Grâce à sa puissance de réaspiration exceptionnelle, l'injecteur-extracteur professionnel Puzzi 8/1 Adv de Kärcher permet d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage hygiéniques et les surfaces textiles redeviennent rapidement praticables. À cet effet, l'appareil d'injection-extraction injecte la solution de nettoyage jusqu'au cœur des fibres textiles puis la réaspire en même temps que la saleté décollée : il convient ainsi parfaitement au nettoyage des capitonnages, des moquettes et autres surfaces textiles. Son format robuste et compact garantit une longue durée de vie et donc une rentabilité élevée – idéal pour les entreprises de nettoyage de bâtiments, l'hôtellerie et la restauration ou le nettoyage intérieur des véhicules. Pour une meilleure vue sur l'eau sale, le couvercle de l'appareil ainsi que le suceur pour meubles et le suceur pour sol bénéficient d'un design transparent. Un regard sur la poignée offre des possibilités de contrôle encore plus efficaces. Le faible poids du Puzzi 8/1 Adv et une poignée de transport ergonomique permettent de le transporter d'une seule main. De plus, de grands boutons-poussoirs, qui s'actionnent à la main ou au pied, augmentent le confort d'utilisation.