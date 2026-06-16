Ultra hogedrukreiniger HD 9/100 Classic (DumpGun)*EU
De HD 9/100-4 Cage Classic ultra hogedrukreiniger valt op dankzij een werkdruk van 1000 bar, een debiet van 900 l per uur en een bypass trekkerpistool.
Ideaal voor universeel gebruik in de bouw en andere industriële toepassingen: onze veelzijdige HD 9/100-4 Cage Classic ultra hogedrukreiniger uit de compacte UHP klasse. Het hart van de machine is een extreem krachtige industriële hogedrukpomp van WOMA met een hoog volumetrisch rendement. Uitgerust met een bypass pistool heeft de HD 9/100-4 een werkdruk van 1000 bar en een debiet van 900 l water per uur, waardoor zelfs het meest hardnekkige vuil snel en betrouwbaar wordt verwijderd.
Kenmerken en voordelen
Krachtige industriële hogedrukpompPlunjer gemaakt van carbide voor een lange levensduur. Onderhoudsvriendelijk ontwerp waardoor het vervangen van slijtdelen zoals kleppen, afdichtingen en plunjers eenvoudig is. Centraal klepontwerp voor hoge volumetrische efficiëntie.
Gebruiksvriendelijk WOMA-pistoolLichtgewicht met een ergonomisch handvat voor een groot gebruiksgemak. Verminderde trekkrachten voor moeiteloos werken.
Lange levensduur en robuustLage bedrijfs- en onderhoudskosten. Voorkomt plotselinge terugslag voor de gebruiker, omdat de druk langzaam wordt opgebouwd wanneer de trekker van het pistool wordt overgehaald.
Grote mobiliteit
- Grote wielen en een optimaal zwaartepunt zorgen voor een hoge mate van mobiliteit van de machine - ondanks haar omvang.
- Een praktische kraanhaak maakt eenvoudig transport mogelijk, ook over ruw terrein.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkdruk (bar/MPa)
|1000 / 100
|Wateropbrengst (l/u)
|980
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|45
|Brandstof
|Elektrisch
|Motorvermogen (kW)
|35
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|380 - 415
|Frequentie (Hz)
|50
|Pomp type
|Krukas
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|378
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|392
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|395,5
|Afmetingen (l x b x h) ( )
|1395 x 789 x 1088
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: UHP trekkerpistool (Dump Gun)
- Roestvrij stalen spuitlans: 750 mm
- Vlakstraalsproeier
Uitvoering
- Lengte hogedrukslang: 20 m
- Veiligheidsventiel
- Bedrijfsurenteller
Videos
Toepassingen
- Bouwsector
- Industrie
- Transport