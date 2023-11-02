Bouwmachines reinigen
De wereld van bouwmachines is zwaar en vies. Grote hoeveelheden aarde, modder en klei, verf- en lakspatten of opgedroogd beton zetten zich af en veroorzaken hoge belastingen. Reinigingsmaatregelen op de bouwwerf en in het bedrijf of wagenpark, inclusief het reinigen van bouwmachines, staan daarom centraal om de functie en waarde van de dure machines te behouden. Onderhoud en reparaties vereisen ook reiniging. Wie efficiënt wil werken, moet weten wanneer koudwater- en warmwater-hogedruk, ultra-hogedruktechniek of droogijs nodig is en waarom cabinereiniging belangrijk is.
Tussentijds reinigen van bouwmachines op de bouwplaats: mobiele koudwater-hogedruk
Of het nu gaat om een kraan, kiepwagen of graafmachine – bouwmachines werken onder de zwaarste omstandigheden en moeten toch 100 procent functioneel zijn. Om ervoor te zorgen dat ze ook tijdens de bouwfase soepel blijven werken, is het essentieel om bouwmachines op de bouwplaats tussentijds schoon te maken.
Ook voordat ze van een bouwplaats naar een bedrijf worden gereden dienen machines gereinigd te worden, om het wegverkeer niet in gevaar te brengen door overmatige vervuiling. Koudwater-hogedruk heeft daarbij als voordeel dat machineonderdelen zoals kettingen, schepbakken of wielen met korte insteltijden efficiënt en zonder gebruik van reinigingsmiddelen van vuil kunnen worden ontdaan.
Tip – HD-trailer gebruiken:
Met een HD-trailer kan hardnekkig vuil direct op de bouwplaats effectief van steigers, betonsilo's of bekistingen worden verwijderd.
Techniek en werkmethode: wat is belangrijk bij het reinigen van bouwmachines?
Hogedrukreinigers die op bouwwerven worden gebruikt, moeten aan verschillende eisen voldoen. Een robuuste constructie is een noodzakelijke voorwaarde, zodat het apparaat eenvoudig vastgebonden op pallets kan worden getransporteerd of met behulp van een kraanhaak over de bouwwerf kan worden verplaatst. Bovendien heeft de hogedrukreiniger, naast voldoende druk (minimaal 200 bar), ook een wateropbrengst van minimaal 1.000 l/min nodig om bouwmachines goed te kunnen reinigen. Alleen met deze grote hoeveelheid water kunnen de vereiste wasprestaties worden bereikt om grote hoeveelheden vuil te verwijderen. Of een elektrisch aangedreven model of varianten met een diesel- of benzinemotor de voorkeur verdienen, hangt van de betreffende gebruikslocatie af. Voor de watervoorziening moet, afhankelijk van de omstandigheden en het apparaat, een wateraansluiting ter plaatse, een tank of een hogedruktrailer worden gebruikt.
Er zijn verschillende sproeiers verkrijgbaar als accessoires. Vlakstraalsproeiers verwijderen grof vuil van oppervlakken, bijvoorbeeld van schoppen of aanhangers. Puntstraalsproeiers daarentegen maken verhard vuil op kleinere oppervlakken los. Als beide functies gecombineerd moeten worden, zijn multi-jet rotatiesproeiers de juiste keuze: meerdere spuitgaten met puntstraal roteren en zorgen voor een hoog vermogen voor grotere oppervlakken. Deze worden vaak gebruikt voor het reinigen van bekistingen.
Tip – Betonmixer grondig reinigen:
Betonmixers worden eerst gereinigd door na het legen water en grind in de mixer te doen en deze enkele minuten te laten draaien. Daarna wordt het mengsel verwijderd en kan dit proces worden herhaald. Mochten er dan nog betonresten op of in de betonmixer zitten, dan kan een betonverwijderaar worden aangebracht en kan deze er daarna met een hogedrukreiniger worden afgespoeld.
Basisreiniging van werkende bouwmachines: warmwater-hogedruk, reinigingsmiddelen etc.
Na de bouwfase worden bouwmachines teruggebracht naar het bedrijf of wagenpark, waar de basisreiniging een voorwaarde is voor onderhoud en noodzakelijke reparatiewerkzaamheden. In sommige gevallen wordt schade pas zichtbaar nadat de grote hoeveelheden vuil zijn verwijderd. Zo kan geleidelijke schade worden vermeden, wat na verloop van tijd tot hoge reparatiekosten leidt.
Temperatuur, druk en chemie: bouwmachines snel reinigen bij het wasstation
Stationaire installaties bij wasstations die zijn uitgerust met warmwater-hogedrukreinigers zijn doorgaans zinvol. Door de hoge temperatuur worden sneller betere reinigingsresultaten bereikt, vooral bij vettig en olieachtig vuil.
Daarnaast kan een reinigingsmiddel worden gebruikt om de werking te versterken. Het is belangrijk dat het een afscheidingsvriendelijk reinigingsmiddel is (gemarkeerd met ASF). Alleen zo kan de olieafscheider zijn taak vervullen en kan de voorgeschreven waterbehandeling betrouwbaar plaatsvinden.
Tip – Gebruik het wassysteem voor banden en grof vuil
Als bouwbedrijven of verhuurbedrijven van bouwmachines over een groot wagenpark beschikken, kan het de moeite waard zijn om te investeren in een banden- en grofvuil-wasinstallatie. Op deze manier worden banden, assen, onderkanten, voorkanten, zijkanten en, bij rupsvoertuigen, het onderstel gereinigd. In tegenstelling tot het handmatig reinigen van bouwmachines, is dit een aanzienlijk sneller proces dat zelfs geschikt is voor machines van 50 ton zoals zeefmachines en breeksystemen, als de installatie op de juiste wijze is ontworpen.
