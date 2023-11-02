Werk- en bouwgereedschap reinigen

Werkgereedschap zonder hogedrukreiniger reinigen

Werkgereedschap moet indien mogelijk dagelijks na het voltooien van de werkprocessen worden gereinigd, om ontstaan vuil te verwijderen voordat het opdroogt en tot corrosie leidt.

Modder en aarde: indien mogelijk wordt opgedroogde modder of aarde er eerst af geborsteld en daarna met een grove borstel, spons of doek met zeepwater af gewassen. Belangrijk: na de natte reiniging moet het gereedschap grondig worden gedroogd om roestvorming te voorkomen.



Arbeidsmiddelen die niet nat gereinigd kunnen worden, dienen na het verwijderen van de grove afzettingen met een geschikt reinigingsmiddel of reinigingsolie te worden gereinigd. De olie of het reinigingsmiddel wordt op een zachte doek aangebracht en gebruikt om het apparaat grondig af te vegen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat zelfs moeilijk bereikbare plaatsen zo goed mogelijk worden gereinigd.

Roest op staal en ijzeren werkgereedschap wordt verwijderd met een staalborstel, staalwol en schuurpapier. Vervolgens moet het oppervlak worden ingesmeerd met gereedschapsolie om nieuwe roestvorming te voorkomen.