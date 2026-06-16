L'appareil d'injection-extraction Puzzi 8/1 Go!Further en noir, disponible en édition limitée et fabriqué à partir de 44 % de plastique recyclé¹⁾, est équipé d'un accessoire exclusif, à savoir un flacon de 1 litre du détergent RM 764N OA. Cet injecteur-extracteur fournit des résultats de nettoyage hygiéniques lors du nettoyage des capitonnages et du détachage des surfaces textiles et s'illustre par sa rentabilité élevée. En injectant la solution de nettoyage jusqu'au cœur de fibres et en aspirant ensuite la saleté détachée, il permet d'obtenir une propreté irréprochable. Sa réaspiration puissante et efficace offre en outre un séchage rapide et une réutilisabilité rapide. Ainsi, l'appareil d'injection-extraction satisfait aux exigences poussées des professionnels du nettoyage dans l'hôtellerie et la restauration au même titre qu'à celles du nettoyage intérieur des véhicules. Avec le suceur fauteuil extra court de série, même les zones exiguës se nettoient aisément. Le faible poids associé à la poignée de transport ergonomique permet un transport aisé d'une seule main. Le capot de l'appareil et le suceur à main transparents offrent une vue dégagée sur l'eau sale.