Let op afvalwater: eisen aan de afvoer, om bouwmachines te reinigen
Bij het reinigen van bouwmachines komen grote hoeveelheden vuil water vrij. Ook oliën uit bijvoorbeeld de hydrauliek kunnen oplossen en in het afvalwater terechtkomen. Het is daarom altijd belangrijk om ervoor te zorgen dat de plaatselijke wetgeving betreffende afvalwater en voorschriften voor waterzuivering worden nageleefd. Op wasstations in het bedrijf moeten olieafscheiders en indien nodig waterzuivering worden toegepast.
Voor gevoelige krachtige machines: droogijsstralen voor het reinigen van bouwmachines
Over het algemeen hebben bouwmachines een robuuste constructie, waardoor reinigen met hoge druk probleemloos mogelijk is. Als het echter gaat om het reinigen van plekken vóór onderhoudswerkzaamheden of het gedetailleerd reinigen tijdens de voorbereiding van bouwmachines, is een efficiënte, residuvrije en milde techniek vereist. Hetzelfde geldt voor de renovatie van oppervlakken van gevoelige materialen – in beide gevallen komt droogijsstralen om de hoek kijken. Het voordeel van werken zonder water is dat er ook rond gevoelige systemen of elektrische installaties veilig kan worden gewerkt.
Droogijsstralen: hoe het reinigen van bouwmachines werkt
Het geheim: bij het deeltjesstraalproces worden CO2-korrels als straalmiddel gebruikt. In tegenstelling tot de meeste andere straalmiddelen, die tijdens het arbeidsproces hun vaste aggregatietoestand niet veranderen, sublimeert het bevroren CO2 onmiddellijk na de impact op het oppervlak tot CO2-gas. Hierdoor blijven er geen straalmiddelresten achter en worden de bouwmachines zeer materiaalvriendelijk gereinigd. Zelfs voor gebieden waar geen water kan worden gebruikt, is droogijsstralen ideaal.
Voor de betreffende toepassing zijn verschillende mondstukgeometrieën en -groottes beschikbaar. Voor een nog mildere reiniging kunnen de pellets bovendien in een scrambler klein worden gemaakt. Bovendien zijn er ook grote droogijsreinigers die zowel met een persluchtnet of compressor, als met extern aangeleverde pellets kunnen worden gebruikt, evenals een oplossing die zelf de benodigde pellets produceert en voor veel toepassingsgebieden voldoende is.
Onderhoudsreiniging en voorbereiding: droogijs, om bouwmachines zoals graafmachines te reinigen
Als er reparaties moeten worden uitgevoerd, moet de werkplek vooraf worden schoongemaakt. Droogijsstralen is zeer geschikt voor het reinigen van plekken – voordat u onderhoud aan de motorruimte uitvoert, om resten van uitlaatgassen uit de uitlaatgasrecirculatieklep te verwijderen of bij het verwijderen van olie-, vet- of wasresten van ascomponenten of lagers. Op deze manier worden kleine componenten, elektronica en hydrauliek in krachtige machines niet beschadigd.
Tip 1 – Afdichtingsvlakken reinigen:
Als componenten moeten worden vervangen, moeten de afdichtingsvlakken worden gereinigd voordat nieuwe componenten worden geplaatst - met droogijs zijn de oppervlakken glad en schoon, zonder vervelende krassen die ontstaan door het aanbrengen en wrijven met oplosmiddelen.
Tip 2 – Droogijs voor het voorbereiden van de binnenkant:
Met geringe druk en een scrambler is droogijs ook geschikt voor het voorbereiden van binnenruimtes - deursponningen, armaturen, knoppen, zitkussens, boxafdekkingen of ventilatiesleuven kunnen efficiënt en zonder vocht van vuil of vlekken worden bevrijd.
Cabines van bouwmachines reinigen: goed voor gebruikers en arbeidsveiligheid
Bij sommige machines is het belangrijk om fijne vuil- en stofdeeltjes grondig uit de cabine te verwijderen met behulp van een nat- en droogzuiger. Zo kan schade aan elektrische, hydraulische of elektronische systemen, die door stof, vuil en vocht kunnen worden veroorzaakt, worden vermeden. Bovendien profiteren medewerkers van ademlucht die nauwelijks met stof verontreinigd is, waardoor de kans op een luchtwegaandoening kleiner wordt.
Een ander centraal aspect van de cabinereiniging is het schoonmaken van de ramen. Als de ramen niet schoon zijn, kan dit ernstige gevolgen hebben – bij slecht zicht wordt de functie van de machine niet adequaat benut. Slecht zicht leidt in veel gevallen ook tot een grotere kans op schade of ongevallen.
Met ultra-hogedruk zware vervuiling tegengaan: reiniging van bekistingen
De reiniging van bekistingen is een bijzondere uitdaging. Gedroogd beton moet worden verwijderd van metalen frames, hout en kunststof. Terwijl voor gevoeligere materialen oppervlaktereinigers met lage druk worden gebruikt, zijn voor metalen frames hogedrukoplossingen van 500 tot 1.200 bar nodig. In dit geval moeten de medewerkers voorzien worden van de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Om de fysieke belasting voor gebruikers te verminderen, zijn deels geautomatiseerde oplossingen in opkomst. Als de installaties complex en kostenintensief zijn, wordt een hogedruklans op een robot gemonteerd die systematisch door de bekisting beweegt. De robot kan echter nog niet herkennen waar sprake is van verontreinigingen en waar niet.