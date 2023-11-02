NETTOYAGE DES ENGINS DE CHANTIER
Le monde des engins de chantier est lourd et manque de propreté. De grandes quantités de terre, de boue et d’argile, des éclaboussures de peinture et de vernis ou du béton séché s’y déposent et provoquent de fortes contraintes. Les mesures de nettoyage sur le chantier, dans les entreprises ou les flottes automobile, sont donc essentielles pour préserver le fonctionnement et la valeur du matériel coûteux. L’entretien et les réparations nécessitent également un lavage d’engins de chantier. Celui qui veut travailler efficacement doit donc savoir à quel moment utiliser un nettoyage à haute pression à eau froide et à eau chaude, la technique de la très haute pression ou la glace carbonique. Il doit également savoir l’importance du nettoyage de la cabine d’un engin de chantier.
Nettoyage intermédiaire des engins de chantier sur le lieu des travaux : l’eau froide à haute pression mobile
Qu’il s’agisse d’une grue, d’un camion à benne ou d’une pelleteuse, les engins de chantier sont utilisés dans les conditions les plus difficiles et doivent être opérationnels à 100 %. Il est donc indispensable de procéder à un nettoyage intermédiaire des engins de chantier pour s’assurer qu’ils fonctionnent sans problème, même pendant la phase de construction.
Les engins doivent également être nettoyés avant d’effectuer le trajet du chantier vers l’entreprise pour éviter les accidents de la route à cause de salissures trop importantes. Dans ce contexte, le système de haute pression à eau froide va permettre d’éliminer efficacement la saleté sur des composants de la machine comme les chaines, les pelles ou les roues. Cette technique est rapide et évite d’utiliser des produits de nettoyage.
Conseil : utiliser une remorque HD
Avec une remorque HD, il est possible de se débarrasser efficacement de la poussière de chantier sur les échafaudages, les blocs de béton ou les coffrages.
Technique et méthode de travail : qu’est-ce qui est important dans le nettoyage des engins de chantier ?
Les nettoyeurs haute pression utilisés sur les chantiers doivent remplir plusieurs conditions. Une construction robuste est la condition sine qua non pour transporter facilement un appareil, l’arrimer sur des palettes ou le déplacer sur un chantier à l’aide d’un crochet de grue. Outre une pression suffisante (au moins 200 bars), le nettoyeur haute pression a besoin d’un débit d’eau d’au moins 1.000 l/min pour pouvoir nettoyer correctement une machine. Seul un débit d’eau élevé permet d’obtenir la puissance de lavage nécessaire pour évacuer de grandes quantités de saleté. Le choix d’un modèle fonctionnant à l’électricité ou de variantes avec moteur diesel ou essence dépend du lieu d’utilisation du matériel. Pour l’alimentation en eau, il faut utiliser un raccordement d’eau sur place, un réservoir ou une remorque haute pression, selon les conditions et l’appareil.
Différentes buses sont disponibles comme accessoires aux produits de nettoyage. Les buses à jet plat éliminent les grosses saletés sur la surface, par exemple sur les pelles ou les remorques. Les buses à jet ponctuel, quant à elles, détachent la saleté durcie sur une petite surface. Si les deux fonctions doivent être combinées, les buses rotatives à jets multiples sont le bon choix : plusieurs sorties à jet ponctuel tournent et apportent une grande force sur les grandes surfaces. Elles sont souvent utilisées pour le nettoyage des coffrages.
Conseil : nettoyer soigneusement la bétonnière
Après avoir été vidées, les bétonnières sont d’abord nettoyées. On y ajoute de l’eau et du gravier dans la machine, qui fonctionne ainsi pendant quelques minutes. Le mélange est ensuite retiré et l’opération peut être répétée. S’il reste des résidus de béton sur ou dans la bétonnière, il est possible d’utiliser du dissolvant pour béton qui sera ensuite rincé avec un nettoyeur haute pression.
Nettoyage en profondeur des engins de chantier en entreprise : eau chaude à haute pression, détergent, etc…
Après la phase de construction, les engins de chantier retournent à l’entreprise ou au parc automobile, où un nettoyage en profondeur sera effectué avant de commencer des travaux d’entretien ou de réparations sur le matériel. Parfois, les dommages sont visibles seulement lorsqu’une grande partie de la saleté est enlevée. Ce nettoyage d’engins de chantier permet d’éviter les dommages qui peuvent entrainer des coûts de réparation élevés.
Température, pression et chimie : nettoyer les engins de chantier rapidement à la station de lavage
La plupart du temps, il est pratique d’avoir des installations fixes dans les stations de lavage équipées de nettoyeurs haute pression à eau chaude. La température élevée permet d’obtenir de meilleurs résultats de nettoyage, en particulier pour les salissures grasses et huileuses.
Il est également possible d’utiliser un détergent pour renforcer l’effet de lavage de l’engin de chantier. Il est important d’utiliser un produit de nettoyage compatible avec le séparateur d’huile (marqué du symbole ASF). C’est le seul moyen pour que le séparateur d’huile fonctionne et que le traitement de l’eau prescrit soit effectué de manière fiable.
Conseil – Utiliser une installation de lavage des pneus et des grosses saletés :
Il peut être intéressant d’investir dans une installation de lavage de pneus et de grosses saletés pour un grand parc de véhicules d’entreprises de construction ou de location d’engins de chantier. De nombreuses pièces sont ainsi nettoyées : les pneus, les essieux, le dessous de caisse, l’avant et les côtés pour les véhicules à chenilles ou encore le train de roulement. Contrairement au nettoyage manuel des engins de chantier, ce procédé est bien plus rapide et convient même aux engins de 50 tonnes comme les cribles ou les concasseurs, si l’installation est bien conçue.
