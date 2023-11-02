Sécurité sur les chantiers
Chaque domaine de travail comporte ses dangers individuels, qu’ils soient physiques ou psychiques. La sécurité au travail joue un rôle très important sur les chantiers. En effet, selon les statistiques, le taux d’accidents est presque deux fois plus élevé sur un chantier que sur les autres lieux de travail. La sécurité sur les chantiers passe également par un entretien correct et un nettoyage adéquat du poste de travail.
Pourquoi la sécurité au travail est-elle si importante sur les chantiers et dans les ateliers ?
Le secteur du bâtiment est soumis à des changements constants et à de nombreuses mesures légales visant à protéger la santé des travailleurs. La sécurité au travail joue un rôle particulier sur les chantiers. Selon la phase de construction ou des conditions météorologiques, les ouvriers sont exposés à des risques physiques et psychologiques importants. Des vapeurs dangereuses, des poussières ou une pression du temps de travail peuvent entraîner des problèmes de santé. Il est donc d’autant plus important de connaître les sources de danger les plus fréquentes et de prendre les mesures de protection appropriées. Cela permet non seulement de protéger les employés mais aussi de simplifier les processus et d’augmenter la rentabilité des projets de construction.
L’employeur est légalement tenu d’assurer un environnement de travail sûr en prenant des mesures de sécurité suffisantes sur le chantier ou dans les ateliers. Parmi les mesures de sécurité au travail on retrouve par exemple : le port de vêtements de protection adéquats ou une protection appropriée. Les travailleurs doivent également respecter ces règles et les appliquer consciencieusement.
Les sources de danger sur les chantiers et dans les ateliers
Différents dangers et problèmes peuvent survenir sur le chantier ainsi que dans un atelier. Un projet de construction se compose en effet de nombreuses petites étapes. Parmi les sources de dangers possibles, on peut citer :
- Des lieux et des conditions de travail qui changent constamment
- Le travail dans la chaleur, le froid ou une forte humidité
- La manipulation directe de machines et d’appareils lourds
- Le travail en hauteur ou dans des environnements étroits et sombres
- L’utilisation de matériaux de construction et de produits chimiques dangereux
- Le travail avec des poussières et des saletés nocives pour la santé
La saleté et la poussière comme sources de danger
L’exposition supérieure à la moyenne au bruit, à la poussière et à d’autres saletés est un facteur qui influence considérablement la sécurité sur les chantiers. La poussière de chantier, par exemple, est présente au quotidien dans le secteur du bâtiment. Ces poussières peuvent avoir un impact massif sur la santé des travailleurs. En effet, elles peuvent affecter les voies respiratoires et nuire à la santé à long terme lorsqu’elles sont inhalées. Différents types de poussières se forment lors de la découpe, du fraisage ou du ponçage de matériaux. Outre la poussière de bois, la poussière de quartz fait partie des substances potentiellement dangereuses dans le secteur du bâtiment lors du traitement des briques, du béton ou du mortier. Le travail du plâtre, de différents types de calcaire ou de pierres dures comme le marbre libère également des poussières toxiques.
Les saletés, comme les restes de béton qui restent collés à l’outil de travail, peuvent à la longue mettre en danger la sécurité du travail et impacter durablement la fonctionnalité des machines. Un entretien correct est donc essentiel et doit être effectué à intervalles réguliers.
L’utilisation de techniques modernes et d’équipements de protection appropriés minimise énormément les risques sur le chantier et assure la bonne sécurité du travail dans le bâtiment.
Nettoyer la poussière de chantier
Une augmentation de la poussière sur le lieu de travail peut provoquer une mauvaise visibilité et endommager les outils de travail. Outre ces aspects de sécurité, le danger de la poussière de construction pour la santé est souvent sous-estimé. La poussière peut provoquer l’irritation et l’inflammation des voies respiratoires ou un risque accru de maladies cardio-vasculaires ou de cancer. Elle peut aussi provoquer des maladies pulmonaires chroniques. L’aspiration et l’élimination professionnelles des poussières de construction permettent d’assurer efficacement un environnement de travail propre.
