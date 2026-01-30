La KIRA BR 200 allie une technologie intelligente avec un rendement surfacique élevé. Grâce à sa grande largeur de travail et à sa vitesse de déplacement élevée, elle assure un nettoyage efficace et en profondeur – même sur les sols structurés et irréguliers. Le prébalayage et le brossage du sol s'effectuent en un seul passage grâce à la technologie à brosse-rouleau, pour un gain de temps appréciable. La brosse latérale assure un nettoyage au plus près des bords. La puissante technologie multicapteurs avec visibilité panoramique à 360° détecte avec une grande fiabilité les obstacles, les pentes et les surfaces vitrées, offrant ainsi un système de navigation performant. La station d'accueil disponible séparément permet une autonomie maximale en se chargeant automatiquement du remplissage du réservoir d'eau propre, de la vidange de l'eau sale et de la recharge de la batterie. La fonction calendrier permet de planifier les tâches de nettoyage en amont et de les adapter avec souplesse. La KIRA BR 200 peut fonctionner de manière entièrement autonome, mais elle peut également être pilotée manuellement en version autoportée. Le portail web KIRA Equipment Manager et l'application mobile KIRA Robots lui permettent d'être connectée en permanence et de s'intégrer facilement aux processus existants.