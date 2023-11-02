Aspiration manuelle des copeaux de bois et des poussières de bois
Scier, percer, poncer : le traitement et la transformation du bois produisent des copeaux et de la poussière fine. Cette dernière peut provoquer des troubles des voies respiratoires, des problèmes de peau ou des allergies. Dans le pire des cas, la poussière de bois peut aussi provoquer un cancer. De plus, elles risquent de former un mélange explosif dans l’air. Il faut veiller à tout moment à aspirer les poussières et les copeaux de bois de manière professionnelle pour pouvoir travailler sans danger et sans poussière. Pour ce faire, on utilise des aspirateurs industriels et des dépoussiéreuses dont la capacité de filtration est adaptée à chaque domaine d’application.
Pourquoi faut-il éliminer la poussière de bois ?
Les risques pour la santé
Pendant que les copeaux de bois et les grosses particules de poussière tombent au sol et s’y déposent, les fines poussières de bois se répandent dans l’air et pénètrent dans l’organisme par les voies respiratoires. La plus petite fraction de particules peut même atteindre les alvéoles pulmonaires (poussière alvéolaire). La situation en termes de poussière peut être moins dangereuse pour les employés d’une scierie, où le bois est coupé grossièrement, que pour les menuisiers et les poseurs de parquet qui sont exposés en permanence à des poussières de bois très fines.
Le travail du bois comme le chêne et le hêtre, les panneaux de fibres à densité moyenne (MDF), le contreplaqué ou les bois exotiques comme l’acajou, engendrent des poussières particulièrement dangereuses pour la santé. La poussière de bois peut provoquer des irritations de la peau, des bronches et de la muqueuse nasale. Elle peut également provoquer des réactions allergiques et de l’asthme. Les poussières de bois dur sont en outre considérées comme cancérigènes parce qu’elles sont soupçonnées d’être une cause du cancer du nez. Le bois traité est également mélangé à des substances secondaires (par exemple des lasures, des vernis ou des colles) qui sont transportées dans le corps humain par les particules de poussière.
Les classes de poussières informent
La concentration de particules de poussière dans l’air est un indicateur important pour l’évaluation du potentiel de risque. Elle est donc déterminante pour le choix de l’appareil et la méthodologie d’aspiration des poussières. Pour ce faire, la concentration de poussière est divisée en classes L, M et H. La classe L correspond à un niveau de poussières légèrement dangereuses, la classe M à un niveau moyennement dangereux et la classe H à des poussières extrêmement dangereuses. Selon le type de bois et son utilisation, la poussière de bois entre dans les classes de poussières M et H. En conséquence, les appareils d’aspiration des copeaux de bois et des poussières doivent répondre à des exigences accrues en termes de construction, de capacité de filtration et de degré de pénétration.
Attention au risque d’explosion !
La poussière de bois fait partie des poussières inflammables et forme un mélange explosif en contact avec l’air. Une surface chaude ou une étincelle, lors du débranchement de prise par exemple, peuvent suffire pour devenir une source d’inflammation. L’électricité statique due au frottement ou au mouvement peut également être une autre source de danger. En effet, la décharge d’électricité statique peut provoquer une étincelle. Outre la source d’inflammation, la concentration de poussière de bois dans l’air est déterminante pour la capacité d’explosion. Le problème est le suivant : la densité de la poussière peut varier fortement dans le temps. La poussière déposée et soulevée peut provoquer une atmosphère explosive en quelques secondes.
Nettoyer correctement la poussière de chantier
Une augmentation de la poussière sur le lieu de travail peut provoquer une mauvaise visibilité et endommager les outils de travail. Outre ces aspects de sécurité, le danger de la poussière de construction pour la santé est souvent sous-estimé. La poussière peut provoquer l’irritation et l’inflammation des voies respiratoires ou un risque accru de maladies cardio-vasculaires ou de cancer. Elle peut aussi provoquer des maladies pulmonaires chroniques. L’aspiration et l’élimination professionnelles des poussières de construction permettent d’assurer efficacement un environnement de travail propre.
Comment enlever l’amiante
L’amiante a été utilisé par tonnes dans le secteur du bâtiment pendant des décennies. Depuis le début des années 1990, sa production, sa vente et son utilisation pour la construction de logements sont interdites en Allemagne en raison de ses propretés cancérigènes. Des règlementations similaires sont ensuite entrées en vigueur dans de nombreux pays, notamment en Belgique. Malgré cela, cette substance dangereuse pose encore des défis aux entreprises spécialisées car les travaux de rénovation ou de démolition d’anciens bâtiments révèlent souvent des matériaux contenant de l’amiante. Vous apprendrez ici comment enlever l’amiante et quelles mesures de sécurité doivent être prises pour le désamiantage.
A quoi faut-il faire attention lors de l’aspiration de copeaux de bois et de poussières ?