Augmenter la sécurité sur le chantier et minimiser les risques
Les chantiers doivent être correctement sécurisés conformément à la loi. Pour cela, les exploitants de chantier doivent impérativement élaborer un concept de sécurité approprié et établir des plans de sauvetage et de protection contre les incendies. Voici quelques conseils généraux pour améliorer la sécurité sur les chantiers :
1. Assurer la stabilité du chantier
Les échafaudages, les passerelles et les équipements doivent être sécurisés et en bon état tout le long de la phase de construction.
2. Préparer les vêtements de protection
Les vêtements de travail appropriés font également partie des mesures de protection au travail. Des chaussures de sécurité, des casques de protection, des protections auditives ainsi que des lunettes de protection doivent être mis à disposition.
3. Installer des protections anti-chute
Des dispositifs de sécurité doivent être installés, si la hauteur de chute est supérieure à 1 mètre.
4. Placer les panneaux d’avertissement et de signalisation
Des panneaux d’avertissement doivent être installés dans la zone de travail ayant un niveau de risque plus élevé. Ils indiquent par exemple les substances dangereuses utilisées ou les vêtements de protection qui doivent être portés dans cette zone.
5. Nettoyage régulier des zones de travail
Même si de nombreuses zones de travail sont fortement exposées à la saleté dans presque toutes les phases de construction, elles devraient être régulièrement nettoyées pour enlever la saleté et la poussière. Des moyens techniques comme les aspirateurs ou les dépoussiéreurs de chantier permettent d’éviter directement la poussière lors de nombreuses étapes de travail et d’augmenter la sécurité sur le chantier.
Augmenter la sécurité : utiliser les aides techniques de manière ciblée
Afin d’augmenter la sécurité sur les chantiers, les ouvriers du bâtiment peuvent être protégés de manière ciblée contre les poussières fines grâce à de petites adaptations techniques. Le nettoyage des appareils, des échafaudages et des véhicules est également important pour garantir leur bon fonctionnement.
Voici d’autres conseils pour améliorer la sécurité sur les chantiers :
1. Traiter le matériel dans les zones spécialement indiquées
Afin d’éviter que la poussière fine et de chantier ne se propagent trop lors du traitement de différents matériaux, il est conseillé de les traiter dans des zones séparées. Cette méthode peut allonger le temps de travail mais présente de nombreux avantages. Les ouvriers utilisent ainsi les équipements lourds comme les scies ou les fraiseuses seulement dans certaines zones du chantier et protègent ainsi les autres collaborateurs du bruit ou de la saleté. La zone de danger est ainsi réduite à une partie de la zone de travail.
2. Travailler sans poussière : absorber la poussière de chantier lors du travail
Pour éviter que la poussière de chantier ne se disperse, il faut toujours aspirer directement sur le lieu où on travaille. Les aspirateurs pour scies ou les fraiseuses se placent à la source des émissions de poussières. Ils aspirent une grande partie des poussières fines et de chantier directement lors du travail du béton ou d‘autres matériaux de construction.
Grâce à une prise d’appareil sur les aspirateurs eau et poussière, de nombreuses machines peuvent être directement branchées à l’aspirateur ou au dépoussiéreur de chantier. Alors que les aspirateurs de chantier servent à aspirer la poussière déposée au sol, les dépoussiéreurs de chantier sont utilisés pour aspirer les émissions de poussière des outils manuels, électriques ou pneumatiques. Ils sont directement reliés à l’outil de travail par un tuyau d’aspiration. Grâce au démarrage automatique intégré, l’aspirateur se met en marche directement lors du travail. Les filtres intégrés captent même les particules de poussière les plus fines et empêchent leur propagation dans la zone de travail.
Les aspirateurs dotés d’un système de nettoyage des filtres entièrement automatique présentent un autre avantage : ils reconnaissent quand les filtres intégrés doivent être nettoyés. Grâce à un bref changement de sens du souffle d’air, les filtres s’auto-nettoient. Ils garantissent un travail sans interruption et un gain de temps puisqu’il n’y a plus besoin d’effectuer un nettoyage manuel.
