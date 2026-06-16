Dankzij de uitstekende terugzuigprestaties levert de professionele Puzzi 8/1 Adv sproei-extractiereiniger van Kärcher uitstekende en hygiënische reinigingsresultaten, terwijl textiele oppervlakken weer snel bruikbaar zijn. Hiervoor spuit de machine de reinigingsoplossing diep in de textielvezels en verwijdert deze vervolgens samen met het losgeweekte vuil. Dit maakt hem perfect voor het reinigen van bekleding, tapijten en andere textiele oppervlakken. Het robuuste, compacte ontwerp garandeert een lange levensduur en daarmee een hoge kostenefficiëntie – ideaal voor schoonmaakbedrijven, de hotellerie en gastronomie, of voor de interieurreiniging van voertuigen. Het machinedeksel, de bekledingszuigmond en de vloerzuigmond zijn transparant voor een beter zicht op het vuile water. Een kijkglas op de handgreep vergroot de controlemogelijkheden nog verder. Het lage gewicht van de Puzzi 8/1 Adv en een ergonomische draaggreep maken transport met één hand mogelijk. Grote drukknoppen, die zowel met de hand als met de voet kunnen worden bediend, verhogen bovendien het gemak voor de gebruiker.