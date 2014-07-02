Eenvoudige bediening, indrukwekkende prestaties: de PW 30/1 voor onze sproei-extractiereiniger Puzzi 10/2 overtuigt over de gehele linie. Snel gemonteerd in plaats van de vloerzuigmond, zorgt hij op efficiënte wijze voor nog betere en snellere reinigingsresultaten. In slechts één stap wordt de reinigingsoplossing op het tapijt gesproeid, met een roterende walsborstel ingeborsteld en vervolgens wordt al het vuil direct opgezogen. Hiermee worden niet alleen de reinigingsprestaties aanzienlijk verhoogd, maar kan ook de oppervlakteprestatie van de Puzzi 10/2 met wel 35 procent worden verbeterd.