Des mesures de précaution doivent être prises pour toutes les activités dans les zones à risque de poussières de bois. Il s’agit avant tout d’une aspiration professionnelle des copeaux de bois ainsi que la réintroduction de l’air dépoussiéré dans les locaux de travail. Pendant la phase de travail, les machines à bois et les outils électriques portatifs doivent toujours être utilisés avec un système d’aspiration couplé (à l’exception des machines générant moins de poussière comme les perceuses). Toutes les surfaces de la zone de travail qui sont contaminées par la poussière de bois doivent également être régulièrement aspirées. Cela concerne aussi les machines et les outils. L’élimination de copeaux et de la poussière de bois ne doit être effectuée qu’avec des aspirateurs testés répondant au minimum à la classe de poussière M.
Quels sont les appareils adaptés à l’aspiration des copeaux de bois ?
Pour aspirer de la sciure de bois manuellement, il est recommandé d’utiliser des aspirateurs industriels (ou dépoussiéreurs industriels) et des dépoussiéreurs mobiles des classes de poussières M et H. En raison du risque d’explosion dû à la poussière de bois, les appareils d’aspiration doivent également présenter la protection correspondante contre l’incendie et l’explosion. Ils doivent par exemple être équipés de kits d’aspiration à décharge électrostatique. Le choix de l’aspirateur se fait en fonction de l’utilisation et du lieu. Les aspirateurs industriels et les dépoussiéreurs mobiles conviennent aussi bien pour une utilisation sur les chantiers que dans les ateliers de menuiserie.
Les dépoussiéreurs éliminent la poussière de bois dès sa formation
Les dépoussiéreurs mobiles sont utilisés pour aspirer immédiatement les émissions de poussières pendant le travail. Ils sont directement raccordés à l’appareil de traitement par un tuyau d’aspiration ou ils sont positionnés avec l’ouverture d’aspiration dans la zone de production de poussières. Ils possèdent un dispositif d’avertissement qui indique si le débit volumétrique minimal n’est pas atteint. Ils disposent généralement d’une prise pour la machine à bois (mise en marche et arrêt automatiques).
Aspirateur industriel pour le nettoyage des surfaces
Les aspirateurs industriels sont équipés d’une buse et d’un tuyau adaptés pour l’aspiration de copeaux de bois sur des surfaces, le nettoyage d’outils et de la zone de travail. Les aspirateurs industriels ne doivent pas être utilisés pour aspirer des outils électriques manuels car ils ne sont pas équipés du dispositif d‘avertissement correspondant.
La performance du filtre est décisive
La capacité de filtration des appareils utilisés joue un rôle décisif pour se conformer à la classe de poussière prescrite ou pour ne pas dépasser la valeur limite de concentration de poussière sur le lieu de travail qui y est liée.
Dans une entreprise de transformation du bois, il faut utiliser au minimum des aspirateurs de classe M. La capacité de filtration s’oriente ici vers une valeur limite de 0,1 à 1 milligramme par mètre cube d’air sur le lieu de travail et présente une perméabilité inférieure de 0,1 pour cent. Les aspirateurs sont équipés d’un sac filtrant en papier ou non-tissé avec un curseur de fermeture et un sac d’élimination en polyéthylène pour que son retrait de l’appareil se fasse en provoquant un minimum de poussière.
Les filtres à bougies sont particulièrement bien adaptés pour l‘aspiration des copeaux et des poussières de bois. Les bougies en tissu disposées les unes à côté des autres n’absorbent pas seulement de grandes quantités de poussière de bois. Elles veillent également à ce que le filtre ne se bloque pas lors de l’aspiration de longues fibres. L’un des avantages par rapport aux filtres à plis plats courants réside dans le fait qu’ils peuvent être mieux nettoyés par le système de décolmatage des filtres (TACT) grâce à l’espacement plus important entre les bougies et à la grande mobilités de celles-ci.
Si la valeur limite sur le poste de travail est inférieure à 0,1 milligramme par mètre cube d’air, il faut utiliser un appareil de la classe H pour garantir la haute performance de perméabilité de moins de 0,005%. Evidemment, l’élimination du matériau aspiré doit également être absolument exempte de poussière. C’est pourquoi ces aspirateurs sont équipés d’un sac filtrant dit de sécurité et d’un filtre principal de classe H, composé de fibres de verre. Il possède une housse en plastique qui entoure le sac et qui se ferme.
Pour que l’air purifié puisse être réintroduit dans les locaux de travail (recyclage de l’air), de nombreux appareils disposent en plus d’un filtre plissé plat en papier ou en polyester non tissé pour nettoyer l‘air sortant de l’aspirateur.
Aspirer la sciure de bois et les copeaux de bois pendant et après le travail
Aspiration de copeaux de bois avec des outils électriques portatifs
Les machines manuelles comme les scies circulaires, les défonceuses et les ponceuses excentriques doivent être raccordées à un dépoussiéreur approprié avec une fonction d’avertissement pendant le travail. En effet, il n’est pas facile de reconnaître la puissance d’aspiration insuffisante lorsque l’on aspire de l’air chargé de poussière. La fonction d’avertissement veille à ce que les travailleurs ne soient pas exposés à une charge élevée de poussières fines sans s’en rendre compte. La mise en marche automatique, généralement à l’aide d’une prise de courant, offre un soulagement supplémentaire. L’aspirateur démarre toujours lorsque la machine raccordée est mise en marche. Il n’est donc pas nécessaire de l’actionner manuellement.
