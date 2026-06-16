Nettoyeur haute pression stationnaire HDC Advanced
Le nettoyeur haute pression stationnaire HDC Advanced est compact. Modèle haut de gamme, ce nettoyeur est adapté pour une utilisation en 2 à 12 lances simultanées.
Les installations HDC Advanced se caractérisent par la technique la plus sophistiquée, associée à une grande souplesse. Des équipements variés permettent d’adapter les appareils à chaque utilisation et à chaque site. Plusieurs configurations d’appareils sont proposées, adaptées en fonction des souhaits du client. Les installations HDC proposent une alimentation centrale pour 2 à 12 lances haute pression pour un nombre quelconque de postes de travail et un débit de 6000 à 12000 l/h. La pression maximale peut être adaptée sur le tableau de commande. Les fonctions commande et sécurité intelligentes garantissent un travail économique et fiable. La gamme HDC Advanced est équipée d’un convertisseur de fréquence pour une régulation automatique du débit. La pompe ne recycle plus le surplus de débit, il est contrôlé par la pompe par un changement de fréquence du moteur. La sortie haute pression est donc toujours alimentée avec la quantité exacte d’eau.
Caractéristiques et avantages
Robuste et longue durée de vie
- Robuste pompe à piston avec tête en laiton cylindre et des matériaux de haute qualité pour assurer une longue durée de vie.
Très flexible
- Possibilité de raccorder des accessoires ou des outils portés.
- Réglable selon les nécessités de nettoyage individuelles.
- Disponible par simple pression sur un bouton, sans temps de préparation ni transport d'appareils mobiles.
Sécurité élevée de l'appareil
- Démarrage en douceur.
Spécifications
Données techniques
|Pression (bar/MPa)
|100 / 10 - 10
|Débit (l/h)
|700 / 12000
|Température d'admission (°C)
|max. 85
|Démarrage du moteur
|Démarrage progressif
|Nombre de pompes (Pièce(s))
|2 - 4
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1150 x 750 x 1840
Équipement
- Servo Control
- Coupure de la pression
Domaines d'utilisation
- Idéal pour les interventions de nettoyage dans l'industrie alimentaire
- Agriculture
- Nettoyage régulier
- Idéal pour une utilisation dans le nettoyage manuel de véhicules, dans les secteurs du bâtiment et des transports ainsi que dans l'industrie
- Nettoyage de véhicules et de machines dans les secteurs automobile, industriel et agricole
- Entrepreneurs en entretien d’immeubles
- Pour le nettoyage des réservoirs dans les industries alimentaire, cosmétique et chimique