S'illustre par des résultats de nettoyage irréprochables et hygiéniques ainsi qu'une rentabilité élevée : l'appareil d'injection-extraction robuste Puzzi 10/1 avec suceur fauteuil de Kärcher pour le détachage des petites et moyennes surfaces textiles. Grâce à l'injection de la solution de nettoyage jusqu'au cœur des fibres textiles et à l'aspiration consécutive avec une excellente puissance de réaspiration, les textiles sèchent rapidement et sont réutilisables en peu de temps. Pour les espaces particulièrement étroits tels que les habitacles, l'injecteur-extracteur est équipé de série d'un suceur fauteuil. L'utilisation s'avère extrêmement pratique avec de grands boutons-poussoirs qui s'actionnent à la main ou au pied. Le transport se fait, lui aussi, aisément et d'une seule main grâce à la poignée de transport ergonomique. Le couvercle de l'appareil et le suceur à main sont transparents afin de garantir une meilleure vue sur l'eau sale. L'injecteur-extracteur dispose d'un crochet pour câble pratique qui permet un entreposage sécurisé du câble d'alimentation et donc aussi un transport et un rangement faciles de l'appareil.