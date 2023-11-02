Augmenter la sécurité sur le chantier et minimiser les risques

Les chantiers doivent être correctement sécurisés conformément à la loi. Pour cela, les exploitants de chantier doivent impérativement élaborer un concept de sécurité approprié et établir des plans de sauvetage et de protection contre les incendies. Voici quelques conseils généraux pour améliorer la sécurité sur les chantiers :

1. Assurer la stabilité du chantier

Les échafaudages, les passerelles et les équipements doivent être sécurisés et en bon état tout le long de la phase de construction.

2. Préparer les vêtements de protection

Les vêtements de travail appropriés font également partie des mesures de protection au travail. Des chaussures de sécurité, des casques de protection, des protections auditives ainsi que des lunettes de protection doivent être mis à disposition.

3. Installer des protections anti-chute

Des dispositifs de sécurité doivent être installés, si la hauteur de chute est supérieure à 1 mètre.

4. Placer les panneaux d’avertissement et de signalisation

Des panneaux d’avertissement doivent être installés dans la zone de travail ayant un niveau de risque plus élevé. Ils indiquent par exemple les substances dangereuses utilisées ou les vêtements de protection qui doivent être portés dans cette zone.

5. Nettoyage régulier des zones de travail

Même si de nombreuses zones de travail sont fortement exposées à la saleté dans presque toutes les phases de construction, elles devraient être régulièrement nettoyées pour enlever la saleté et la poussière. Des moyens techniques comme les aspirateurs ou les dépoussiéreurs de chantier permettent d’éviter directement la poussière lors de nombreuses étapes de travail et d’augmenter la sécurité sur le chantier.

Augmenter la sécurité : utiliser les aides techniques de manière ciblée

Afin d’augmenter la sécurité sur les chantiers, les ouvriers du bâtiment peuvent être protégés de manière ciblée contre les poussières fines grâce à de petites adaptations techniques. Le nettoyage des appareils, des échafaudages et des véhicules est également important pour garantir leur bon fonctionnement.

Voici d’autres conseils pour améliorer la sécurité sur les chantiers :