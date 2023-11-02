Pourquoi faut-il éliminer la poussière de bois ?

Les risques pour la santé

Pendant que les copeaux de bois et les grosses particules de poussière tombent au sol et s’y déposent, les fines poussières de bois se répandent dans l’air et pénètrent dans l’organisme par les voies respiratoires. La plus petite fraction de particules peut même atteindre les alvéoles pulmonaires (poussière alvéolaire). La situation en termes de poussière peut être moins dangereuse pour les employés d’une scierie, où le bois est coupé grossièrement, que pour les menuisiers et les poseurs de parquet qui sont exposés en permanence à des poussières de bois très fines.

Le travail du bois comme le chêne et le hêtre, les panneaux de fibres à densité moyenne (MDF), le contreplaqué ou les bois exotiques comme l’acajou, engendrent des poussières particulièrement dangereuses pour la santé. La poussière de bois peut provoquer des irritations de la peau, des bronches et de la muqueuse nasale. Elle peut également provoquer des réactions allergiques et de l’asthme. Les poussières de bois dur sont en outre considérées comme cancérigènes parce qu’elles sont soupçonnées d’être une cause du cancer du nez. Le bois traité est également mélangé à des substances secondaires (par exemple des lasures, des vernis ou des colles) qui sont transportées dans le corps humain par les particules de poussière.

Les classes de poussières informent

La concentration de particules de poussière dans l’air est un indicateur important pour l’évaluation du potentiel de risque. Elle est donc déterminante pour le choix de l’appareil et la méthodologie d’aspiration des poussières. Pour ce faire, la concentration de poussière est divisée en classes L, M et H. La classe L correspond à un niveau de poussières légèrement dangereuses, la classe M à un niveau moyennement dangereux et la classe H à des poussières extrêmement dangereuses. Selon le type de bois et son utilisation, la poussière de bois entre dans les classes de poussières M et H. En conséquence, les appareils d’aspiration des copeaux de bois et des poussières doivent répondre à des exigences accrues en termes de construction, de capacité de filtration et de degré de pénétration.