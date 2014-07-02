Appareil d'injection-extraction Tête de lavage hautes performances PW 30/1 pour Puzzi 10/2
Tête de lavage hautes performances PW 30/1 pour le montage sur notre injecteur/extracteur Puzzi 10/2. La brosse-rouleau rotative renforce la puissance de nettoyage et augmente le rendement surfacique jusqu'à 35 %.
Manipulation simple, puissance impressionnante : la tête de lavage hautes performances PW 30/1 pour notre injecteur/extracteur Puzzi 10/2 se montre convaincante sur toute la ligne. Fixée rapidement à la place du suceur pour sol, elle améliore encore la qualité et la rapidité du nettoyage. En une seule opération, la solution de nettoyage est pulvérisée sur la moquette, une brosse-rouleau rotative la fait pénétrer puis pour finir, l'eau sale est aspirée en totalité. Cela augmente non seulement considérablement la puissance de nettoyage, mais aussi et surtout le rendement surfacique du Puzzi 10/2 jusqu'à 35 %.
Caractéristiques et avantages
Brosses rotativesPour intensifier le processus de nettoyage et redresser les fibres de la moquette.
Améliore les performances de nettoyageJusqu'à 35 % de rendement surfacique en plus.
Regard transparentRegard situé sur la tête de lavage pour un contrôle permanent de la puissance de réaspiration.
Utilisation facile
- Fixation rapide et simple à la place du suceur pour sol.
- La rotation de la brosse-rouleau facilite le travail avec le PW 30/1.
- Démarrage facile à l'aide d'un interrupteur à bascule.
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|40 - 55
|Puissance du moteur des brosses (W)
|60
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Longueur du câble (m)
|4
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|5,7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|350 x 260 x 835
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Moquettes
Détergents
Piéces détachées Tête de lavage hautes performances PW 30/1 pour Puzzi 10/2
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