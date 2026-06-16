Appareil d'injection-extraction Puzzi 10/1 avec suceur fauteuil
L'appareil d'injection-extraction performant Puzzi 10/1 avec suceur fauteuil élimine en profondeur et efficacement les taches des surfaces textiles comme les meubles capitonnés ou les sièges de voiture.
S'illustre par des résultats de nettoyage irréprochables et hygiéniques ainsi qu'une rentabilité élevée : l'appareil d'injection-extraction robuste Puzzi 10/1 avec suceur fauteuil de Kärcher pour le détachage des petites et moyennes surfaces textiles. Grâce à l'injection de la solution de nettoyage jusqu'au cœur des fibres textiles et à l'aspiration consécutive avec une excellente puissance de réaspiration, les textiles sèchent rapidement et sont réutilisables en peu de temps. Pour les espaces particulièrement étroits tels que les habitacles, l'injecteur-extracteur est équipé de série d'un suceur fauteuil. L'utilisation s'avère extrêmement pratique avec de grands boutons-poussoirs qui s'actionnent à la main ou au pied. Le transport se fait, lui aussi, aisément et d'une seule main grâce à la poignée de transport ergonomique. Le couvercle de l'appareil et le suceur à main sont transparents afin de garantir une meilleure vue sur l'eau sale. L'injecteur-extracteur dispose d'un crochet pour câble pratique qui permet un entreposage sécurisé du câble d'alimentation et donc aussi un transport et un rangement faciles de l'appareil.
Caractéristiques et avantages
Performance de nettoyage exceptionnelleExcellent résultat de nettoyage avec effet avant/après visible. Séchage rapide grâce à la puissance de réaspiration très élevée. Pulvérisation d'injection extrêmement fine et uniforme du suceur fauteuil.
Qualité professionnelle : extrêmement robuste et durablePompe efficace avec une longue durée de vie. Turbine performante avec une excellente puissance de réaspiration. Un design robuste et un pare-chocs protègent l'appareil contre les chocs et les coups.
Suceur fauteuil pratiqueNettoyage facile et efficace des capitonnages et des tissus d'ameublement. Idéal pour le nettoyage intérieur des véhicules. Buse de 110 millimètres de large à insérer dans le pistolet de pulvérisation/aspiration.
Réservoir 2 en 1 intelligent et amovible
- Remplissage rapide et facile du réservoir d'eau propre.
- Vidage confortable et facile de l'eau sale.
Utilisation simple grâce à 2 grands boutons-poussoirs
- Plus besoin de se pencher : l'appareil s'allume et s'éteint au pied, vite et simplement.
- Méthode tout-en-1 rapide : injection et aspiration combinées en une seule opération.
- Méthode en 2 étapes : pulvériser sur les fibres et laisser agir – puis aspirer.
Poignée de transport ergonomique
- Transport d'une seule main pour franchir les paliers et les marches d'escalier.
- Possibilité de fixation pour le tube d'aspiration et le pistolet injecteur/extracteur.
- Logement pour tube d'aspiration intégré dans la poignée de transport pour un transport en toute sécurité et en tout confort.
Crochet pour câble
- Pour ranger le câble d'alimentation en toute sécurité.
- Pratique, protège les câbles.
- L’appareil est facile à transporter et à ranger.
Grandes roues arrière et roulettes pivotantes flexibles à 360
- Facile à manœuvrer, même sur des surfaces irrégulières.
- Particulièrement maniable et flexible à prendre en main lors du nettoyage.
Rangement des accessoires intégré
- Grâce au système à clip, le suceur pour meubles est toujours à portée de main.
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|20 - 25
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Débit d'injection (l/min)
|1
|Pression d'injection (bar)
|1
|Réservoir eau propre/sale (l)
|10 / 9
|Puissance turbine (W)
|1250
|Puissance pompe (W)
|40
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|10,5
|Poids emballage inclus (kg)
|14,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|690 x 325 x 440
Inclus dans la livraison
- Suceur fauteuil
- Détergents: Tablettes RM 760, 2 Pièce(s)
- Flexible d'injection/d'aspiration: 2.5 m
- Crochet pour câble
- Pistolet d'injection/d'extraction
- Réservoir 2 en 1 amovible pour l'eau propre/l'eau sale
Équipement
- Rangement pour accessoires intégré pour suceur pour meubles/suceur pour fentes
- Rangement pour accessoires intégré pour suceur pour sol
- Embout de buse: Suceur fauteuil, bleu
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour un nettoyage en profondeur intensif des capitonnages et des tissus d'ameublement
- Pour le traitement ciblé des taches sur les surfaces textiles
- Pour le nettoyage de toutes les surfaces textiles, y compris dans les véhicules
Accessoires
Détergents
Piéces détachées Puzzi 10/1 avec suceur fauteuil
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
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