Sproei-extractiereiniger Puzzi 8/1 Go!Further
De Puzzi 8/1 Go!Further is een limited edition zwarte sproei-extractiereiniger, vervaardigd uit 44% gerecycled kunststof¹⁾ en wordt geleverd met exclusieve accessoires: 1-liter RM 764N OA.
De limited edition zwarte Puzzi 8/1 Go!Further sproei-extractiereiniger, gemaakt van 44 procent gerecycled kunststof¹⁾, wordt geleverd met exclusieve accessoires en een 1-literfles RM 764N OA reinigingsmiddel. De machine levert hygiënische reinigingsresultaten bij het reinigen van bekleding en het verwijderen van vlekken op textiele oppervlakken, en overtuigt door zijn hoge kostenefficiëntie. Grondige reiniging wordt bereikt door de reinigingsoplossing diep in de vezels te spuiten en vervolgens het losgeweekte vuil direct op te zuigen. De efficiënte zuigcapaciteit zorgt bovendien voor een snelle droogtijd, waardoor oppervlakken snel weer beloopbaar of bruikbaar zijn. Hiermee voldoet de machine aan de hoge eisen van schoonmaakprofessionals in de horeca en bij de interieurreiniging van voertuigen. De standaard meegeleverde, extra korte bekledingszuigmond maakt het reinigen van zelfs de krapste ruimtes eenvoudig. Het lage gewicht, gecombineerd met de ergonomische draaggreep, maakt moeiteloos transport met één hand mogelijk. Dankzij het transparante machinedeksel en de transparante handtool is er altijd een duidelijk zicht op het opgezogen vuile water.
Kenmerken en voordelen
Uitstekende reinigingsprestatiesPerfecte vezeldiepe reiniging van textieloppervlakken. Door de snelle droging kunnen oppervlakken snel weer gebruikt worden dankzij de uitstekende zuigkracht. Uitstekend reinigingsresultaat met zichtbaar voor- en na-effect.
Ergonomisch ontworpen en extra kort bekledingsmondstukHandgreep en drukschakelaars kunnen met slechts één vinger worden bediend. Praktische knopvorm maakt verschillende houdposities mogelijk. Rood spuitmondstuk zorgt voor efficiënt waterverbruik.
DuurzaamheidskenmerkenOntwerp met 44% gerecycled kunststof¹⁾. De extra korte ergonomische bekledingszuigmond heeft ook een speciale rode mondstukopening die 45% water bespaart ten opzichte van de vorige blauwe mondstukopening. RM 764N OA bevat 99% ingrediënten van natuurlijke oorsprong met oppervlakteactieve stoffen uit tarwezemelen en maïs.
Lichtgewicht en compact, robuust ontwerp
- Moeiteloos, ook met één hand te transporteren over richels en trappen.
- Ontworpen voor lange periodes werken zonder moe te worden.
- Lange levensduur zorgt voor een hoog rendement.
Afneembaar, slim, zwart 2-in-1 reservoir.
- Snel en eenvoudig vullen van de schoonwatertank.
- Handig en eenvoudig om vuil water te verwijderen.
- Witte "Quick start"-illustratie op de machine voor een intuïtieve bediening.
Gemakkelijk te bedienen dankzij twee grote drukknoppen
- Geen lastig bukken: het apparaat kan snel en eenvoudig met de voet worden in- en uitgeschakeld.
- Snelle 1-stapsmethode: gecombineerd sproeien en stofzuigen in één handeling.
- 2-stapsmethode: Op vezels spuiten en laten inwerken - vervolgens afzuigen.
Grote achterwielen en flexibele 360° stuurrollen
- Gemakkelijk te manoeuvreren, zelfs op oneffen oppervlakken.
- Bijzonder wendbaar en flexibel te hanteren bij het reinigen.
Inklapbare kabelhaak
- Voor het veilig opbergen van de stroomkabel.
- Praktisch en beschermt de kabels.
- Het apparaat kan eenvoudig en comfortabel worden vervoerd en opgeborgen.
Grote, open vulopening voor vers water
- Handig, veilig en snel gevuld met vers water.
- Duidelijk zichtbare maximumniveau-indicator.
- Geen morsen bij het slepen of terugduwen van de machine.
Geïntegreerde opbergruimte voor het bekledingsmondstuk
- Dankzij het clipontwerp is het bekledingsmondstuk altijd binnen handbereik.
- Veilig opbergen, ook tijdens transport.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|12 - 18
|Luchtverplaatsing (l/s)
|71
|Vacuüm (mbar/kPa)
|270 / 27
|Sproeihoeveelheid (l/min)
|1
|Sproeidruk (bar)
|1
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|8 / 7
|Vermogen turbine (W)
|1200
|Vermogen pomp (W)
|40
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Geluidsniveau (dB(A))
|71
|Kabellengte (m)
|7,5
|Kleur
|zwart
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|8,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|13
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|524 x 332 x 442
¹⁾ Alleen het apparaat, alle kunststof onderdelen zonder accessoires.
Inbegrepen bij levering
- Korte bekledingszuigmond met handgreep
- Reinigingsmiddelen: RM 764 N, 1 l
- Sproei-/zuigslang: 2.5 m
- Kabelhaak
- Verwijderbare 2-in-1 container
Uitvoering
- Geïntegreerde accessoireopslag voor bekledingsmondstuk
- Geïntegreerde accessoireopslag voor vloerzuigmond
- Spuitmondstuk: Bekledingszuigmond, oranje
Toepassingen
- Voor intensieve vezeldiepe reiniging van bekleding en gestoffeerde meubelen
- Voor het gericht verwijderen van vlekken op textieloppervlakken
- Voor de reiniging van alle textieloppervlakken - ook auto-interieurs
- Voor intensieve vezeldiepe reiniging van beklede autostoelen
- Voor gerichte reiniging van bekleding in hygiënisch gevoelige gebieden
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen Puzzi 8/1 Go!Further
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.