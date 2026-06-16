Ultra hogedrukreiniger HD 9/100 CageAdv (DryShut)

Verwijdert zelfs het meest hardnekkige vuil: de veelzijdige hogedrukreiniger HD 9/100-4 Cage Adv met UHP-pistool, 1000 bar werkdruk en laag waterverbruik van 900 l/u.

Uitgerust met een handig UHP-pistool, overtuigt onze hogedrukreiniger HD 9/100-4 Cage Adv uit de UHP-compactklasse in een verscheidenheid aan toepassingen tegen de meest hardnekkige vervuilingen, zoals die in de bouw en industrie voorkomen. Een extreem krachtige industriële hogedrukpomp van WOMA werkt binnen met een hoog volumetrisch rendement. Hij zorgt voor een werkdruk van 1000 bar, levert een zuinige 900 liter water per uur en garandeert daarmee de beste reinigingsresultaten.

Kenmerken en voordelen
Ultra hogedrukreiniger HD 9/100 CageAdv (DryShut): Krachtige industriële hogedrukpomp
Krachtige industriële hogedrukpomp
Plunjer gemaakt van carbide voor een lange levensduur. Onderhoudsvriendelijk ontwerp waardoor het vervangen van slijtdelen zoals kleppen, afdichtingen en plunjers eenvoudig is. Centraal klepontwerp voor hoge volumetrische efficiëntie.
Ultra hogedrukreiniger HD 9/100 CageAdv (DryShut): Ergonomisch spuitpistool
Ergonomisch spuitpistool
Lichtgewicht met een ergonomisch handvat voor een groot gebruiksgemak. Verminderde trekkrachten voor moeiteloos werken.
Ultra hogedrukreiniger HD 9/100 CageAdv (DryShut): Overdrukventiel
Overdrukventiel
Het overdrukventiel verlaagt de druk in de slang, zodat deze flexibel blijft als het trekkerpistool gesloten is. Voorkomt plotselinge terugslag voor de gebruiker, omdat de druk langzaam wordt opgebouwd wanneer de trekker van het pistool wordt overgehaald.
Grote mobiliteit
  • Grote wielen en een optimaal zwaartepunt zorgen voor een hoge mate van mobiliteit van de machine - ondanks haar omvang.
  • Een praktische kraanhaak maakt eenvoudig transport mogelijk, ook over ruw terrein.
Specificaties

Technische gegevens

Werkdruk (bar/MPa) 1000 / 100
Wateropbrengst (l/u) 978
Temperatuur watertoevoer (°C) 45
Brandstof Elektrisch
Motorvermogen (kW) 35
Aantal stroomgroepen (Ph) 3
Stroomsoort (V) 380 - 415
Frequentie (Hz) 50
Pomp type Krukas
Gewicht zonder toebehoren (kg) 385
Gewicht (met toebehoren) (kg) 376,5
Gewicht (incl. doos) (kg) 380
Afmetingen (l x b x h) ( ) 1385 x 790 x 1090

Inbegrepen bij levering

  • Spuitpistool: UHP trekkerpistool (Droog gesloten)
  • Roestvrij stalen spuitlans: 750 mm
  • Vlakstraalsproeier

Uitvoering

  • Lengte hogedrukslang: 20 m
  • Veiligheidsventiel
  • Bedrijfsurenteller
Ultra hogedrukreiniger HD 9/100 CageAdv (DryShut)
Ultra hogedrukreiniger HD 9/100 CageAdv (DryShut)
Ultra hogedrukreiniger HD 9/100 CageAdv (DryShut)
Ultra hogedrukreiniger HD 9/100 CageAdv (DryShut)
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