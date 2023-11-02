Bouwmachines reinigen

Tussentijds reinigen van bouwmachines op de bouwplaats: mobiele koudwater-hogedruk

Of het nu gaat om een kraan, kiepwagen of graafmachine – bouwmachines werken onder de zwaarste omstandigheden en moeten toch 100 procent functioneel zijn. Om ervoor te zorgen dat ze ook tijdens de bouwfase soepel blijven werken, is het essentieel om bouwmachines op de bouwplaats tussentijds schoon te maken.

Ook voordat ze van een bouwplaats naar een bedrijf worden gereden dienen machines gereinigd te worden, om het wegverkeer niet in gevaar te brengen door overmatige vervuiling. Koudwater-hogedruk heeft daarbij als voordeel dat machineonderdelen zoals kettingen, schepbakken of wielen met korte insteltijden efficiënt en zonder gebruik van reinigingsmiddelen van vuil kunnen worden ontdaan.