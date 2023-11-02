En fonction du matériau, il existe entre autres ces différents types de poussières :

La poussière de bois

Le travail et la transformation du bois tendre, dur ou contreplaqué ne produisent pas seulement des copeaux mais également des poussières de bois fine. Celles-ci peuvent entraîner de graves contraintes pour les bronches, les poumons et les muqueuses nasales. Les poussières fines peuvent même être cancérigènes dans certains cas. Autre danger : la poussière de bois est inflammable et explosive lorsqu’elle est mélangée à l’air.

La poussière de quartz

Le travail avec des matériaux contenant du sable comme le mortier, le béton ou le carrelage, libère de la poussière de quartz qui pénètre profondément dans les voies respiratoires et peut endommager durablement le fonctionnement des poumons. Les fines particules de fibres qui se fixent dans les poumons sont particulièrement dangereuses. Cela peut entraîner une cicatrisation des tissus (fibroses pulmonaire).

La poussière d’amiante

Il convient d’être particulièrement prudent lors de la manipulation de l’amiante, qui est encore utilisé dans de nombreux bâtiments existants. La poussière d’amiante est classée comme cancérigène car les fibres d’amiante peuvent être responsables non seulement de l’asbestose (maladie inflammatoire chronique des voies respiratoires et des poumons) mais aussi de la formation ultérieure d’une tumeur.

La poussière toxique

Les poussières toxiques de plomb, de manganèse ou de cadmium peuvent non seulement provoquer des irritations des voies respiratoires ou de la peau. Elles contiennent aussi des substances dangereuses qui sont cancérigènes ou qui endommagent des organes internes comme le foie, la rate et les reins. Ces poussières se forment par exemple lors du soudage (fumées de soudage).

Les poussières explosives

Un mélange d’air et de poussière peut exploser si celle-ci est composée de matériaux combustibles. Il s’agit notamment du charbon, du bois et de la farine, ainsi que de substances inorganiques comme le magnésium et l’aluminium. Une étincelle peut suffire comme source d’inflammation, par exemple lorsque l’on débranche une prise électrique ou que l’on décharge de l’électricité statique.

