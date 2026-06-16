Sproei-extractiereiniger Puzzi 10/1 + Handsproeier
Puzzi 10/1 met vloerzuigmond/bekledingszuigmond voor het reinigen van tapijten en bekleding, met sproei-extractie. Ideaal voor kleine oppervlakken. Met geïntegreerde kabelhaak en houder voor handgreep met handsproeier/zuigbuis.
De Puzzi 10/1 met meubelzuigmond en vloerzuigmond is bijzonder geschikt voor de hygiënische en effectieve reiniging van kleine tot middelgrote oppervlakken. Met een sproeidruk van 1 bar zorgt de sproei-extractiemachine voor een zachte, diepe reiniging van stoffen oppervlakken en levert het indrukwekkende resultaten op, vooral bij het reinigen van tapijten en stoffering. Dankzij de smalle vloerzuigmond is de machine optimaal geschikt voor gebruik in kleine ruimtes. Door de flexibele zuigstrips kunnen rommelige oppervlakken eenvoudig worden gereinigd. De sproei-extractiemachine is voorzien van een geïntegreerde kabelhaak en een houder voor een handgreep met trekker en zuigbuis.
Kenmerken en voordelen
Uitstekende reinigingsprestatiesUitstekend reinigingsresultaat met zichtbaar voor- en na-effect. Door een zeer hoge zuigcapaciteit is het oppervlak snel weer droog. Extreem fijn en gelijkmatig spuitbeeld uit de bekledingszuigmond.
Professionele kwaliteit: extreem robuust en duurzaam.Efficiënte pomp met een lange levensduur. Krachtige turbine met uitstekende terugzuigprestaties. Robuust ontwerp en bumper beschermen de machine tegen stoten en klappen.
Handige bekledingszuigmondEenvoudige maar grondige reiniging van bekleding en gestoffeerde meubels. Perfect voor voertuiginterieur reiniging 110 millimeter brede zuigmond voor plaatsing in de sproei-/zuigmond.
Afneembaar, slim 2-in-1-reservoir
- Snel en eenvoudig vullen van de schoonwatertank.
- Handig en eenvoudig om vuil water te verwijderen.
Gemakkelijk te bedienen dankzij twee grote drukknoppen
- Geen lastig bukken: het apparaat kan snel en eenvoudig met de voet worden in- en uitgeschakeld.
- Snelle 1-stapsmethode: gecombineerd sproeien en stofzuigen in één handeling.
- 2-stapsmethode: Op vezels spuiten en laten inwerken - vervolgens afzuigen.
Ergonomische draaggreep
- Ontworpen voor het met één hand dragen op trappen en treden.
- Er is een bevestigingsmogelijkheid voorzien voor zowel de zuigbuis als het sproei-/zuigpistool.
- Zuigbuishouder geïntegreerd in draaggreep voor veilig en handig transport.
Kabelhaak
- Voor het veilig opbergen van de stroomkabel.
- Praktisch en beschermt de kabels.
- Het apparaat kan eenvoudig en comfortabel worden vervoerd en opgeborgen.
Grote achterwielen en flexibele 360° stuurrollen
- Gemakkelijk te manoeuvreren, zelfs op oneffen oppervlakken.
- Bijzonder wendbaar en flexibel te hanteren bij het reinigen.
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- Dankzij het clipontwerp is het bekledingsmondstuk altijd binnen handbereik.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|20 - 25
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Sproeihoeveelheid (l/min)
|1
|Sproeidruk (bar)
|1
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|10 / 9
|Vermogen turbine (W)
|1250
|Vermogen pomp (W)
|40
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Kabellengte (m)
|7,5
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|10,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|14,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|690 x 325 x 440
Inbegrepen bij levering
- Bekledingszuigmond
- Reinigingsmiddelen: RM 760 Tabletten, 2 Stuk(s)
- Sproei-/zuigslang: 2.5 m
- Kabelhaak
- Spuit-/zuigpistool
- Verwijderbare 2-in-1 container
Uitvoering
- Geïntegreerde accessoireopslag voor bekledingsmondstuk
- Geïntegreerde accessoireopslag voor vloerzuigmond
- Spuitmondstuk: Bekledingszuigmond, blauw
Videos
Toepassingen
- Voor intensieve vezeldiepe reiniging van bekleding en gestoffeerde meubelen
- Voor het gericht verwijderen van vlekken op textieloppervlakken
- Voor de reiniging van alle textieloppervlakken - ook auto-interieurs
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen Puzzi 10/1 + Handsproeier
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