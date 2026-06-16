Ultra hogedrukreiniger HD 9/100 Classic (DumpGun)*EU

De HD 9/100-4 Cage Classic ultra hogedrukreiniger valt op dankzij een werkdruk van 1000 bar, een debiet van 900 l per uur en een bypass trekkerpistool.

Ideaal voor universeel gebruik in de bouw en andere industriële toepassingen: onze veelzijdige HD 9/100-4 Cage Classic ultra hogedrukreiniger uit de compacte UHP klasse. Het hart van de machine is een extreem krachtige industriële hogedrukpomp van WOMA met een hoog volumetrisch rendement. Uitgerust met een bypass pistool heeft de HD 9/100-4 een werkdruk van 1000 bar en een debiet van 900 l water per uur, waardoor zelfs het meest hardnekkige vuil snel en betrouwbaar wordt verwijderd.

Kenmerken en voordelen
Ultra hogedrukreiniger HD 9/100 Classic (DumpGun)*EU: Krachtige industriële hogedrukpomp
Krachtige industriële hogedrukpomp
Plunjer gemaakt van carbide voor een lange levensduur. Onderhoudsvriendelijk ontwerp waardoor het vervangen van slijtdelen zoals kleppen, afdichtingen en plunjers eenvoudig is. Centraal klepontwerp voor hoge volumetrische efficiëntie.
Ultra hogedrukreiniger HD 9/100 Classic (DumpGun)*EU: Gebruiksvriendelijk WOMA-pistool
Gebruiksvriendelijk WOMA-pistool
Lichtgewicht met een ergonomisch handvat voor een groot gebruiksgemak. Verminderde trekkrachten voor moeiteloos werken.
Ultra hogedrukreiniger HD 9/100 Classic (DumpGun)*EU: Lange levensduur en robuust
Lange levensduur en robuust
Lage bedrijfs- en onderhoudskosten. Voorkomt plotselinge terugslag voor de gebruiker, omdat de druk langzaam wordt opgebouwd wanneer de trekker van het pistool wordt overgehaald.
Grote mobiliteit
  • Grote wielen en een optimaal zwaartepunt zorgen voor een hoge mate van mobiliteit van de machine - ondanks haar omvang.
  • Een praktische kraanhaak maakt eenvoudig transport mogelijk, ook over ruw terrein.
Specificaties

Technische gegevens

Werkdruk (bar/MPa) 1000 / 100
Wateropbrengst (l/u) 980
Temperatuur watertoevoer (°C) 45
Brandstof Elektrisch
Motorvermogen (kW) 35
Aantal stroomgroepen (Ph) 3
Stroomsoort (V) 380 - 415
Frequentie (Hz) 50
Pomp type Krukas
Gewicht zonder toebehoren (kg) 378
Gewicht (met toebehoren) (kg) 392
Gewicht (incl. doos) (kg) 395,5
Afmetingen (l x b x h) ( ) 1395 x 789 x 1088

Inbegrepen bij levering

  • Spuitpistool: UHP trekkerpistool (Dump Gun)
  • Roestvrij stalen spuitlans: 750 mm
  • Vlakstraalsproeier

Uitvoering

  • Lengte hogedrukslang: 20 m
  • Veiligheidsventiel
  • Bedrijfsurenteller
Ultra hogedrukreiniger HD 9/100 Classic (DumpGun)*EU
Ultra hogedrukreiniger HD 9/100 Classic (DumpGun)*EU
Ultra hogedrukreiniger HD 9/100 Classic (DumpGun)*EU
Ultra hogedrukreiniger HD 9/100 Classic (DumpGun)*EU
Ultra hogedrukreiniger HD 9/100 Classic (DumpGun)*EU
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Toepassingen
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