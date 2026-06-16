Sproei-extractiereiniger Puzzi 8/1 C Advanced
Met standaard een 240 mm tapijtzuigmond en een korte bekledingszuigmond is de Puzzi 8/1 Adv sproei-extractiereiniger ontworpen voor een bijzonder snelle en grondige reiniging van bekleding en tapijtoppervlakken.
Dankzij de uitstekende terugzuigprestaties levert de professionele Puzzi 8/1 Adv sproei-extractiereiniger van Kärcher uitstekende en hygiënische reinigingsresultaten, terwijl textiele oppervlakken weer snel bruikbaar zijn. Hiervoor spuit de machine de reinigingsoplossing diep in de textielvezels en verwijdert deze vervolgens samen met het losgeweekte vuil. Dit maakt hem perfect voor het reinigen van bekleding, tapijten en andere textiele oppervlakken. Het robuuste, compacte ontwerp garandeert een lange levensduur en daarmee een hoge kostenefficiëntie – ideaal voor schoonmaakbedrijven, de hotellerie en gastronomie, of voor de interieurreiniging van voertuigen. Het machinedeksel, de bekledingszuigmond en de vloerzuigmond zijn transparant voor een beter zicht op het vuile water. Een kijkglas op de handgreep vergroot de controlemogelijkheden nog verder. Het lage gewicht van de Puzzi 8/1 Adv en een ergonomische draaggreep maken transport met één hand mogelijk. Grote drukknoppen, die zowel met de hand als met de voet kunnen worden bediend, verhogen bovendien het gemak voor de gebruiker.
Kenmerken en voordelen
Uitstekende reinigingsprestatiesPerfecte dieptereiniging van textiele oppervlakken en tapijten. Door de snelle droging kunnen oppervlakken snel weer gebruikt worden dankzij de uitstekende zuigkracht. Uitstekend reinigingsresultaat met zichtbaar voor- en na-effect.
Ergonomisch ontworpen en extra kort bekledingsmondstukHandgreep en drukschakelaars kunnen met slechts één vinger worden bediend. Praktische knopvorm maakt verschillende houdposities mogelijk. Rood spuitmondstuk zorgt voor efficiënt waterverbruik.
Uitgebreide set met accessoires voor tapijtreiniging.Flexibele zuigmond voor een optimale zuighoek en ultieme droogresultaten. 240 mm brede vloerzuigmond met geïntegreerde sproei-/zuigbuis. Ergonomische tweehandige grip voor extra gebruikerscomfort.
Lichtgewicht en compact, robuust ontwerp
- Moeiteloos, ook met één hand te transporteren over richels en trappen.
- Ontworpen voor lange periodes werken zonder moe te worden.
- Lange levensduur zorgt voor een hoog rendement.
Afneembaar, slim 2-in-1-reservoir
- Snel en eenvoudig vullen van de schoonwatertank.
- Handig en eenvoudig om vuil water te verwijderen.
- Quick-start illustratie voor eenvoudige bediening.
Gemakkelijk te bedienen dankzij twee grote drukknoppen
- Geen lastig bukken: het apparaat kan snel en eenvoudig met de voet worden in- en uitgeschakeld.
- Snelle 1-stapsmethode: gecombineerd sproeien en stofzuigen in één handeling.
- 2-stapsmethode: Op vezels spuiten en laten inwerken - vervolgens afzuigen.
Grote achterwielen en flexibele 360° stuurrollen
- Gemakkelijk te manoeuvreren, zelfs op oneffen oppervlakken.
- Bijzonder wendbaar en flexibel te hanteren bij het reinigen.
Inklapbare kabelhaak
- Voor het veilig opbergen van de stroomkabel.
- Praktisch en beschermt de kabels.
- Het apparaat kan eenvoudig en comfortabel worden vervoerd en opgeborgen.
Grote, open vulopening voor vers water
- Handig, veilig en snel gevuld met vers water.
- Duidelijk zichtbare maximumniveau-indicator.
- Geen morsen bij het slepen of terugduwen van de machine.
Geïntegreerde opbergruimte voor de bekledingszuigmond en de tapijtzuigmond
- Dankzij het clipontwerp is het bekledingsmondstuk altijd binnen handbereik.
- Geïntegreerde houder voor de zuigbuis met een vloerzuigmond in de draaggreep.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|12 - 18
|Luchtverplaatsing (l/s)
|71
|Vacuüm (mbar/kPa)
|270 / 27
|Sproeihoeveelheid (l/min)
|1
|Sproeidruk (bar)
|1
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|8 / 7
|Vermogen turbine (W)
|1200
|Vermogen pomp (W)
|40
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Kabellengte (m)
|7,5
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|8,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|14
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|524 x 332 x 442
Inbegrepen bij levering
- Korte bekledingszuigmond met handgreep
- Sproei-/zuigslang: 2.5 m
- Kabelhaak
- Vloerzuigmond: 240 mm
- Spuit-/zuigpistool
- D-handgreep voor sproei-/zuigslang
- Verwijderbare 2-in-1 container
- Sproei-extractiebuis: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Geïntegreerde accessoireopslag voor bekledingsmondstuk
- Geïntegreerde accessoireopslag voor vloerzuigmond
Videos
Toepassingen
- Voor intensieve vezeldiepe reiniging van bekleding en gestoffeerde meubelen
- Voor de tussenreiniging en gerichte vlekverwijdering op tapijten
- Voor de reiniging van alle textieloppervlakken - ook auto-interieurs
- Voor intensieve vezeldiepe reiniging van beklede autostoelen
- Voor gerichte vezeldiepe reiniging van kleinere tapijtoppervlakken
- Voor het reinigen van bekleding en textiele oppervlakken in hygiënisch gevoelige ruimtes.
- Voor de vezeldiepe reiniging van tapijten en textiele vloerbedekkingen.
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen Puzzi 8/1 C Advanced
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
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