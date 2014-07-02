L'injecteur-extracteur professionnel Puzzi 10/2 Adv de Kärcher offre une très bonne puissance d'aspiration et permet d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage hygiéniques, ainsi qu'une remise en état rapide des surfaces textiles. À cet effet, l'appareil d'injection-extraction injecte la solution de nettoyage jusqu'au cœur des fibres textiles puis la réaspire en décollant en même temps la saleté : il convient ainsi parfaitement au nettoyage des tapis/moquettes et autres surfaces textiles. Une tête de lavage Power disponible en option et sa brosse-rouleau rotative permettent d'augmenter le rendement surfacique et d'intensifier la puissance de nettoyage. Le dosage en solution antimousse intégré permet notamment d'éviter toute formation excessive de mousse dans le réservoir d'eau sale lors du rinçage de moquettes shampouinées. Le format robuste et compact du Puzzi 10/2 Adv garantit une longue durée de vie et donc une rentabilité élevée. Il est idéal pour les entreprises de nettoyage de bâtiments ou l'hôtellerie et la restauration. Pour mieux voir l'eau sale, le couvercle de l'appareil ainsi que le suceur pour sol sont transparents. Contenus dans la livraison : suceur pour tapis/moquette de 240 mm, raccordement pour tête de lavage PW Power, logement pour tablettes RM, poignée de transport ergonomique et crochet pour ranger le câble.