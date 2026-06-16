De krachtige Puzzi 30/4 sproei-/extractiemachine is met een geluidsniveau van 66 dB (A) de stilste stof-/waterzuiger in zijn klasse. Met het schoonwaterreservoir van 30 liter kunnen grote oppervlakken zonder onderbreking worden gereinigd. De oppervlakteprestatie is zelfs nog groter dankzij het geïntegreerde stopcontact voor de PW 30/1. De praktische staande uitvoering staat garant voor ergonomisch en plaatsbesparend werken, ondanks het grote volume. De machine is uitgerust met geïntegreerde verwarmingselementen voor optionele verwarming van het schoonwaterreservoir. Zo kan het schone water op een constante temperatuur worden gehouden, voor optimale reinigingsresultaten.