De Puzzi 10/1 met meubelzuigmond en vloerzuigmond is bijzonder geschikt voor de hygiënische en effectieve reiniging van kleine tot middelgrote oppervlakken. Met een sproeidruk van 1 bar zorgt de sproei-extractiemachine voor een zachte, diepe reiniging van stoffen oppervlakken en levert het indrukwekkende resultaten op, vooral bij het reinigen van tapijten en stoffering. Dankzij de smalle vloerzuigmond is de machine optimaal geschikt voor gebruik in kleine ruimtes. Door de flexibele zuigstrips kunnen rommelige oppervlakken eenvoudig worden gereinigd. De sproei-extractiemachine is voorzien van een geïntegreerde kabelhaak en een houder voor een handgreep met trekker en zuigbuis.