Appareil d'injection-extraction Puzzi 8/1 Adv
Équipé de série d'un suceur pour moquettes de 240 mm et d'un suceur court pour meubles : l'injecteur-extracteur Puzzi 8/1 Adv pour un nettoyage particulièrement rapide et en profondeur des capitonnages et des moquettes.
Grâce à sa puissance de réaspiration exceptionnelle, l'injecteur-extracteur professionnel Puzzi 8/1 Adv de Kärcher permet d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage hygiéniques et les surfaces textiles redeviennent rapidement praticables. À cet effet, l'appareil d'injection-extraction injecte la solution de nettoyage jusqu'au cœur des fibres textiles puis la réaspire en même temps que la saleté décollée : il convient ainsi parfaitement au nettoyage des capitonnages, des moquettes et autres surfaces textiles. Son format robuste et compact garantit une longue durée de vie et donc une rentabilité élevée – idéal pour les entreprises de nettoyage de bâtiments, l'hôtellerie et la restauration ou le nettoyage intérieur des véhicules. Pour une meilleure vue sur l'eau sale, le couvercle de l'appareil ainsi que le suceur pour meubles et le suceur pour sol bénéficient d'un design transparent. Un regard sur la poignée offre des possibilités de contrôle encore plus efficaces. Le faible poids du Puzzi 8/1 Adv et une poignée de transport ergonomique permettent de le transporter d'une seule main. De plus, de grands boutons-poussoirs, qui s'actionnent à la main ou au pied, augmentent le confort d'utilisation.
Caractéristiques et avantages
Performance de nettoyage exceptionnelleNettoyage en profondeur parfait des surfaces textiles et des moquettes. Séchage et réutilisabilité rapides grâce à la puissance de réaspiration exceptionnelle. Excellent résultat de nettoyage avec effet avant/après visible.
Suceur pour meubles ergonomique et ultra courtBoutons sur la poignée et boutons-poussoirs qui s'actionnent avec un seul doigt. La forme pratique de la poignée permet différentes positions de prise en main. L'embout rouge de la buse assure une consommation d'eau efficace.
Kit complet pour le nettoyage des moquettesRaclette d'aspiration souple pour un angle d'aspiration optimal et un séchage parfait. Suceur pour sol d'une largeur de 240 mm avec tube injecteur/extracteur intégré. Deuxième poignée ergonomique pour plus de confort d'utilisation.
Faible poids et format compact et robuste
- Transport sans effort, même d'une seule main, pour franchir les paliers et les marches d'escalier.
- Permet des intervalles de travail prolongés sans fatigue.
- Longue durée de vie garantissant une rentabilité élevée.
Réservoir 2 en 1 intelligent et amovible
- Remplissage rapide et facile du réservoir d'eau propre.
- Vidage confortable et facile de l'eau sale.
- Illustration Quickstart pour une utilisation en ne peut plus simple.
Utilisation simple grâce à 2 grands boutons-poussoirs
- Plus besoin de se pencher : l'appareil s'allume et s'éteint au pied, vite et simplement.
- Méthode tout-en-1 rapide : injection et aspiration combinées en une seule opération.
- Méthode en 2 étapes : pulvériser sur les fibres et laisser agir – puis aspirer.
Grandes roues arrière et roulettes pivotantes flexibles à 360
- Facile à manœuvrer, même sur des surfaces irrégulières.
- Particulièrement maniable et flexible à prendre en main lors du nettoyage.
Crochet rabattable pour le rangement du câble
- Pour ranger le câble d'alimentation en toute sécurité.
- Pratique, protège les câbles.
- L’appareil est facile à transporter et à ranger.
Grand orifice de remplissage pour l'eau propre
- Remplissage d'eau propre pratique, sûr et rapide.
- Indicateur de niveau maximal bien visible.
- Pas de débordement en traînant ou en repoussant l'appareil.
Rangement intégré pour le suceur pour meubles et le suceur moquettes
- Grâce au système à clip, le suceur pour meubles est toujours à portée de main.
- Fixation intégrée pour le tube d'aspiration avec suceur pour sol dans la poignée de transport.
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|12 - 18
|Débit d'air (l/s)
|71
|Dépression (mbar/kPa)
|270 / 27
|Débit d'injection (l/min)
|1
|Pression d'injection (bar)
|1
|Réservoir eau propre/sale (l)
|8 / 7
|Puissance turbine (W)
|1200
|Puissance pompe (W)
|40
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|8,6
|Poids emballage inclus (kg)
|14
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|524 x 332 x 442
Inclus dans la livraison
- Suceur pour meubles court avec poignée
- Flexible d'injection/d'aspiration: 2.5 m
- Crochet pour câble
- Suceur pour sol: 240 mm
- Pistolet d'injection/d'extraction
- Manche en D pour tube injecteur/d'aspiration
- Réservoir 2 en 1 amovible pour l'eau propre/l'eau sale
- Tube injecteur/d'aspiration: 1 Pièce(s)
Équipement
- Rangement pour accessoires intégré pour suceur pour meubles/suceur pour fentes
- Rangement pour accessoires intégré pour suceur pour sol
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour un nettoyage en profondeur intensif des capitonnages et des tissus d'ameublement
- Pour le nettoyage d'appoint et le traitement ciblé des taches sur les moquettes
- Pour le nettoyage de toutes les surfaces textiles, y compris dans les véhicules
- Pour un nettoyage en profondeur intensif des sièges de véhicule en textile
- Pour un nettoyage en profondeur ciblé des moquettes peu étendues
- Pour le nettoyage des capitonnages et des surfaces textiles dans les zones sensibles sur le plan de l'hygiène
- Pour le nettoyage en profondeur des moquettes et des revêtements de sol textiles
Accessoires
Détergents
Piéces détachées Puzzi 8/1 Adv
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.