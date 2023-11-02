NETTOYAGE DES OUTILS
Pour travailler efficacement sur un chantier, il faut des outils de travail adaptés. La saleté et la poussière qui s’accumulent sur un chantier peuvent toutefois endommager des outils de travail comme les pelles ou les brouettes. Un entretien et un nettoyage minutieux des outils font partie intégrante de la routine de travail pour que ces derniers fonctionnent de manière fiable et sûre à long terme. Différents appareils de nettoyage comme le nettoyeur haute pression ou l’aspirateur sont utilisés selon l’outil et le degré de saleté.
Arbeitsmiddelen reinigen: essentieel voor functie en veiligheid
Les équipements de travail et les outils sont des investissements précieux qui assurent le bon déroulement des travaux sur le chantier. Un nettoyage des outils de travail régulier et approfondi est nécessaire pour garantir leur bon fonctionnement, le maintien de leur valeur et une longue durée de vie. Les saletés peuvent d’ailleurs entrainer les dommages suivants :
- Des dépôts de matières solides, comme des éclats de métal ou de bois, des restes de béton et d’autres résidus coupants, peuvent entraîner des dommages de la surface avec de la corrosion et de la formation de rouille.
- Les poussières fines de chantier peuvent se déposer sur les fentes d‘aération des appareils électriques et à essence. Elles peuvent entrainer leur obstruction et, par conséquent, leur surchauffe. Cela peut provoquer des courts-circuits ou des explosions, dans le pire des cas.
- Les chaînes de transmission sales s’usent rapidement. Cela entraîne d’abord un fonctionnement limité, voire une panne totale de l’appareil.
- La boue de chantier fraîche et séchée sur les marchepieds et les échelles attaque leur surface avec le temps. Les équipements et les outils de travail sales ne garantissent pas une prise sûre dans les mains, ce qui augmente le risque d’accident.
- Les dépôts de graisse et d‘huile peuvent entraver le fonctionnement d’un outil de travail et salir les pièces. Les outils graisseux et glissants constituent donc un risque pour la sécurité.
Nettoyage de différents outils de travail
Sur un chantier, on trouve une multitude d’outils et différents types d’équipements de travail plus ou moins grands. Outre les gros engins de chantier, les appareils de transport, les foreuses et les machines à parois moulées, les bétonnières, les vibrateurs et les engins de levage, ce sont surtout les appareils de travail comme les outils et les petits appareils qui sont importants. Rien ne fonctionne sans les brouettes, les échelles et marchepieds, les pelles, les truelles, les marteaux, les pinces et autres équipements. Les outils et les machines électriques ainsi que les petits appareils sont également utilisés au quotidien dans de nombreux endroits. Ils sont tous exposés à des contraintes extrêmes, à la saleté et à la poussière.
Quels appareils de nettoyage pour quels outils de travail ?
Pour un nettoyage des outils et des appareils de travail sûr et approfondi, les appareils de nettoyage suivants sont utilisés :
Outils et petits appareils
- Contre la rouille : papier de verre, laine d’acier, brosse métallique, huile pour outils, cire, pâtes contre la rouille
- Contre l’huile et la graisse : eau savonneuse dégraissante, chiffon, éponge, chiffon sec
- Autres saletés : détergent, huile pour outils
- Nettoyeur haute pression
- Nettoyeur haute pression à eau chaude
- Aspirateur
Outils et machines électriques
- Aspirateur, brosse, chiffon
- Purificateur d’air comprimé
- Huile de nettoyage, détergent
- Nettoyeur haute pression pour les parties amovibles, si nécessaire
Nettoyage des engins de chantier
Le monde des engins de chantier est lourd et manque de propreté. De grandes quantités de terre, de boue et d’argile, des éclaboussures de peinture et de vernis ou du béton séché s’y déposent et provoquent de fortes contraintes. Les mesures de nettoyage sur le chantier, dans les entreprises ou les flottes automobile, sont donc essentielles pour préserver le fonctionnement et la valeur du matériel coûteux. L’entretien et les réparations nécessitent également un lavage d’engins de chantier. Celui qui veut travailler efficacement doit donc savoir à quel moment utiliser un nettoyage à haute pression à eau froide et à eau chaude, la technique de la très haute pression ou la glace carbonique. Il doit également savoir l’importance du nettoyage de la cabine d’un engin de chantier.
Appareils de nettoyage
Nettoyage des outils avec un nettoyeur haute pression
Sur les chantiers, les outils de travail sont soumis à des contraintes extrêmes. Leur fonctionnalité doit néanmoins être assurée à 100%. Outre un nettoyage d’outils intensif complet à la fin des travaux de chantier, le nettoyage intermédiaire quotidien après chaque utilisation est un facteur important pour maintenir le fonctionnement des appareils.
Le nettoyeur haute pression est l’appareil de nettoyage le plus important pour les grosses saletés. Il peut éliminer rapidement et de manière fiable les saletés incrustées et les dépôts tenaces avec peu d’effort et sans utiliser de produits de nettoyage. La technique de haute pression enlève la boue, la poussière et les restes de béton des roues, des pelles, des bennes et des chaines des appareils.
