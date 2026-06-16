Polyvalent, très mobile, compact et garant d'un nettoyage optimal : le HD 18/50-4 Cage Classic vient étoffer la gamme UHP Compact avec sa puissance de nettoyage allant jusqu'à 30 kW, qui en fait le nettoyeur à ultra-haute pression en cage mobile le plus performant. Sa pression de service de 500 bars et son débit de 30 l/min garantissent des résultats rapides même dans les environnements les plus difficiles à nettoyer, pour répondre aux besoins du bâtiment, de l'industrie ou des transports. Un commutateur rotatif, d'utilisation intuitive, ainsi que l'absence globale de composants électroniques garantissent un usage très simple de l'appareil. Une finition ergonomique, un faible poids ainsi que quatre roues de grande taille et un crochet pour le transport par grue facilitent la manipulation et le transport de ce groupe moteur, même sur terrain accidenté. Au besoin, le HD 18/50-4 Cage Classic peut aussi être déplacé par chariot élévateur, pour un maximum de flexibilité dans le transport et les applications.