Schrob-/zuigmachine KIRA BR 200
De KIRA BR 200 reinigt grote oppervlakken efficiënt. Met rolborstels die ideaal zijn voor gestructureerde en oneffen vloeren – intelligent, efficiënt en krachtig in elke toepassing.
De KIRA BR 200 combineert intelligente technologie met een hoge oppervlakteprestatie. Dankzij de grote werkbreedte en hoge rijsnelheid reinigt hij efficiënt en grondig, zelfs op gestructureerde en oneffen vloeren. Voorvegen en schrobben gebeuren in één stap dankzij de tijdbesparende rolborsteltechniek. Een zijborstel zorgt voor schone resultaten tot aan de randen. Het krachtige multisensorsysteem met 360° rondomzicht detecteert betrouwbaar obstakels, overhangen en glasoppervlakken voor een veilige navigatie. Het apart verkrijgbare dockingstation levert maximale autonomie door het automatisch vullen van schoon water, het legen van vuil water en het opladen van de batterij. De kalenderfunctie biedt een flexibele en adaptieve manier om reinigingstaken vooraf te plannen. De KIRA BR 200 kan volledig autonoom werken, maar kan indien nodig ook handmatig als opzitmachine worden bediend. Hij is te allen tijde verbonden via de KIRA Equipment Manager en de KIRA Robots App en kan eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande processen.
Kenmerken en voordelen
Dockingstation (optioneel)Maakt volledig autonome werking mogelijk. De robot kan autonoom water bijvullen, vuil water legen, de vuilwatertank spoelen en de batterij opladen Optionele accessoire, de robot kan ook worden bediend zonder het dockingstation.
Obstakel detectieDetecteert betrouwbaar onbekende obstakels. Plant zelfstandig alternatieve routes. Autonome rijmanoeuvres op aanvraag.
InfrastructuurverbindingDe KIRA BR 200 kan naadloos worden geïntegreerd in bestaande infrastructuren. Rolluik- en VDA 5050-aansluitingen maken een efficiënte en flexibele samenwerking met andere systemen en machines mogelijk voor een hoge mate van automatisering en procesoptimalisatie.
Eenvoudige bediening
- Overzichtelijke, veilige bediening van alle apparaatfuncties via het touchdisplay.
- Stap-voor-stap gebruikersbegeleiding voor eenvoudige, intuïtieve bediening.
- Eenvoudige instelling en eenvoudig gebruik van de robot zonder kennis van zaken.
Techniek met rolborstels
- Ideaal voor sterk vervuilde oppervlakken dankzij de hoge contactdruk van de zelfreinigende rollen.
- Laag waterverbruik.
- Voorvegen en schrobben in één stap.
Geïntegreerde zijborstel
- Maakt grondige reiniging tot aan de rand mogelijk.
- Transporteert vuil direct in het reinigingskanaal.
- Vermindert handmatig nabewerken tot een minimum.
Betrouwbare navigatie dankzij multisensorsysteem
- Krachtige sensoren en 360° zicht rondom.
- Betrouwbare detectie van overhangende delen en glas.
- Sensorbewaking van zijgebieden.
Veiligheidsgecertificeerd
- Veilige en contactloze detectie van obstakels, vallen en mensen.
- Veiligheidsgecertificeerd volgens CSA_22.2 nr. 336-17 en IEC 63327.
- Geschikt voor gebruik in gebieden met druk verkeer.
Een breed scala aan toepassingsmogelijkheden
- Kan autonoom of handmatig worden bediend.
- Maakt handmatige reiniging van specifieke plaatsen mogelijk.
- Mogelijkheid om meerdere gebruikersprofielen in te stellen met individuele autorisatieniveaus.
Connectiviteit
- Directe toegang tot KIRA Equipment Manager en de KIRA Robots-app.
- Verstuurt meldingen en statusberichten naar mobiele apparaten.
- Inclusief reinigingsrapporten, machinestatus, storingen en meer.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|2250
|Vermogen tractiemotor (W)
|1300
|Vermogen turbine (W)
|552
|Vermogen borstelmotor (W)
|1500
|Werkbreedte borstels (mm)
|850
|Borsteldruk (g/cm²)
|215
|Borsteltoerental (tr/min)
|380 - 950
|Werkbreedte zuigen (mm)
|1100
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|200 / 220
|Reinigingsmiddelentank (l)
|10
|Vuilcontainer (l)
|9
|Theoretische oppervlakteprestaties, autonoom (m²/u)
|max. 4590
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|7143
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Aantal batterijen
|4
|Batterijtype
|Lithium-Ion
|Batterij Voltage/ Capaciteit (V/Ah)
|24 / 320
|Looptijd batterij (u)
|Ongev. 4
|Oplaadtijd batterij (u)
|Ongev. 4,7
|Snelheid, Autonoom (km/u)
|max. 5,4
|Geluidsniveau (dB(A))
|64,5
|Breedte gangpad draaicirkel, autonoom (m)
|2,8
|Stijgingspercentage (%)
|max. 6
|Breedte gangpad, autonoom (mm)
|max. 1350
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|630
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|630
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|632,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1944 x 1138 x 1471
Inbegrepen bij levering
- Batterij en lader
- Zuigbalk incl.
- Walsborstel: 2 Stuk(s)
- Zijbezems
- Zwaailicht
Uitvoering
- Batterij
- Type zuigstrips: Linatex
- DOSE
- met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Groot, high-definition aanraak scherm
- Docking-compatibel
- Rolluikbediening voorbereid
- Autonome reiniging
- Automatisch voorvegen
- met manuele aandrijving
- Eenvoudige en intuïtieve instelling zonder nood aan experten kennis
- Performante sensoren
- obstakel- en crashdetectie
- autonoom slingeren bij het tegenkomen van hindernissen
- Veiligheid gecerifieerd voor openbare ruimtes
- het aanmaken van reinigingsrapporten
- Meldingen op mobiele apparaten
- Planningsfunctie
- Auto-Fill
- Gekleurde lichten om gedrag en status van de robot weer te geven
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- met teach-in modus (Teach and Repeat - Leren en Herhalen)
- Borsteltype: Ronde borstel
- Variabele borsteldruk
- robuuste aluminium gegoten zuigbalk
- Onderdruksensor voor het detecteren van blokkades
- Detectie van lege reinigingsmiddeltank.
- Bediening via app
- Communicatie-interface: VDA 5050
- Dosering van reinigingsmiddel
Videos
Toepassingen
- Grote oppervlakken met getextureerde en oneffen vloeren
- Voor grote, uitgestrekte oppervlakken en deeloppervlakken
- Geschikt voor gebruik in openbare ruimten
- Ideaal voor luchthavens, treinstations, productie- en fabricagehallen, logistieke hallen, beurshallen, conferentiezalen, concertzalen en nog veel meer
- Kan worden gebruikt in transport, industrie en schoonmaak van gebouwen