Conseil – Utiliser une table aspirante :
L’aspiration et le travail avec certaines ponceuses comme les ponceuses à bandes manuelles, les ponceuses excentriques et les ponceuses vibrantes devraient toujours être effectués sur une table d’aspiration.
Aspiration des copeaux de bois sur les surfaces
Les poussières de bois qui se déposent et sont en suspension peuvent être nocives pour les voies respiratoires. Elles peuvent aussi former un mélange explosif au contact de l’air. C’est pourquoi toutes les surfaces de la zone de travail doivent être nettoyées en profondeur, pendant et après les heures de travail. Cela concerne aussi les appareils, les machines et le matériel utilisés. Pour l’aspiration des copeaux de bois et des poussières, il est recommandé d‘utiliser des aspirateurs industriels des classes de poussières M et H. Les aspirateurs industriels ou des appareils combinés avec la marque de contrôle H2 ou H3, possédant un certificat ATEX pour la zone de danger 22, peuvent également être utilisés. La zone 22 désigne une zone de travail dans laquelle la formation d’une atmosphère explosive due à des poussières inflammables en fonctionnement normal est rare mais qui peut néanmoins se produire pendant une courte durée.
Les accessoires de l’aspirateur industriel utilisé doivent être optimisés en fonction de l’utilisation prévue. Lors du choix du harnais d’aspiration approprié, il faut tenir compte du diamètre et de la longueur du tuyau d’aspiration. Pour les copeaux de bois et les matériaux plus gros ou lors de l’utilisation de buses de sol plus larges (à partir de 30 centimètres environ), il est par exemple recommandé d’utiliser un tuyau d’aspiration d’un diamètre intérieur d’au moins 35 millimètres.
Attention : ne soufflez pas la zone de travail avec des pistolets à air comprimé ou ne la balayez pas avec des balais lors de l‘aspiration des copeaux de bois. Cela augmente la concentration de poussière dans l’air.
Autre facteurs dans le choix de l’appareil
Si la quantité de poussière fine ou fibreuse est importante, comme lors du ponçage de parquets avec de grandes ponceuses, il est possible de raccorder en plus un pré-séparateur entre l’aspirateur et la machine. Grâce à un cyclone, le pré-séparateur filtre de grandes quantités de copeaux et de fines poussières de bois produites et soulage ainsi le filtre principal du dépoussiéreur.
Outre la puissance d’aspiration et de filtration, il y a d’autres points à prendre en compte lors du choix de l’aspirateur. Si un appareil mobile est requis sur le chantier, un châssis robuste doit être disponible. Il est aussi préférable que l’unité d’aspiration puisse être séparée du châssis en cas de besoin, pour l’emmener sur une échelle par exemple.
Le volume du réservoir et la quantité d’air pouvant être absorbée par seconde sont également des critères importants. Outre des facteurs comme la quantité de poussière ou le lieu d’utilisation, le choix de l’aspirateur dépend aussi du potentiel de risque de la poussière de bois.
Mesures pour un environnement sans poussières
Outre l’aspiration de copeaux de bois professionnelle, diverses mesures de précaution contribuent à créer un environnement de travail sûr et pratiquement exempt de poussière. Ils servent ainsi à protéger la santé des utilisateurs.
Mesurer l’exposition à la poussière de bois
Les mesures de poussières sur le lieu de travail indiquent concrètement si des règles sont nécessaires pour respecter les valeurs limites prescrites pour la concentration de poussières de bois dans l’air. Dans le cas échéant, il faut déterminer ces mesures.
Instructions et procédures
Des règles de comportement fixées et des mesures de protection lors de la manipulation de la poussière de bois contribuent considérablement à la réduction de l’exposition à la poussière. Les travailleurs devraient être formés régulièrement et maîtriser l’utilisation adaptée des appareils d’aspiration.
Équipement de protection individuelle
Le port d’équipement de protection individuelle est nécessaire pour les activités générant beaucoup de poussière comme le ponçage du bois. Il s’agit notamment des masques respiratoires avec filtre à particules et des lunettes de protection.
Stocker et éliminer à l’abri de la poussière
Les sacs de collecte de poussière et les éléments filtrants doivent être fermés avant d’être retirés et ils ne doivent pas être vidés ou rouverts. Ils doivent toujours être stockés et éliminés dans les récipients fermés.
Contrôler régulièrement les aspirateurs
Tous les appareils d’aspiration doivent être contrôlés régulièrement pour vérifier leur capacité d’aspiration et de filtration. Ils devraient être entretenus par un professionnel.