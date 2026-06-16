Appareil d'injection-extraction Puzzi 30/4 E
Le plus silencieux des aspirateurs eau de sa catégorie : le Puzzi 30/4 E avec 66 dB(A). Pour le nettoyage des moquettes étendues. Format balai ergonomique. Éléments chauffants intégrés (chauffage du réservoir d'eau propre disponible en option).
Avec seulement 66 dB(A), l'appareil d'injection-extraction performant Puzzi 30/4 E est l'aspirateur eau le plus silencieux de sa catégorie. Cet appareil est doté d'un réservoir d'eau propre de 30 litres et permet un nettoyage sans interruption sur les surfaces étendues. Grâce au connecteur intégré pour le PW 30/1, le rendement surfacique augmente encore davantage. Le format balai pratique garantit un travail ergonomique et peu encombrant malgré de gros volumes. L'appareil dispose d'éléments chauffants intégrés pour l'option de chauffage du réservoir d'eau propre. Ainsi, l'eau propre peut être maintenue à un niveau de température constant, pour des résultats de nettoyage hors pair.
Caractéristiques et avantages
Très silencieuseSeulement 66 dB(A).
Réservoir à grande capacitéNettoyage de grandes surfaces
Prise pour tête de lavage PW 30Excellents résultats de nettoyage
Support pour suceur sol
- Le bac d'eau est amovible pour faciliter la vidange
Larges roues de transport
Réservoir à grande capacité
Puissance d'aspiration élevé
Puissance de nettoyage élevée
Manche réglable en hauteur
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|60 - 75
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Débit d'injection (l/min)
|3
|Pression d'injection (bar)
|4
|Réservoir eau propre/sale (l)
|30 / 15
|Puissance turbine (W)
|1200
|Puissance pompe (W)
|70
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Longueur du câble (m)
|15
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|28
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|580 x 460 x 930
Inclus dans la livraison
- prise pour têtes de lavage professionnelles: PW 30/1
- Flexible d'injection/d'aspiration: 4 m
- Pistolet d'injection/d'extraction
Équipement
- Embout de buse: Suceur pour sol, jaune
Vidéos
Accessoires
Détergents
Piéces détachées Puzzi 30/4 E
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.