Attention aux eaux usées : consignes d’évacuation pour nettoyer les engins de chantier
Le nettoyage des engins de chantier génère de grandes quantités d’eau usée. Des huiles, provenant par exemple du système hydraulique, peuvent également se détacher et se retrouver dans les eaux usées. Il faut donc toujours veiller à ce que la législation sur les eaux usées en vigueur et les prescriptions relatives au traitement de l’eau soient respectées. Pour les stations de lavage dans l’entreprise, il faut installer des séparateurs d’huile et un système de traitement d’eau, le cas échéant.
Pour les machines sensibles à haut rendement : la projection de glace carbonique pour le nettoyage d’engins de chantier
En général, les engins de chantier sont conçus de manière robuste. Il est donc possible de les entretenir avec un nettoyage à haute pression. Que ce soit pour un nettoyage ponctuel avant des travaux d’entretien ou d’un nettoyage détaillé lors de la préparation d’engins de chantier, il est nécessaire d’adopter une technique efficace, sans résidus et douce. Il en va de même pour l’assainissement de surfaces composées de matériaux sensibles : dans les deux cas, la projection de glace carbonique entre en jeu. Le nettoyage sans eau permet de travailler en toute sécurité à proximité de systèmes sensibles ou d’installations électriques.
Projection de glace carbonique : comment fonctionne le nettoyage des engins de chantier
L’astuce : le procédé à particules utilise des granulés de CO2 comme agent de sablage. Contrairement à la plupart des autres abrasifs qui ne changent pas à l’état solide pendant le processus de travail, le CO2 congelé se transforme en gaz CO 2 immédiatement après l’impact sur la surface. Il ne reste donc aucun résidu d’agent de sablage et les engins de chantier sont nettoyés de façon à respecter les matériaux. Les zones où l’on ne peut pas utiliser d’eau sont également prédestinées à la projection de glace carbonique.
Différentes géométries et tailles de buses sont disponibles pour chaque utilisation, et les granulés peuvent également être broyés dans un brouilleur pour un nettoyage encore plus doux. Il existe de grands nettoyeurs cryogéniques qui fonctionnent avec de l’air comprimé ou un compresseur ainsi qu’avec des granulés fournis en externe. Il existe également des nettoyeurs cryogéniques qui produisent eux-mêmes les granulés nécessaires et qui suffisent pour de nombreux domaines d’application.
Nettoyage d’entretien et remise en état : la glace carbonique pour nettoyer les engins de chantier comme les excavateurs
Si des réparations doivent être effectuées, la zone de travail doit être nettoyée au préalable. La projection de glace carbonique convient très bien au nettoyage ponctuel d’engins de chantier. Elle peut par exemple s’utiliser avant l’entretien du compartiment moteur, pour enlever les résidus sur la soupape de recyclage des gaz d’échappement ou pour enlever les résidus d’huile, de graisse ou de cire des composants d’essieux ou des roulements. Cette méthode permet de ne pas endommager les petits composants, l’électronique et l’hydraulique sur les machines à haut rendement.
Conseil n°1 – Nettoyer les surfaces d’étanchéité :
Si des composants doivent être remplacés, les surfaces d’étanchéité doivent être nettoyés avant d’en installer de nouveaux. La glace carbonique permet de garder les surfaces lisses et propres, sans provoquer de rayures ou de frottements avec des solvants.
Conseil n°2 – De la glace carbonique pour le traitement de l’habitacle :
Avec une faible pression et un brouilleur, la glace carbonique convient également pour le traitement de l’habitacle. Les salissures ou les taches peuvent s'enlever sans humidité sur les plis de porte, les armatures, les boutons, les coussins de sièges, les couvertures de box ou les fentes d’aération.
Nettoyer les cabines des engins de chantier : bon pour l’utilisateur et la sécurité au travail
Sur certains engins, il est important de bien nettoyer la cabine avec un aspirateur à eau et poussière pour éliminer les fines particules de saleté et de poussière. Cela permet d’éviter d’endommager les systèmes électriques, hydrauliques ou électroniques, qui peuvent s’abîmer par la poussière, la saleté et l’humidité. Les employés peuvent ainsi bénéficier d’un air respirable, limitant le risque de contracter des maladies respiratoires.
Le nettoyage des vitres est un autre aspect central de l’entretien de la cabine. Des vitres sales peuvent avoir de graves conséquences. L’engin peut mal fonctionner en cas de mauvaise visibilité. Dans de nombreux cas, la mauvaise visibilité entraîne une probabilité plus élevée de dommages ou d’accidents.
Une pression maximale contre les salissures importantes : nettoyage de coffrages
Le nettoyage de coffrage est un défi particulier. Le béton séché doit être enlevé des cadres métalliques, du bois et du plastique. Alors que l’on utilise des nettoyeurs de surface à faible pression pour les matériaux plus sensibles, les cadres métalliques ont besoin de solutions à très haute pression à partir de 500 à 1200 bars. Dans ce cas, les collaborateurs doivent être équipés de l’équipement de protection individuelle nécessaire (EPI). Pour réduire la charge physique des utilisateurs, des solutions partiellement automatisées sont également en train de se développer. S’il s’agit d’installations complexes et coûteuses, une lance à très haute pression est montée sur un robot qui parcourt systématiquement les coffrages. Cependant, le robot ne reconnait pas encore les endroits où il y a des salissures et ceux où il n’y en a pas.