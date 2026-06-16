Idéal pour une utilisation universelle dans le bâtiment et l'industrie : le nettoyeur ultra haute pression polyvalent HD 9/100-4 Cage Classic de la gamme Compact UHP. L'élément central de cet appareil est une pompe haute pression industrielle hautes performances de WOMA, affichant un rendement volumétrique élevé. Équipé d'un pistolet à dérivation, le HD 9/100-4 offre une pression de service de 1 000 bar et un débit horaire de 900 litres d'eau, pour une élimination sûre et rapide des salissures les plus tenaces.