Sproei-extractiereiniger Puzzi 10/2 Adv
Puzzi 10/2 Adv is een sproei-extractieapparaat met antischuimdosering, opbergvak voor reinigingsmiddel, kabelhaak en houders voor accessoires, inclusief stopcontact voor de PW 30/1.
Puzzi 10/2 Adv, de sproei-/extractiemachine met een sproeidruk van 2 bar. Ideaal voor het reinigen van textieloppervlakken. Met aangesloten PW 30/1 borstelwals levert de Puzzi 10/2 Adv indrukwekkende resultaten, zelfs op middelgrote oppervlakken. De geïntegreerde antischuimdosering voorkomt overmatige schuimvorming, vooral bij het spoelen van gewassen tapijten. Met antischuimdosering, opbergvak voor reinigingsmiddeltabletten, stopcontact voor PW 30/1 voor grotere oppervlakteprestatie, geïntegreerde kabelhaak en houder voor handgreep met handsproeier en zuigbuis.
Kenmerken en voordelen
Uitstekende reinigingsprestaties
- Perfecte vezeldiepe reiniging van textieloppervlakken.
- Door de snelle droging kunnen oppervlakken snel weer gebruikt worden dankzij de uitstekende zuigkracht.
- Uitstekend reinigingsresultaat met zichtbaar voor- en na-effect.
Professionele kwaliteit: extreem robuust en duurzaam.
- Efficiënte pomp met een lange levensduur.
- Krachtige turbine met uitstekende terugzuigprestaties.
Uitgebreide set met accessoires voor tapijtreiniging.
- Flexibele zuigmond voor een optimale zuighoek en ultieme droogresultaten.
- 240 mm brede vloerzuigmond met geïntegreerde sproei-/zuigbuis.
- Ergonomische tweehandige grip voor extra gebruikerscomfort.
Geïntegreerde aansluiting voor de PW-schrobmachine
- Krachtige borstel zorgt voor hogere oppervlakteprestaties.
- Roterende rolborstel voor het rechttrekken van tapijtvezels.
- Diepere reiniging van tapijten en textiele vloerbedekkingen.
Afneembaar, slim 2-in-1-reservoir
- Snel en eenvoudig vullen van de schoonwatertank.
- Handig en eenvoudig om vuil water te verwijderen.
Gemakkelijk te bedienen dankzij twee grote drukknoppen
- Geen lastig bukken: het apparaat kan snel en eenvoudig met de voet worden in- en uitgeschakeld.
- Snelle 1-stapsmethode: gecombineerd sproeien en stofzuigen in één handeling.
- 2-stapsmethode: Op vezels spuiten en laten inwerken - vervolgens afzuigen.
Ingebouwde doseereenheid voor schuimremmer
- Perfect voor het spoelen van met shampoo behandelde tapijten en textiele vloerbedekkingen.
- Voorkomt overmatige schuimvorming in de vuilwatertank.
Ingebouwd opbergvak voor reinigingstabletten.
- Tabletten zijn altijd binnen handbereik en beschermd tegen vocht.
- Veilige opslag, zelfs tijdens transport.
- Maakt dosering naar behoefte mogelijk.
Kabelhaak
- Voor het veilig opbergen van de stroomkabel.
- Praktisch en beschermt de kabels.
- Het apparaat kan eenvoudig en comfortabel worden vervoerd en opgeborgen.
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- Geïntegreerde houder voor de zuigbuis met een vloerzuigmond in de draaggreep.
- Gemakkelijk en comfortabel te vervoeren en op te bergen.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|30 - 45
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Sproeihoeveelheid (l/min)
|2
|Sproeidruk (bar)
|2
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|10 / 9
|Vermogen turbine (W)
|1250
|Vermogen pomp (W)
|80
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|11,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|16,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|705 x 320 x 435
Inbegrepen bij levering
- Stopcontact voor Profi-borstelwals: PW 30/1
- Reinigingsmiddelen: RM 760 Tabletten, 2 Stuk(s)
- Sproei-/zuigslang: 2.5 m
- Opbergvak voor reinigingsmiddeltabletten
- Kabelhaak
- Vloerzuigmond: 240 mm
- Spuit-/zuigpistool
- D-handgreep voor sproei-/zuigslang
- Verwijderbare 2-in-1 container
- Sproei-extractiebuis: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Geïntegreerde accessoireopslag voor bekledingsmondstuk
- Spuitmondstuk: Vloerzuigmond, Geel
Videos
Toepassingen
- Voor de vezeldiepe reiniging van tapijten en textiele vloerbedekkingen.
- Voor de tussenreiniging en gerichte vlekverwijdering op tapijten
- Voor gerichte vezeldiepe reiniging van kleinere tapijtoppervlakken
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen Puzzi 10/2 Adv
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.