3. Nettoyer régulièrement les plans de travail
Malgré l’aspiration de la poussière, celle-ci peut quand même se répandre dans la zone de travail. Même lorsqu’il n’est pas possible d’aspirer la poussière lors d’une étape de travail, il est nécessaire d’effectuer un nettoyage minutieux de la zone de travail pour garantir en permanence la sécurité sur les chantiers. Dans le cas contraire, la poussière peut se répandre dans l’air et endommager à la longue les collaborateurs, les machines, les installations ou les composants électroniques. Les zones de travail doivent être débarrassées des poussières nocives pour aspirer la poussière fine en toute sécurité. La sécurité sur les chantiers augmente si la poussière est aspirée directement après le travail. Un nettoyage en profondeur doit être mis en place si la poussière de chantier se dépose sur le sol pendant la nuit.
Pour les grandes surfaces, il est recommandé d’utiliser des autolaveuses motorisées ou autoportées. Grâce aux rouleaux de balayage, une grande quantité de poussière de chantier et d’autres saletés peut ainsi être éliminée en un temps record.
4. Entretenir et nettoyer les outils de travail et les machines de chantier
Les appareils utilisés doivent aussi être entretenus et nettoyés régulièrement pour garantir durablement la sécurité sur le chantier. Les appareils concernés sont les scies, les ponceuses ou les perceuses, mais également des engins de chantier comme les pelleteuses ou les chargeuses sur pneus. Les poussières de chantier ou d’autres saletés comme les copeaux de bois, de métal, de la terre ou des restes de béton peuvent à la longue se fixer sur les appareils mais aussi s’infiltrer à l’intérieur des machines. Cela peut parfois impacter sur la capacité de fonctionnement et mettre en danger la sécurité sur le chantier en cas d’urgence.
Pour que les machines et les outils de travail restent un investissement à long terme, le nettoyage régulier des engins de chantier, des outils et des petits appareils devrait faire partie du travail quotidien. Celui-ci peut s’effectuer rapidement et efficacement avec des appareils appropriés comme un nettoyeur haute pression. Associé à des produits de nettoyage performants, il permet d’éliminer facilement les saletés les plus tenaces dans les rues et sur les chantiers, que ce soit à l’eau froide ou à l’eau chaude.
Dans un premier temps, les petits appareils comme les outils, les appareils électriques ou les machines doivent toujours être débarrassés de la saleté grossière et superficielle à l’aide d’un aspirateur. Pour les saletés incrustées sur les appareils sans raccordement électrique ou les engins de chantier un peu plus grands, il est conseillé d’utiliser un nettoyeur haute pression. Le nettoyeur haute pression à eau chaude est efficace pour nettoyer les saletés particulièrement fortes comme les restes de béton. Grâce au jet à haute pression, les saletés les plus tenaces peuvent être éliminées de manière fiable sans endommager les appareils et leur surface. Il est ainsi possible de nettoyer des véhicules, du matériel de chantier ou des surfaces métalliques entières dans le cadre de la sécurité sur les chantiers.
Nettoyage des outils
Pour travailler efficacement sur un chantier, il faut des outils de travail adaptés. La saleté et la poussière qui s’accumulent sur un chantier peuvent toutefois endommager des outils de travail comme les pelles ou les brouettes. Un entretien et un nettoyage minutieux des outils font partie intégrante de la routine de travail pour que ces derniers fonctionnent de manière fiable et sûre à long terme. Différents appareils de nettoyage comme le nettoyeur haute pression ou l’aspirateur sont utilisés selon l’outil et le degré de saleté.
Nettoyage des engins de chantier
Le monde des engins de chantier est lourd et manque de propreté. De grandes quantités de terre, de boue et d’argile, des éclaboussures de peinture et de vernis ou du béton séché s’y déposent et provoquent de fortes contraintes. Les mesures de nettoyage sur le chantier, dans les entreprises ou les flottes automobile, sont donc essentielles pour préserver le fonctionnement et la valeur du matériel coûteux. L’entretien et les réparations nécessitent également un lavage d’engins de chantier. Celui qui veut travailler efficacement doit donc savoir à quel moment utiliser un nettoyage à haute pression à eau froide et à eau chaude, la technique de la très haute pression ou la glace carbonique. Il doit également savoir l’importance du nettoyage de la cabine d’un engin de chantier.