Nettoyeur à ultra-haute pression HD 9/100-4 Cage Classic
Nettoyeur ultra haute pression HD 9/100-4 Cage Classic : une pression de service de 1 000 bar, un débit horaire de 900 l et un pistolet à dérivation. Élimine même les salissures les plus tenaces.
Idéal pour une utilisation universelle dans le bâtiment et l'industrie : le nettoyeur ultra haute pression polyvalent HD 9/100-4 Cage Classic de la gamme Compact UHP. L'élément central de cet appareil est une pompe haute pression industrielle hautes performances de WOMA, affichant un rendement volumétrique élevé. Équipé d'un pistolet à dérivation, le HD 9/100-4 offre une pression de service de 1 000 bar et un débit horaire de 900 litres d'eau, pour une élimination sûre et rapide des salissures les plus tenaces.
Caractéristiques et avantages
Pompe haute pression industrielle puissantePiston en métal dur pour une longue durée de vie. Conception facilitant l'entretien pour un changement simple des pièces d'usure comme les soupapes, les joints ou le piston. Conception à soupape centrale pour un rendement volumique élevé.
Pistolet WOMA d'utilisation facilePoignée ergonomique et faible poids pour une utilisation agréable. Travail sans fatigue grâce à l'actionnement de la gâchette à effort réduit.
Durables et robustesCoûts d'exploitation et de maintenance réduits. Empêche un recul brusque car la pression se fait progressivement en appuyant sur la gâchette du pistolet.
Haute mobilité
- Les grandes roues et un centre de gravité optimal assurent une mobilité élevée de l'appareil, malgré sa taille.
- Un crochet pour le transport pratique permet de faciliter le transport, même sur terrains accidentés.
Spécifications
Données techniques
|Pression de service (bar/MPa)
|1000 / 100
|Débit (l/h)
|980
|Température d'admission (°C)
|45
|Carburant
|Électrique
|Puissance du moteur (kW)
|35
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|380 - 415
|Fréquence (Hz)
|50
|Type de pompe
|Manivelle
|Poids sans accessoires (kg)
|378
|Poids (avec accessoire) (kg)
|392
|Poids emballage inclus (kg)
|395,5
|Dimensions (L × l × h) ( )
|1395 x 789 x 1088
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Pistolet UHP (Dump Gun)
- Tuyau de pulvérisation en acier inoxydable: 750 mm
- Buse à jet plat
Équipement
- Longueur flexible haute pression: 20 m
- Soupape de sécurité
- Compteur d'heures de service
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Bâtiments
- Industrie
- Transport