedrijfsveiligheid
- Uitschakeling bij over-/onderspanning.
- Uitschakelen bij watertekort, LED's: stand-by, service, fout.
- Uitschakeling bij lekkage of fase-uitval.
Groot geïntegreerd waterfilter
- Groot waterfijnfilter ter bescherming van de pomp.
- Gemakkelijk te bereiken, eenvoudig te reinigen.
- Bescherming van alle hogedruk-onderdelen
Eenvoudige installatie en onderhoud
- Goede toegankelijkheid voor eenvoudig onderhoud en service.
- Snelle en eenvoudige installatie bespaart montagekosten.
- Eenvoudig service-netwerk met goed opgeleide service-technici
Omvangrijk programma toebehoren en aanbouwsets
- Manometer en verstreken tijdteller zijn optioneel verkrijgbaar.
- Automatische drukontlasting is optioneel verkrijgbaar.
- Optioneel: tweede inlaat met klep en leegindicator.
Altijd snel klaar voor gebruik
- De machine is altijd startklaar voor maximale productiviteit en flexibiliteit.
- Beschikbaar met één druk op de knop, met geen insteltijden en transport van mobiele apparaten.
- Zodra het pistool wordt ingedrukt, start de pomp met de aanvoer. Hierdoor kan u bij elke aftaplocatie comfortabel werken.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 800
|Werkdruk (bar/MPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Max. druk (bar/MPa)
|240 / 24
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|85
|Vermogen (kW)
|5,5
|Bescherming (A)
|16
|Stroomkabel (m)
|5
|Watertoevoer
|1″
|Aantal gebruikers
|1
|Draagbaarheid
|Stationair
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|75
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|84,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|800 x 605 x 600
Inbegrepen bij levering
- Servo Control
- Powersproeier
- Frame en afdekking: Roestvrij staal
- Voorbereid voor Servo Control
- Vooraf uitgerust voor een reinigingsmiddel inlaat
Uitvoering
- Krukaspomp met keramische zuigers
- voordrukpomp
- Bescherming tegen kalkafzetting
- Droogloopbeveiliging
- Grote waterfijnfilter
- Opslagtank met vlotterklep
- Voorbereid voor afstandsbediening
- RM1 dosering
- De oliestand kan van buitenaf gecontroleerd worden
- Oliekijkglas
- Luchtgekoelde motor
Toepassingen
- Uitermate geschikt voor reinigingstoepassingen in de voedingsindustrie
- Ideaal voor toepassingen in de voedingsmiddelen-, cosmetica- en chemische industrie
- Reiniging van voertuigen
- Voor het reinigen van machines en voertuigen
- Hogedrukreiniging van machines en uitrusting in de bouwsector, landbouw en voor gemeentes.
- Ideaal voor reiniging in industriële omgevingen, bijvoorbeeld voor het reinigen van productie-installaties
- Landbouw
- Industrie
- Reinigen van stallen in de landbouw
- Voor hogedrukreiniging met koud- of warm water.
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 8/18-4 ST H
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.