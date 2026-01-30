Op zoek naar een voordelige manier om de productiviteit te verhogen en de werklast van schoonmaakteams te verminderen? De autonome robotstofzuiger KIRA CV 50 is de perfecte oplossing. Het neemt de tijdrovende en eentonige taak van het stofzuigen over, waardoor de geschoolde werknemers tegelijkertijd de complexere schoonmaaktaken kunnen uitvoeren. Hiervoor brengt de machine volledig autonoom het te reinigen gebied in kaart en berekent een optimaal en efficiënt reinigingstraject. Dankzij het compacte ontwerp, de krachtige accu's uit het 36 volt Kärcher Battery Power+ accuplatform (afzonderlijk te bestellen!) en de ergonomische wendbaarheid is de robotstofzuiger een ideale assistent bij het stofzuigen van tapijten en harde vloeren met een werkbreedte van 350 millimeter – uiteraard ook onder tafels, in hoeken en altijd tot aan de muur. Dankzij een uitgekiend multisensorconcept en nauwkeurige LiDAR-detectie van de omgeving is de navigatie en bediening zo betrouwbaar dat hij veiligheidsgecertificeerd is volgens IEC 63327 en goedgekeurd voor gebruik in openbare ruimtes. De bijbehorende KIRA Robots-app en een geïntegreerd display maken de bediening uiterst eenvoudig.