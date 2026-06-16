Stationaire hogedrukeenheid HDC Advanced
De perfecte oplossing voor regelmatige of frequente veeleisende reinigingstaken op verschillende plaatsen in het bedrijf. Voor gelijktijdig gebruik van 2 tot 12 aftapplaatsen.
Het gamma van Kärcher bestaat uit drie modellen: Classic, Standard en Advanced. Deze apparaten kunnen specifiek worden afgestemd op de noden van de klanten dankzij de diversiteit aan basisapparaten en de verscheidenheid aan beschikbaar toebehoren. De innovatieve engineering en gesofisticeerde functies van de HDC-apparaten van Kärcher bieden heel wat voordelen. Het HDC-gamma combineert maximale prestaties met gebruikscomfort, duurzaamheid en een hoge veiligheid. Welke eisen u ook stelt aan hogedrukreiniging, Kärcher adviseert u graag bij het samenstellen van uw stationaire systeem.
Kenmerken en voordelen
Robuust en duurzaam
- Robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en hoogwaardige materialen zorgen vor een lange levensduur
Grote flexibiliteit
- Overige toebehoren of werktuigen kunnen worden aangebracht.
- Aanpassing aan individuele reinigingsbehoeften
- Beschikbaar met één druk op de knop, met geen insteltijden en transport van mobiele apparaten.
Grote veiligheid voor de machine
- Lekkagebeveiliging en softstarter.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkdruk (bar/MPa)
|100 / 10 - 10
|Wateropbrengst (l/u)
|700 / 12000
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 85
|Motoropwarming
|Soft start
|Aantal pompen (Stuk(s))
|2 - 4
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1150 x 750 x 1840
Uitvoering
- Servo Control
- Drukuitschakeling
Toepassingen
- Uitermate geschikt voor reinigingstoepassingen in de voedingsindustrie
- Landbouw
- Reiniging van stallen
- Ideaal voor voertuigreiniging en in de bouw-, transport-, of industriesector.
- Reiniging van voertuigen en machines in de automobiel-, industriële en agrarische sector
- Openbare diensten
- Voor het reinigen van containers in de voedings-, cosmetica- en chemische industrie