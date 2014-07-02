Sproei-extractiereiniger Puzzi 10/2 Adv

Puzzi 10/2 Adv is een sproei-extractieapparaat met antischuimdosering, opbergvak voor reinigingsmiddel, kabelhaak en houders voor accessoires, inclusief stopcontact voor de PW 30/1.

Puzzi 10/2 Adv, de sproei-/extractiemachine met een sproeidruk van 2 bar. Ideaal voor het reinigen van textieloppervlakken. Met aangesloten PW 30/1 borstelwals levert de Puzzi 10/2 Adv indrukwekkende resultaten, zelfs op middelgrote oppervlakken. De geïntegreerde antischuimdosering voorkomt overmatige schuimvorming, vooral bij het spoelen van gewassen tapijten. Met antischuimdosering, opbergvak voor reinigingsmiddeltabletten, stopcontact voor PW 30/1 voor grotere oppervlakteprestatie, geïntegreerde kabelhaak en houder voor handgreep met handsproeier en zuigbuis.

Kenmerken en voordelen
Uitstekende reinigingsprestaties
  • Perfecte vezeldiepe reiniging van textieloppervlakken.
  • Door de snelle droging kunnen oppervlakken snel weer gebruikt worden dankzij de uitstekende zuigkracht.
  • Uitstekend reinigingsresultaat met zichtbaar voor- en na-effect.
Professionele kwaliteit: extreem robuust en duurzaam.
  • Efficiënte pomp met een lange levensduur.
  • Krachtige turbine met uitstekende terugzuigprestaties.
Uitgebreide set met accessoires voor tapijtreiniging.
  • Flexibele zuigmond voor een optimale zuighoek en ultieme droogresultaten.
  • 240 mm brede vloerzuigmond met geïntegreerde sproei-/zuigbuis.
  • Ergonomische tweehandige grip voor extra gebruikerscomfort.
Geïntegreerde aansluiting voor de PW-schrobmachine
  • Krachtige borstel zorgt voor hogere oppervlakteprestaties.
  • Roterende rolborstel voor het rechttrekken van tapijtvezels.
  • Diepere reiniging van tapijten en textiele vloerbedekkingen.
Afneembaar, slim 2-in-1-reservoir
  • Snel en eenvoudig vullen van de schoonwatertank.
  • Handig en eenvoudig om vuil water te verwijderen.
Gemakkelijk te bedienen dankzij twee grote drukknoppen
  • Geen lastig bukken: het apparaat kan snel en eenvoudig met de voet worden in- en uitgeschakeld.
  • Snelle 1-stapsmethode: gecombineerd sproeien en stofzuigen in één handeling.
  • 2-stapsmethode: Op vezels spuiten en laten inwerken - vervolgens afzuigen.
Ingebouwde doseereenheid voor schuimremmer
  • Perfect voor het spoelen van met shampoo behandelde tapijten en textiele vloerbedekkingen.
  • Voorkomt overmatige schuimvorming in de vuilwatertank.
Ingebouwd opbergvak voor reinigingstabletten.
  • Tabletten zijn altijd binnen handbereik en beschermd tegen vocht.
  • Veilige opslag, zelfs tijdens transport.
  • Maakt dosering naar behoefte mogelijk.
Kabelhaak
  • Voor het veilig opbergen van de stroomkabel.
  • Praktisch en beschermt de kabels.
  • Het apparaat kan eenvoudig en comfortabel worden vervoerd en opgeborgen.
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
  • Geïntegreerde houder voor de zuigbuis met een vloerzuigmond in de draaggreep.
  • Gemakkelijk en comfortabel te vervoeren en op te bergen.
Specificaties

Technische gegevens

Max. oppervlakteprestatie (m²/u) 30 - 45
Luchtverplaatsing (l/s) 74
Vacuüm (mbar/kPa) 254 / 25,4
Sproeihoeveelheid (l/min) 2
Sproeidruk (bar) 2
Schoon-/vuilwaterreservoir (l) 10 / 9
Vermogen turbine (W) 1250
Vermogen pomp (W) 80
Stroomsoort (V) 220 - 240
Kleur antraciet
Gewicht zonder toebehoren (kg) 11,5
Gewicht (incl. doos) (kg) 16,9
Afmetingen (l x b x h) (mm) 705 x 320 x 435

Inbegrepen bij levering

  • Stopcontact voor Profi-borstelwals: PW 30/1
  • Reinigingsmiddelen: RM 760 Tabletten, 2 Stuk(s)
  • Sproei-/zuigslang: 2.5 m
  • Opbergvak voor reinigingsmiddeltabletten
  • Kabelhaak
  • Vloerzuigmond: 240 mm
  • Spuit-/zuigpistool
  • D-handgreep voor sproei-/zuigslang
  • Verwijderbare 2-in-1 container
  • Sproei-extractiebuis: 1 Stuk(s)

Uitvoering

  • Geïntegreerde accessoireopslag voor bekledingsmondstuk
  • Spuitmondstuk: Vloerzuigmond, Geel
Toepassingen
  • Voor de vezeldiepe reiniging van tapijten en textiele vloerbedekkingen.
  • Voor de tussenreiniging en gerichte vlekverwijdering op tapijten
  • Voor gerichte vezeldiepe reiniging van kleinere tapijtoppervlakken
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.