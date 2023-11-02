Nettoyage de différents outils de travail

Sur un chantier, on trouve une multitude d’outils et différents types d’équipements de travail plus ou moins grands. Outre les gros engins de chantier, les appareils de transport, les foreuses et les machines à parois moulées, les bétonnières, les vibrateurs et les engins de levage, ce sont surtout les appareils de travail comme les outils et les petits appareils qui sont importants. Rien ne fonctionne sans les brouettes, les échelles et marchepieds, les pelles, les truelles, les marteaux, les pinces et autres équipements. Les outils et les machines électriques ainsi que les petits appareils sont également utilisés au quotidien dans de nombreux endroits. Ils sont tous exposés à des contraintes extrêmes, à la saleté et à la poussière.

Quels appareils de nettoyage pour quels outils de travail ?

Pour un nettoyage des outils et des appareils de travail sûr et approfondi, les appareils de nettoyage suivants sont utilisés :

Outils et petits appareils

Contre la rouille : papier de verre, laine d’acier, brosse métallique, huile pour outils, cire, pâtes contre la rouille

Contre l’huile et la graisse : eau savonneuse dégraissante, chiffon, éponge, chiffon sec

Autres saletés : détergent, huile pour outils

Nettoyeur haute pression

Nettoyeur haute pression à eau chaude

Aspirateur

Outils et machines électriques