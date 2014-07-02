Sproei-extractiereiniger PW 30/1 voor Puzzi 10/2
De PW 30/1 powerwashkop voor aansluiting op onze sproei-extractiereiniger Puzzi 10/2. De roterende walsborstel intensiveert de reinigingsprestaties en verhoogt de oppervlakteprestatie met wel 35 procent.
Eenvoudige bediening, indrukwekkende prestaties: de PW 30/1 voor onze sproei-extractiereiniger Puzzi 10/2 overtuigt over de gehele linie. Snel gemonteerd in plaats van de vloerzuigmond, zorgt hij op efficiënte wijze voor nog betere en snellere reinigingsresultaten. In slechts één stap wordt de reinigingsoplossing op het tapijt gesproeid, met een roterende walsborstel ingeborsteld en vervolgens wordt al het vuil direct opgezogen. Hiermee worden niet alleen de reinigingsprestaties aanzienlijk verhoogd, maar kan ook de oppervlakteprestatie van de Puzzi 10/2 met wel 35 procent worden verbeterd.
Kenmerken en voordelen
Roterende borstelsVoor het versterken van het reinigingsproces en het heroprichten van de tapijtvezels.
Grotere oppervlakteprestatieVerhoging van de oppervlakteprestatie met tot wel 35%.
Doorzichtig inspectievensterInspectievenster aan de waskop voor de continue bewaking van het terug opgezogen vocht.
Eenvoudige bediening
- Snelle en eenvoudige aanhechting in plaats van de vloerzuigmond.
- De rotatie van de walsborstel maakt werken met de PW 30/1 gemakkelijker.
- Eenvoudige opstart met de tuimelschakelaar
Specificaties
Technische gegevens
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|40 - 55
|Vermogen borstelmotor (W)
|60
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Kabellengte (m)
|4
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|5,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|350 x 260 x 835
Toepassingen
- Tapijtvloeren
Onderdelen PW 30/1 voor Puzzi 10/2
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.