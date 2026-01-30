Vous souhaitez augmenter la productivité de manière économique tout en soulageant efficacement les équipes de nettoyage ? Le robot aspirateur autonome KIRA CV 50 est la solution idéale pour cela. Il se charge de l’aspiration des sols, une tâche chronophage et monotone, tandis que le personnel qualifié s’occupe en parallèle de tâches de nettoyage plus complexes. À cet effet, l’appareil cartographie la surface à nettoyer de manière totalement autonome et ce faisant, calcule un itinéraire de nettoyage optimal et efficace. Grâce à son format compact, aux puissantes batteries de la plateforme de batterie 36 volts Kärcher Battery Power+ (à commander séparément !) et à sa mobilité ergonomique, le robot aspirateur est un compagnon idéal qui aspire les moquettes et les sols durs avec une largeur de travail de 350 millimètres – il passe naturellement aussi sous les tables, dans les coins et assure toujours la propreté jusqu’au mur. Grâce à un concept multisensoriel évolué et à la technologie de télédétection de précision LiDAR, il navigue et agit avec une fiabilité telle qu’il est certifié conforme à la norme de sécurité IEC 63327 et est autorisé à fonctionner en présence du public. L’application associée KIRA Robots App ainsi qu’un afficheur intégré permettent une utilisation extrêmement simple ne nécessitant pas de connaissances spécialisées.