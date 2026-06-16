Nettoyeur à ultra-haute pression HD 18/50-4 Cage Classic *EU
Le HD 18/50-4 Cage Classic : le nettoyeur à ultra-haute pression de la gamme UHP Compact en cage mobile doté d'une puissance de nettoyage 30 kW, d'une pression de service de 500 bars et d'un débit de 30 l/min.
Polyvalent, très mobile, compact et garant d'un nettoyage optimal : le HD 18/50-4 Cage Classic vient étoffer la gamme UHP Compact avec sa puissance de nettoyage allant jusqu'à 30 kW, qui en fait le nettoyeur à ultra-haute pression en cage mobile le plus performant. Sa pression de service de 500 bars et son débit de 30 l/min garantissent des résultats rapides même dans les environnements les plus difficiles à nettoyer, pour répondre aux besoins du bâtiment, de l'industrie ou des transports. Un commutateur rotatif, d'utilisation intuitive, ainsi que l'absence globale de composants électroniques garantissent un usage très simple de l'appareil. Une finition ergonomique, un faible poids ainsi que quatre roues de grande taille et un crochet pour le transport par grue facilitent la manipulation et le transport de ce groupe moteur, même sur terrain accidenté. Au besoin, le HD 18/50-4 Cage Classic peut aussi être déplacé par chariot élévateur, pour un maximum de flexibilité dans le transport et les applications.
Caractéristiques et avantages
Grand filtre à eau intégré
- Réduit les coûts de maintenance.
- Garantit une durée de vie élevée de tous les composants du circuit haute pression.
Haute mobilité
- Les grandes roues et un centre de gravité optimal assurent une mobilité élevée de l'appareil, malgré sa taille.
- Un crochet pour le transport pratique permet de faciliter le transport, même sur terrains accidentés.
Spécifications
Données techniques
|Pression de service (bar/MPa)
|max. 500 / max. 50
|Débit (l/h)
|1800
|Température d'admission (°C)
|max. 60
|Carburant
|Électrique
|Puissance du moteur (kW)
|30
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|380 - 415
|Fréquence (Hz)
|50
|Type de pompe
|Manivelle
|Poids sans accessoires (kg)
|307
|Poids (avec accessoire) (kg)
|321
|Poids emballage inclus (kg)
|331,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|747 x 1317 x 1093
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Pistolet industriel
- Tuyau de pulvérisation en acier inoxydable: 700 mm
- Buse à jet plat
Équipement
- Longueur flexible haute pression: 20 m
- Type de flexible haute pression: Usage intensif
- Soupape de sécurité
- Compteur d'heures de service
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour dévernir et dérouiller les surfaces métalliques
- Pour éliminer les algues, les coquillages, les incrustations et les dépôts calcaires sur et dans les bateaux
- Nettoyage des ponts, des compartiments de charge et des containers
- Pour éliminer les traces de gomme laissées par les pneus sur les pistes d’aéroport
- Nettoyage de tuyauteries, citernes et d’autres récipients sur les plates-formes pétrolières
- Nettoyage de réservoirs et citernes généraux et nettoyage des tuyauteries d’échangeurs thermiques
- Nettoyage des wagons à marchandises/wagons-/camions-citernes, véhicules et équipements
- Pour nettoyer les cabines de peinture, les caillebotis, les éléments de machine
- Pour nettoyer les engins de chantiers et leurs éléments tels que les chaînes, mélangeurs et bacs agitateurs
- Pour nettoyer les équipements de chantiers tels que les coffrages et les échafaudages