Les nettoyeurs haute pression mobiles sont particulièrement adaptés à l‘utilisation sur les chantiers puisqu’ils offrent une large gamme. Il existe différentes catégories de taille, d’entraînement et de pression, ainsi que des jets d’eau froide et d’eau chaude, pour répondre à de nombreuses exigences différentes. En fonction de la présence d’une conduite d’eau ou d’électricité, il existe des appareils électriques ou à moteur diesel, avec une alimentation en eau ou un réservoir. Avec les appareils compacts, les utilisateurs sont mobiles et peuvent atteindre rapidement et facilement les différentes zones du chantier. Différents accessoires comme des buses sont disponibles pour orienter le jet d’eau pour le nettoyage des surfaces ou de points précis.
Il est également possible d’effectuer le nettoyage haute pression de petits appareils et d’outils manuels. L’outil doit être placé dans un bac stable et sécurisé. Ici aussi, il est important de travailler en respectant une distance de sécurité suffisante et en portant des vêtements de protection. Les outils doivent ensuite être bien séchés.
Nettoyage d’outils sans utiliser de nettoyeur haute pression
Dans l’idéal, les outils doivent être nettoyés tous les jours après la journée de travail. Cela permet d’éliminer les saletés qui se sont formées avant qu’elles ne sèchent et ne provoquent de la corrosion.
Boue et terre : lorsque c’est possible, la boue ou la terre séchée sur l’outil est d’abord tapotée. Elle est ensuite lavée dans l’eau savonneuse avec une grosse brosse, une éponge et un chiffon. Important : après le nettoyage humide, il faut bien sécher l’outil pour éviter la formation de rouille.
Les outils de travail qui ne peuvent pas être nettoyés par voie humide, doivent être nettoyés avec un détergent ou une huile de nettoyage appropriée après l’élimination de grosses incrustations. Il suffit de verser l’huile ou le produit de nettoyage sur un chiffon et de nettoyer soigneusement l’appareil avec. Il faut faire attention à ce que les zones difficiles à atteindre soient également nettoyées le mieux possible.
La brosse métallique, la laine d’acier et le papier de verre permettent d’éliminer la rouille sur les outils en acier et en fer. La surface doit ensuite être enduite d’huile pour outils pour éviter la formation de rouille.
Nettoyage des outils avec des aspirateurs
Outre les grosses saletés dues à la boue incrustée, au béton et aux lubrifiants, la poussière fine de chantier et la poussières de bois entraînent souvent des frais de nettoyage élevés. Cette poussière fine présente un risque considérable pour la santé et doit donc être évitée le plus possible. Il existe pour cela des dispositifs d’aspiration efficaces, utilisés lors du perçage et du ponçage par exemple. Néanmoins, il n’est pas possible d’éviter complètement la poussière de chantier.
Les poussières soulevées ne se déposent pas seulement sur les surfaces, mais pénètrent également par des petites ouvertures à l’intérieur des équipements de travail comme les outils et les machines électriques ainsi que les petits appareils. Dans ce contexte, les aspirateurs de sécurité et les aspirateurs eau et poussières peuvent aider à nettoyer. Selon l’utilisation, il existe différents embouts utiles pour le nettoyage de outils de travail. Les embouts plus étroits sont adaptés à l’aspiration des fentes d’aération et aux endroits difficiles d’accès. Les embouts de sol sont utilisés sur les surfaces planes.
Nettoyer la poussière de chantier
Une augmentation de la poussière sur le lieu de travail peut provoquer une mauvaise visibilité et endommager les outils de travail. Outre ces aspects de sécurité, le danger de la poussière de construction pour la santé est souvent sous-estimé. La poussière peut provoquer l’irritation et l’inflammation des voies respiratoires ou un risque accru de maladies cardio-vasculaires ou de cancer. Elle peut aussi provoquer des maladies pulmonaires chroniques. L’aspiration et l’élimination professionnelles des poussières de construction permettent d’assurer efficacement un environnement de travail propre.
Sécurité au travail lors du nettoyage des outils
Le nettoyage des outils et des équipements de travail présente un danger potentiel, en raison par exemple de la température des nettoyeurs haute pression à eau chaude ou de la force de recul de l’eau. C’est pourquoi il est nécessaire de respecter les mesures de sécurité au travail.
Avant de commencer le nettoyage, il faut préparer l’outil :
- L’appareil de nettoyage doit être contrôlé pour s’assurer qu’il n’est pas endommagé.
- Il faut débrancher les appareils électriques à nettoyer pour éviter tout court-circuit.
- Important : toujours respecter les consignes de sécurité, les appareils de nettoyage ne doivent être utilisés que de manière appropriée.
Mesures de protection lors de l’utilisation de nettoyeurs haute pression :
- Porter des vêtements de protection appropriés pour le nettoyage d’outils avec des nettoyeurs haute pression.
- L’outil de travail et l’objet à nettoyer doivent être placés sur une surface solide pour ne pas s’enfoncer ou glisser sur le sol détrempé par l’eau de nettoyage qui s’écoule.
- La température et la pression doivent être adaptées aux exigences de nettoyage.
- Il faut toujours garder une distance suffisante par rapport à l’objet à nettoyer pour ne pas recevoir les éclaboussures d’eau.
- Le nettoyage se fait toujours de haut en bas.
- Ne jamais diriger le jet vers des personnes.
Mesures de protection lors du nettoyage d’outils avec des aspirateurs :
- Il faut vérifier régulièrement les filtres des aspirateurs et les remplacer si nécessaire.