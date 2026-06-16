Ultra hogedrukreiniger HD 18/50-4 Cage Classic
HD 18/50-4 Cage Classic: ultrahogedrukreiniger uit de UHP-compactklasse in mobiel Cage-design met een werkdruk van 500 bar en een wateropbrengst van 30 l/min.
Veelzijdig, zeer mobiel, compact en een garantie voor de beste reinigingsresultaten: de HD 18 / 50-4 Cage Classic breidt onze UHP-compactklasse uit tot een reinigingscapaciteit tot 30 kW en is daarmee de krachtigste hogedrukreiniger in een mobiele kooiconstructie. Een werkdruk van 500 bar en een waterdebiet van 30 l / min garanderen snelle resultaten, ook bij de zwaarste vervuiling, zoals verwacht in de bouw, industrie of transportsector. Een intuïtief bedienbare draaischakelaar en een grotendeels eliminatie van elektronische componenten zorgen ervoor dat het apparaat extreem gebruiksvriendelijk is. Ergonomische details, het lage gewicht, evenals 4 grote wielen en een kraanhaak vergemakkelijken het hanteren en transporteren van de unit, zelfs op ruw terrein. Indien nodig kan de HD 18 / 50-4 Cage Classic ook met een vorkheftruck worden vervoerd, waardoor maximale flexibiliteit wordt getoond bij het transporteren en werken met de machine.
Kenmerken en voordelen
Groot geïntegreerd waterfilter
- Verlaagt de onderhouds- en servicekosten.
- Bescherming van alle hogedruk-onderdelen
Grote mobiliteit
- Grote wielen en een optimaal zwaartepunt zorgen voor een hoge mate van mobiliteit van de machine - ondanks haar omvang.
- Een praktische kraanhaak maakt eenvoudig transport mogelijk, ook over ruw terrein.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkdruk (bar/MPa)
|max. 500 / max. 50
|Wateropbrengst (l/u)
|1800
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 60
|Brandstof
|Elektrisch
|Motorvermogen (kW)
|30
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|380 - 415
|Frequentie (Hz)
|50
|Pomp type
|Krukas
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|307
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|321
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|331,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|747 x 1317 x 1093
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: Industrieel spuitpistool
- Roestvrij stalen spuitlans: 700 mm
- Vlakstraalsproeier
Uitvoering
- Lengte hogedrukslang: 20 m
- Type hogedrukslang: Heavy duty
- Veiligheidsventiel
- Bedrijfsurenteller
Videos
Toepassingen
- Voor het verwijderen van verf en roest van metalen oppervlakken
- Voor het verwijderen van algen, mosselen, korsten en kalkaanslag op schepen
- Voor het reinigen van dekken, laadperrons en vrachtcontainers
- Voor het verwijderen van bandenresten op start- en landingsbanen op vliegvelden
- Voor het reinigen van pijpen, tanks en andere containers op booreilanden
- Voor algemene tankreiniging en reiniging van warmtewisselaarleidingen
- Voor het reinigen van vracht-/tankwagens, voertuigen en apparatuur
- Voor het reinigen van verfcabines, roosters, machineonderdelen
- Voor het reinigen van bouwmachines en hun onderdelen, zoals kettingen, mengassen of roertanks
- Voor het reinigen van bouwapparatuur, zoals bekistingen en steigers, en voertuigen