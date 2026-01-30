Aspirateur autonome KIRA CV 50
Le robot aspirateur autonome KIRA CV 50 soulage les équipes de nettoyage en prenant en charge l’aspiration des sols très chronophage tandis que le personnel qualifié s’occupe en parallèle de tâches plus complexes.
Vous souhaitez augmenter la productivité de manière économique tout en soulageant efficacement les équipes de nettoyage ? Le robot aspirateur autonome KIRA CV 50 est la solution idéale pour cela. Il se charge de l’aspiration des sols, une tâche chronophage et monotone, tandis que le personnel qualifié s’occupe en parallèle de tâches de nettoyage plus complexes. À cet effet, l’appareil cartographie la surface à nettoyer de manière totalement autonome et ce faisant, calcule un itinéraire de nettoyage optimal et efficace. Grâce à son format compact, aux puissantes batteries de la plateforme de batterie 36 volts Kärcher Battery Power+ (à commander séparément !) et à sa mobilité ergonomique, le robot aspirateur est un compagnon idéal qui aspire les moquettes et les sols durs avec une largeur de travail de 350 millimètres – il passe naturellement aussi sous les tables, dans les coins et assure toujours la propreté jusqu’au mur. Grâce à un concept multisensoriel évolué et à la technologie de télédétection de précision LiDAR, il navigue et agit avec une fiabilité telle qu’il est certifié conforme à la norme de sécurité IEC 63327 et est autorisé à fonctionner en présence du public. L’application associée KIRA Robots App ainsi qu’un afficheur intégré permettent une utilisation extrêmement simple ne nécessitant pas de connaissances spécialisées.
Caractéristiques et avantages
Format compact avec une très faible hauteur de passageLa petite hauteur de passage (32 cm) permet d’aspirer sous le mobilier comme sous les tables. Grâce à sa compacité, il convient également à une utilisation dans des environnements plus exigus. Le robot agit de manière infaillible même dans les passages étroits et est capable de tourner sur place.
Application KIRA RobotsUne transparence totale grâce à l’application KIRA Robots avec gestion de flotte, état en temps réel, rapport de nettoyage détaillé et bien plus encore. Création et édition faciles de cartes de nettoyage et du planning d’intervention. Parfaitement connecté grâce à l’intégration de la téléphonie mobile 4G/LTE ou de la connexion Wi-Fi.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 VDes batteries interchangeables permettent de nettoyer sans interruption, sans attendre les temps de recharge. Application indépendante du lieu, par exemple sur plusieurs étages. Kärcher recommande d’utiliser 2 batteries interchangeables pour une autonomie prolongée. Fonctionnement également possible avec 1 seule batterie.
Pilotage intuitif et simple
- Commande aisée de toutes les fonctions à partir d’un afficheur interactif avec tableau de commande.
- Prêt à l’emploi dès le déballage – même sans configuration initiale.
Efficacité autonome maximale
- Grande largeur de travail (350 mm) pour une efficacité et un rendement surfacique théorique élevés de 525 m²/h.
- Grâce aux 2 brosses latérales, le nettoyage s’effectue jusqu’au bord – aucune intervention manuelle ultérieure n’est nécessaire.
- Planification systématique du parcours de nettoyage en toute autonomie pour une efficacité maximale.
Transport ergonomique et facile
- Poignée de transport extensible pour une mobilité et une ergonomie optimales.
- Transport facilité vers le lieu d’utilisation ou de stockage le plus proche.
- Les roues peuvent être découplées pour un meilleur confort d’utilisation lors du transport.
Navigation solide et fiable
- Détection LiDAR longue portée – optimale sur les grandes surfaces et dans l’obscurité.
- Détection fiable des risques de chute et des obstacles.
- Équipé de capteurs à ultrasons ainsi que de capteurs de suivi de paroi et anti-collision.
Certifié en matière de sécurité
- Conçu pour une utilisation commerciale, répond à toutes les normes internationales.
- Certification de sécurité selon la norme IEC 63327.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Tension (V)
|36
|Dépression (kPa)
|19,3
|Débit d'air (l/s)
|16
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|57
|Rendement surfacique théorique, autonome (m²/h)
|525
|Rendement surfacique (m²/h)
|525
|Autonomie en mode normal (2 batteries) (min)
|140
|Autonomie en mode ECO! (2 batteries) (min)
|210
|Largeur d'aspiration (mm)
|350
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|230
|Franchissement de déclivités (%)
|6
|Volume de la cuve (l)
|4,5
|Vitesse autonome (km/h)
|1,5
|Largeur de passage (mm)
|650
|Hauteur de passage (mm)
|320
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|2
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 % (min/h)
|58 / 81
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Poids sans accessoires (kg)
|15,4
|Poids (avec accessoire) (kg)
|15,4
|Poids emballage inclus (kg)
|25,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|578 x 578 x 300
Inclus dans la livraison
- Version: Batteries et chargeur non inclus
- Brosses latérales: 4 Pièce(s)
- Nombre de brosses-rouleaux: 1 Pièce(s)
- Repères de départ
- Filtre EPA
Équipement
- Nettoyage autonome
- Configuration simple et intuitive ne nécessitant pas de connaissances spécialisées
- Détection d'obstacle et de chute
- Des capteurs puissants
- Escamotage automatique en cas d'obstacle
- Sécurité certifiée pour le public
- Création de rapports de nettoyage
- Messages sur appareils mobiles
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Commande via application
Domaines d'utilisation
- Particulièrement adapté aux interventions dans le nettoyage des bâtiments et dans l'hôtellerie
- Idéal pour les grands espaces ouverts comme les couloirs, les halls d’entrée ou les salles de conférence
- Adapté à l'utilisation dans les lieux recevant du public
- Utilisable aussi bien dans les espaces exigus que sur les surfaces découvertes
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.