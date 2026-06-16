Notre mousse de lavage active Nano RM 816 Classic VehiclePro est une mousse active puissante à effet lotus, destinée au nettoyage de voitures dans les installations de lavage de véhicules. RM 816 Classic élimine efficacement les salissures dues à la graisse, à l'huile et aux émissions ainsi que les résidus d'insectes. La mousse active garantit un effet de préparation au séchage, forme une surface nanostructurée et est ainsi parfaitement adaptée à un traitement ultérieur à l'agent de séchage-cire Nano RM 832 Classic VehiclePro. Grâce à sa compatibilité avec la cire, la formation de coulures sur les surfaces peintes est évitée de manière fiable. Par ailleurs, ce détergent moussant facilitant la séparation favorise également le glissement des brosses, protège ainsi la peinture, réduit considérablement le réencrassement des brosses dans l'installation et peut par conséquent aussi être utilisé comme shampoing pour lavage à la brosse. Les agents tensioactifs qu'il contient sont biodégradables conformément à la directive OCDE.