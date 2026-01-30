KIRA CV 50
De KIRA CV 50 robotstofzuiger ontlast de schoonmaakteams door het tijdrovende stofzuigen over te nemen, waardoor de geschoolde werknemers tegelijkertijd complexere taken kunnen uitvoeren.
Op zoek naar een voordelige manier om de productiviteit te verhogen en de werklast van schoonmaakteams te verminderen? De autonome robotstofzuiger KIRA CV 50 is de perfecte oplossing. Het neemt de tijdrovende en eentonige taak van het stofzuigen over, waardoor de geschoolde werknemers tegelijkertijd de complexere schoonmaaktaken kunnen uitvoeren. Hiervoor brengt de machine volledig autonoom het te reinigen gebied in kaart en berekent een optimaal en efficiënt reinigingstraject. Dankzij het compacte ontwerp, de krachtige accu's uit het 36 volt Kärcher Battery Power+ accuplatform (afzonderlijk te bestellen!) en de ergonomische wendbaarheid is de robotstofzuiger een ideale assistent bij het stofzuigen van tapijten en harde vloeren met een werkbreedte van 350 millimeter – uiteraard ook onder tafels, in hoeken en altijd tot aan de muur. Dankzij een uitgekiend multisensorconcept en nauwkeurige LiDAR-detectie van de omgeving is de navigatie en bediening zo betrouwbaar dat hij veiligheidsgecertificeerd is volgens IEC 63327 en goedgekeurd voor gebruik in openbare ruimtes. De bijbehorende KIRA Robots-app en een geïntegreerd display maken de bediening uiterst eenvoudig.
Kenmerken en voordelen
Compact ontwerp met zeer lage bodemvrijheidLage doorrijhoogte (32 cm) maakt stofzuigen onder meubels en tafels mogelijk. Dankzij het compacte ontwerp ook geschikt voor gebruik in krappe ruimtes. De robot overwint ook gemakkelijk krappe ruimtes, waardoor hij ter plekke kan draaien.
KIRA Robot AppVolledige transparantie met de KIRA Robots app met machinebeheer, live status, gedetailleerde schoonmaakrapporten en nog veel meer. Reinigingskaarten en -schema's zijn eenvoudig te maken en te bewerken. Perfect genetwerkt dankzij de geïntegreerde 4G/LTE mobiele of draadloze netwerkverbinding.
36 V Kärcher Battery Power+ batterijplatformVerwisselbare batterijen maken een ononderbroken reiniging mogelijk zonder dat u hoeft te wachten tijdens het opladen. Gebruik niet locatiegebonden, kan bijvoorbeeld op meerdere verdiepingen worden toegepast. Kärcher adviseert het gebruik van twee verwisselbare batterijen voor een langere looptijd. Bediening is ook mogelijk met slechts één batterij.
Eenvoudige en intuïtieve bediening
- Alle functies eenvoudig te bedienen via een interactief display met bedieningspaneel.
- Direct uit de doos klaar voor gebruik – zelfs zonder initiële installatie.
Maximale autonome efficiëntie
- Grote werkbreedte (350 mm) voor hoog rendement en theoretische oppervlakteprestatie van 525 m²/u.
- Twee zijborstels voor het reinigen tot aan de rand – met de hand teruggaan is niet meer nodig.
- Autonome, systematische planning van het reinigingspad voor maximale reinigingsefficiëntie.
Ergonomisch en gemakkelijk te vervoeren
- Uitschuifbare transporthandgreep voor hoge draagbaarheid en optimale ergonomie.
- Eenvoudig transport naar de volgende gebruiks- of opslagplaats.
- Voor extra gemak kunnen de wielen tijdens transport worden losgekoppeld.
Robuuste en betrouwbare navigatie
- LiDAR-detectie over grote afstand – ideaal voor gebruik in grote ruimtes en in het donker.
- Betrouwbare valdetectie en obstakeldetectie.
- Uitgerust met ultrasoon-, muurvolg- en botsingssensoren.
Veiligheidsgecertificeerd
- Ontwikkeld voor commerciële activiteiten, voldoet aan alle internationale normen.
- Veiligheidsgecertificeerd volgens IEC 63327.
Specificaties
Technische gegevens
|Battery platform
|36 V Battery platform
|Stroomsoort (V)
|36
|Vacuüm (kPa)
|19,3
|Luchtverplaatsing (l/s)
|16
|Geluidsniveau (dB(A))
|57
|Theoretische oppervlakteprestaties, autonoom (m²/u)
|525
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|525
|Gebruiksduur bij normaal gebruik (twee batterijen) (min)
|140
|Bedrijfstijd in ECO! modus (twee batterijen) (min)
|210
|Werkbreedte zuigen (mm)
|350
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|230
|Stijgingspercentage (%)
|6
|Tankinhoud (l)
|4,5
|Snelheid, Autonoom (km/u)
|1,5
|Doorrijbreedte (mm)
|650
|Vrije hoogte (mm)
|320
|Aantal vereiste batterijen (Stuk(s))
|2
|Laadtijd batterij met snellader 80%/100% (min/u)
|58 / 81
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|15,4
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|15,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|25,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|578 x 578 x 300
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterijen en oplader niet inbegrepen
- Zijbezems: 4 Stuk(s)
- Aantal rolborstels: 1 Stuk(s)
- Start markering
- EPA filter
Uitvoering
- Autonome reiniging
- Eenvoudige en intuïtieve instelling zonder nood aan experten kennis
- obstakel- en crashdetectie
- Performante sensoren
- autonoom slingeren bij het tegenkomen van hindernissen
- Veiligheid gecerifieerd voor openbare ruimtes
- het aanmaken van reinigingsrapporten
- Meldingen op mobiele apparaten
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Bediening via app
Videos
Toepassingen
- Warm aanbevolen voor toepassingen in gebouwreiniging en de hotelsector
- deaal voor grote open ruimtes zoals gangen, entreehallen of vergaderruimtes
- Geschikt voor gebruik in openbare ruimten
- Kan worden gebruikt op plaatsen met beperkte ruimte, maar ook in open ruimten
Toebehoren
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen KIRA CV 50
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.