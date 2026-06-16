Appareil d'injection-extraction Puzzi 8/1 Go!Further
Le Puzzi 8/1 Go!Further est une édition limitée en coloris noir de l'appareil d'injection-extraction avec 44 % de plastique recyclé¹⁾ et équipée d'accessoires exclusifs : un flacon de 1 l de RM 764N OA.
L'appareil d'injection-extraction Puzzi 8/1 Go!Further en noir, disponible en édition limitée et fabriqué à partir de 44 % de plastique recyclé¹⁾, est équipé d'un accessoire exclusif, à savoir un flacon de 1 litre du détergent RM 764N OA. Cet injecteur-extracteur fournit des résultats de nettoyage hygiéniques lors du nettoyage des capitonnages et du détachage des surfaces textiles et s'illustre par sa rentabilité élevée. En injectant la solution de nettoyage jusqu'au cœur de fibres et en aspirant ensuite la saleté détachée, il permet d'obtenir une propreté irréprochable. Sa réaspiration puissante et efficace offre en outre un séchage rapide et une réutilisabilité rapide. Ainsi, l'appareil d'injection-extraction satisfait aux exigences poussées des professionnels du nettoyage dans l'hôtellerie et la restauration au même titre qu'à celles du nettoyage intérieur des véhicules. Avec le suceur fauteuil extra court de série, même les zones exiguës se nettoient aisément. Le faible poids associé à la poignée de transport ergonomique permet un transport aisé d'une seule main. Le capot de l'appareil et le suceur à main transparents offrent une vue dégagée sur l'eau sale.
Caractéristiques et avantages
Performance de nettoyage exceptionnelleNettoyage en profondeur parfait des surfaces textiles. Séchage et réutilisabilité rapides grâce à la puissance de réaspiration exceptionnelle. Excellent résultat de nettoyage avec effet avant/après visible.
Suceur pour meubles ergonomique et ultra courtBoutons sur la poignée et boutons-poussoirs qui s'actionnent avec un seul doigt. La forme pratique de la poignée permet différentes positions de prise en main. L'embout rouge de la buse assure une consommation d'eau efficace.
Caractéristiques durablesDesign avec 44 % de plastique recyclé¹⁾. La buse ergonomique extra courte pour meubles rembourrés est également dotée d'un embout rouge spécial qui permet d'économiser 45 % d'eau par rapport à l'embout bleu utilisé jusqu'à présent. RM 764N OA contient 99 % d'ingrédients d'origine naturelle, avec des tensioactifs issus du son de blé et du maïs.
Faible poids et format compact et robuste
- Transport sans effort, même d'une seule main, pour franchir les paliers et les marches d'escalier.
- Permet des intervalles de travail prolongés sans fatigue.
- Longue durée de vie garantissant une rentabilité élevée.
Réservoir 2 en 1 intelligent et amovible en noir
- Remplissage rapide et facile du réservoir d'eau propre.
- Vidage confortable et facile de l'eau sale.
- Illustration de démarrage rapide imprimée en blanc pour une utilisation intuitive.
Utilisation simple grâce à 2 grands boutons-poussoirs
- Plus besoin de se pencher : l'appareil s'allume et s'éteint au pied, vite et simplement.
- Méthode tout-en-1 rapide : injection et aspiration combinées en une seule opération.
- Méthode en 2 étapes : pulvériser sur les fibres et laisser agir – puis aspirer.
Grandes roues arrière et roulettes pivotantes flexibles à 360
- Facile à manœuvrer, même sur des surfaces irrégulières.
- Particulièrement maniable et flexible à prendre en main lors du nettoyage.
Crochet rabattable pour le rangement du câble
- Pour ranger le câble d'alimentation en toute sécurité.
- Pratique, protège les câbles.
- L’appareil est facile à transporter et à ranger.
Grand orifice de remplissage pour l'eau propre
- Remplissage d'eau propre pratique, sûr et rapide.
- Indicateur de niveau maximal bien visible.
- Pas de débordement en traînant ou en repoussant l'appareil.
Rangement intégré pour le suceur pour meubles
- Grâce au système à clip, le suceur pour meubles est toujours à portée de main.
- Rangement permettant d'éviter les pertes, même pendant le transport.
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|12 - 18
|Débit d'air (l/s)
|71
|Dépression (mbar/kPa)
|270 / 27
|Débit d'injection (l/min)
|1
|Pression d'injection (bar)
|1
|Réservoir eau propre/sale (l)
|8 / 7
|Puissance turbine (W)
|1200
|Puissance pompe (W)
|40
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|71
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Couleur
|noir
|Poids sans accessoires (kg)
|8,6
|Poids emballage inclus (kg)
|13
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|524 x 332 x 442
¹⁾ Uniquement l'appareil, toutes les pièces en plastique hors accessoires.
Inclus dans la livraison
- Suceur pour meubles court avec poignée
- Détergents: RM 764 N, 1 l
- Flexible d'injection/d'aspiration: 2.5 m
- Crochet pour câble
- Réservoir 2 en 1 amovible pour l'eau propre/l'eau sale
Équipement
- Rangement pour accessoires intégré pour suceur pour meubles/suceur pour fentes
- Rangement pour accessoires intégré pour suceur pour sol
- Embout de buse: Suceur fauteuil, orange
Domaines d'utilisation
- Pour un nettoyage en profondeur intensif des capitonnages et des tissus d'ameublement
- Pour le traitement ciblé des taches sur les surfaces textiles
- Pour le nettoyage de toutes les surfaces textiles, y compris dans les véhicules
- Pour un nettoyage en profondeur intensif des sièges de véhicule en textile
- Pour le nettoyage ciblé des capitonnages dans les zones sensibles sur le plan de l'hygiène
Accessoires
Détergents
Piéces détachées Puzzi 8/1 Go!Further
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