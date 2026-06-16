Nettoyeur à ultra-haute pression HD 9/100-4 Cage Classic

Nettoyeur ultra haute pression HD 9/100-4 Cage Classic : une pression de service de 1 000 bar, un débit horaire de 900 l et un pistolet à dérivation. Élimine même les salissures les plus tenaces.

Idéal pour une utilisation universelle dans le bâtiment et l'industrie : le nettoyeur ultra haute pression polyvalent HD 9/100-4 Cage Classic de la gamme Compact UHP. L'élément central de cet appareil est une pompe haute pression industrielle hautes performances de WOMA, affichant un rendement volumétrique élevé. Équipé d'un pistolet à dérivation, le HD 9/100-4 offre une pression de service de 1 000 bar et un débit horaire de 900 litres d'eau, pour une élimination sûre et rapide des salissures les plus tenaces.

Caractéristiques et avantages
Nettoyeur à ultra-haute pression HD 9/100-4 Cage Classic: Pompe haute pression industrielle puissante
Pompe haute pression industrielle puissante
Piston en métal dur pour une longue durée de vie. Conception facilitant l'entretien pour un changement simple des pièces d'usure comme les soupapes, les joints ou le piston. Conception à soupape centrale pour un rendement volumique élevé.
Nettoyeur à ultra-haute pression HD 9/100-4 Cage Classic: Pistolet WOMA d'utilisation facile
Pistolet WOMA d'utilisation facile
Poignée ergonomique et faible poids pour une utilisation agréable. Travail sans fatigue grâce à l'actionnement de la gâchette à effort réduit.
Nettoyeur à ultra-haute pression HD 9/100-4 Cage Classic: Durables et robustes
Durables et robustes
Coûts d'exploitation et de maintenance réduits. Empêche un recul brusque car la pression se fait progressivement en appuyant sur la gâchette du pistolet.
Haute mobilité
  • Les grandes roues et un centre de gravité optimal assurent une mobilité élevée de l'appareil, malgré sa taille.
  • Un crochet pour le transport pratique permet de faciliter le transport, même sur terrains accidentés.
Spécifications

Données techniques

Pression de service (bar/MPa) 1000 / 100
Débit (l/h) 980
Température d'admission (°C) 45
Carburant Électrique
Puissance du moteur (kW) 35
Nombre de phases (Ph) 3
Tension (V) 380 - 415
Fréquence (Hz) 50
Type de pompe Manivelle
Poids sans accessoires (kg) 378
Poids (avec accessoire) (kg) 392
Poids emballage inclus (kg) 395,5
Dimensions (L × l × h) ( ) 1395 x 789 x 1088

Inclus dans la livraison

  • Poignée-pistolet: Pistolet UHP (Dump Gun)
  • Tuyau de pulvérisation en acier inoxydable: 750 mm
  • Buse à jet plat

Équipement

  • Longueur flexible haute pression: 20 m
  • Soupape de sécurité
  • Compteur d'heures de service
Nettoyeur à ultra-haute pression HD 9/100-4 Cage Classic
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