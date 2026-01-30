De KIRA BR 200 combineert intelligente technologie met een hoge oppervlakteprestatie. Dankzij de grote werkbreedte en hoge rijsnelheid reinigt hij efficiënt en grondig, zelfs op gestructureerde en oneffen vloeren. Voorvegen en schrobben gebeuren in één stap dankzij de tijdbesparende rolborsteltechniek. Een zijborstel zorgt voor schone resultaten tot aan de randen. Het krachtige multisensorsysteem met 360° rondomzicht detecteert betrouwbaar obstakels, overhangen en glasoppervlakken voor een veilige navigatie. Het apart verkrijgbare dockingstation levert maximale autonomie door het automatisch vullen van schoon water, het legen van vuil water en het opladen van de batterij. De kalenderfunctie biedt een flexibele en adaptieve manier om reinigingstaken vooraf te plannen. De KIRA BR 200 kan volledig autonoom werken, maar kan indien nodig ook handmatig als opzitmachine worden bediend. Hij is te allen tijde verbonden via de KIRA Equipment Manager en de KIRA Robots App en kan eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande processen.