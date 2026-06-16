Mousse de lavage active VehiclePro Nano RM 816 Classic, 20l
Détergent moussant compatible avec la cire, puissant et conforme aux normes VDA, destiné aux installations de lavage. Assure une préparation optimale au séchage et est parfaitement adapté à notre agent de séchage-cire Nano RM 832.
Notre mousse de lavage active Nano RM 816 Classic VehiclePro est une mousse active puissante à effet lotus, destinée au nettoyage de voitures dans les installations de lavage de véhicules. RM 816 Classic élimine efficacement les salissures dues à la graisse, à l'huile et aux émissions ainsi que les résidus d'insectes. La mousse active garantit un effet de préparation au séchage, forme une surface nanostructurée et est ainsi parfaitement adaptée à un traitement ultérieur à l'agent de séchage-cire Nano RM 832 Classic VehiclePro. Grâce à sa compatibilité avec la cire, la formation de coulures sur les surfaces peintes est évitée de manière fiable. Par ailleurs, ce détergent moussant facilitant la séparation favorise également le glissement des brosses, protège ainsi la peinture, réduit considérablement le réencrassement des brosses dans l'installation et peut par conséquent aussi être utilisé comme shampoing pour lavage à la brosse. Les agents tensioactifs qu'il contient sont biodégradables conformément à la directive OCDE.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|9
|Poids (kg)
|20,5
|Poids emballage inclus (kg)
|21,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|250 x 250 x 440
Propriétés
- Shampoing pour lavage à la brosse efficace basé sur la nanotechnologie
- Élimine de manière fiable les salissures dues à la graisse, à l'huile, aux émissions et aux insectes
- Forme une surface nanostructurée pour le traitement ultérieur à l'agent de séchage-cire NANO RM 832 ASF
- Possède de ce fait déjà un effet hydrofuge
- Favorise le glissement des brosses et protège ainsi les surfaces des véhicules
- Réduit nettement le réencrassement des brosses
- Est compatible avec la cire et prévient ainsi la formation de coulures sur les surfaces peintes
- Conforme à la norme VDA
- Séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (facilite la séparation = ASF)
- Des tensioactifs biodégradables conformément aux normes OECD
- Sans NTA
Préavis
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H315 Provoque une irritation cutanée
- H318 Provoque de graves lésions des yeux
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P280a Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P332 + P313 En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin.
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage de véhicule commercial
- Voitures