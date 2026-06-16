Ideaal voor universeel gebruik in de bouw en andere industriële toepassingen: onze veelzijdige HD 9/100-4 Cage Classic ultra hogedrukreiniger uit de compacte UHP klasse. Het hart van de machine is een extreem krachtige industriële hogedrukpomp van WOMA met een hoog volumetrisch rendement. Uitgerust met een bypass pistool heeft de HD 9/100-4 een werkdruk van 1000 bar en een debiet van 900 l water per uur, waardoor zelfs het meest hardnekkige vuil snel en betrouwbaar wordt verwijderd.