L'injecteur-extracteur professionnel Puzzi 10/1 de Kärcher offre une très bonne puissance d'aspiration et permet d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage hygiéniques, ainsi qu'une remise en état rapide des surfaces textiles. À cet effet, l'appareil d'injection-extraction injecte la solution de nettoyage jusqu'au cœur des fibres textiles puis la réaspire en décollant en même temps la saleté : il convient ainsi parfaitement au nettoyage des capitonnages, des tapis/moquettes et autres surfaces textiles. Le format robuste et compact du Puzzi 10/1 garantit une longue durée de vie et donc une rentabilité élevée. Il est idéal pour les entreprises de nettoyage de bâtiments, l'hôtellerie et la restauration ou le nettoyage intérieur des véhicules. Pour mieux voir l'eau sale, le couvercle de l'appareil ainsi que le suceur pour meubles et le suceur pour sol sont transparents. De grands boutons-poussoirs actionnés à la main ou au pied augmentent le confort d'utilisation. Par ailleurs, l'appareil est équipé d'un crochet pour câble intégré, ainsi que d'une fixation pour le suceur pour meubles et le tube d'aspiration.