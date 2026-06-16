Nettoyeur à ultra-haute pression HD 9/100-4 Cage Adv

Contre les salissures les plus tenaces : le nettoyeur ultra haute pression polyvalent HD 9/100-4 Cage Adv avec son pistolet UHP, sa pression de service de 1 000 bar et sa consommation d'eau modérée de 900 l/h.

Équipé d'un pistolet UHP facile d'usage, le nettoyeur ultra haute pression HD 9/100-4 Cage Adv de la gamme Compact UHP brille par sa polyvalence face aux salissures les plus tenaces, notamment dans le bâtiment et l'industrie. Il s'appuie sur une pompe haute pression industrielle hautes performances à rendement volumétrique élevé de WOMA. Elle permet une pression de service de 1 000 bar à un débit horaire de 900 l d'eau, pour des résultats de nettoyage optimaux.

Caractéristiques et avantages
Nettoyeur à ultra-haute pression HD 9/100-4 Cage Adv: Pompe haute pression industrielle puissante
Pompe haute pression industrielle puissante
Piston en métal dur pour une longue durée de vie. Conception facilitant l'entretien pour un changement simple des pièces d'usure comme les soupapes, les joints ou le piston. Conception à soupape centrale pour un rendement volumique élevé.
Nettoyeur à ultra-haute pression HD 9/100-4 Cage Adv: Pistolet de pulvérisation ergonomique
Pistolet de pulvérisation ergonomique
Poignée ergonomique et faible poids pour une utilisation agréable. Travail sans fatigue grâce à l'actionnement de la gâchette à effort réduit.
Nettoyeur à ultra-haute pression HD 9/100-4 Cage Adv: Soupape de décompression
Soupape de décompression
La soupape de décompression permet de réduire la pression dans le tuyau, qui reste ainsi flexible lorsque le pistolet est fermé. Empêche un recul brusque car la pression se fait progressivement en appuyant sur la gâchette du pistolet.
Haute mobilité
  • Les grandes roues et un centre de gravité optimal assurent une mobilité élevée de l'appareil, malgré sa taille.
  • Un crochet pour le transport pratique permet de faciliter le transport, même sur terrains accidentés.
Spécifications

Données techniques

Pression de service (bar/MPa) 1000 / 100
Débit (l/h) 978
Température d'admission (°C) 45
Carburant Électrique
Puissance du moteur (kW) 35
Nombre de phases (Ph) 3
Tension (V) 380 - 415
Fréquence (Hz) 50
Type de pompe Manivelle
Poids sans accessoires (kg) 385
Poids (avec accessoire) (kg) 376,5
Poids emballage inclus (kg) 380
Dimensions (L × l × h) ( ) 1385 x 790 x 1090

Inclus dans la livraison

  • Poignée-pistolet: Pistolet UHP (Dry Shut)
  • Tuyau de pulvérisation en acier inoxydable: 750 mm
  • Buse à jet plat

Équipement

  • Longueur flexible haute pression: 20 m
  • Soupape de sécurité
  • Compteur d'heures de service
Nettoyeur à ultra-haute pression HD 9/100-4 Cage Adv
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