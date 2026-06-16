De limited edition zwarte Puzzi 8/1 Go!Further sproei-extractiereiniger, gemaakt van 44 procent gerecycled kunststof¹⁾, wordt geleverd met exclusieve accessoires en een 1-literfles RM 764N OA reinigingsmiddel. De machine levert hygiënische reinigingsresultaten bij het reinigen van bekleding en het verwijderen van vlekken op textiele oppervlakken, en overtuigt door zijn hoge kostenefficiëntie. Grondige reiniging wordt bereikt door de reinigingsoplossing diep in de vezels te spuiten en vervolgens het losgeweekte vuil direct op te zuigen. De efficiënte zuigcapaciteit zorgt bovendien voor een snelle droogtijd, waardoor oppervlakken snel weer beloopbaar of bruikbaar zijn. Hiermee voldoet de machine aan de hoge eisen van schoonmaakprofessionals in de horeca en bij de interieurreiniging van voertuigen. De standaard meegeleverde, extra korte bekledingszuigmond maakt het reinigen van zelfs de krapste ruimtes eenvoudig. Het lage gewicht, gecombineerd met de ergonomische draaggreep, maakt moeiteloos transport met één hand mogelijk. Dankzij het transparante machinedeksel en de transparante handtool is er altijd een duidelijk zicht op het opgezogen vuile water.