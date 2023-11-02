Pour les machines sensibles à haut rendement : la projection de glace carbonique pour le nettoyage d’engins de chantier

En général, les engins de chantier sont conçus de manière robuste. Il est donc possible de les entretenir avec un nettoyage à haute pression. Que ce soit pour un nettoyage ponctuel avant des travaux d’entretien ou d’un nettoyage détaillé lors de la préparation d’engins de chantier, il est nécessaire d’adopter une technique efficace, sans résidus et douce. Il en va de même pour l’assainissement de surfaces composées de matériaux sensibles : dans les deux cas, la projection de glace carbonique entre en jeu. Le nettoyage sans eau permet de travailler en toute sécurité à proximité de systèmes sensibles ou d’installations électriques.

Projection de glace carbonique : comment fonctionne le nettoyage des engins de chantier

L’astuce : le procédé à particules utilise des granulés de CO2 comme agent de sablage. Contrairement à la plupart des autres abrasifs qui ne changent pas à l’état solide pendant le processus de travail, le CO2 congelé se transforme en gaz CO 2 immédiatement après l’impact sur la surface. Il ne reste donc aucun résidu d’agent de sablage et les engins de chantier sont nettoyés de façon à respecter les matériaux. Les zones où l’on ne peut pas utiliser d’eau sont également prédestinées à la projection de glace carbonique.

Différentes géométries et tailles de buses sont disponibles pour chaque utilisation, et les granulés peuvent également être broyés dans un brouilleur pour un nettoyage encore plus doux. Il existe de grands nettoyeurs cryogéniques qui fonctionnent avec de l’air comprimé ou un compresseur ainsi qu’avec des granulés fournis en externe. Il existe également des nettoyeurs cryogéniques qui produisent eux-mêmes les granulés nécessaires et qui suffisent pour de nombreux domaines d’application.