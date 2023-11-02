Werk- en bouwgereedschap reinigen
Om effectief te kunnen werken in de bouw is het juiste werkgereedschap noodzakelijk. Het vuil en bouwstof dat zich op een bouwplaats ophoopt, kan echter zeer schadelijk zijn voor arbeidsmiddelen zoals schoppen, kruiwagens of werkgereedschap. Om ervoor te zorgen dat de hulpmiddelen op de lange termijn betrouwbaar en veilig functioneren, zijn een zorgvuldige reiniging en onderhoud essentieel voor de werkroutine. Afhankelijk van het apparaat en de mate van vervuiling worden verschillende reinigingsapparaten gebruikt: van hogedrukreinigers tot stofzuigers.
Arbeidsmiddelen reinigen: essentieel voor functie en veiligheid
Arbeidsmiddelen en werkgereedschap zijn waardevolle investeringen die zorgen voor een soepele werkstroom op de bouwplaats. Om ervoor te zorgen dat ze probleemloos functioneren, hun waarde behouden en een lange levensduur hebben, moeten de arbeidsmiddelen regelmatig en grondig worden gereinigd. Verontreinigingen kunnen bijvoorbeeld leiden tot de volgende, soms ernstige schade:
- Afzettingen van vaste stoffen, zoals metaal- en houtsplinters, betonresten en andere scherpe resten kunnen het oppervlak beschadigen door corrosie en roestvorming.
- Fijn bouwstof kan zich in de ventilatiesleuven van elektrische apparaten en apparaten die op benzine werken ophopen, en tot verstoppingen en daardoor oververhitting leiden. Kortsluiting – of in het ergste geval explosies – kunnen het gevolg zijn.
- Vuile aandrijfkettingen slijten sneller. Dit leidt in eerste instantie tot beperkte functionaliteit tot uiteindelijk mogelijk een complete uitval van het apparaat.
- Verse en opgedroogde bouwmodder op treden en ladders tast op den duur het oppervlak aan. Vuile arbeidsmiddelen en gereedschap bieden bovendien geen veilige grip in uw handen, waardoor de kans op ongelukken stijgt.
- Vet en olieafzettingen kunnen de werking van gereedschap beperken en de werkstukken vervuilen. Bovendien vormt vettig, glad werkgereedschap een veiligheidsrisico.
Reiniging van verschillende arbeidsmiddelen
Op een bouwwerf bevindt zich een verscheidenheid aan grotere en kleinere arbeidsmiddelen en verschillend soort werkgereedschap. Naast de grotere bouwmachines, transportapparaten, boor- en diepwandapparatuur, betonmixers, trilnaalden en hefapparatuur, zijn vooral ook kleine arbeidsmiddelen zoals werkgereedschap, hulpmiddelen en kleine apparaten belangrijk. Zonder kruiwagens, ladders en trappen, schoppen, troffels, hamers, tangen en dergelijke werkt niets. Ook elektrische gereedschappen en machines, maar ook kleine apparaten, worden op veel plaatsen dagelijks gebruikt. Daarbij worden ze allemaal blootgesteld aan de hoogste belastingen, vuil en stof.
Welke reinigingsapparatuur voor welke arbeidsmiddelen?
Om de arbeidsmiddelen en het werkgereedschap veilig en grondig te reinigen, wordt vooral de volgende reinigingsapparatuur gebruikt:
Werkgereedschap, kleine apparaten en hulpmiddelen
- Tegen roest: schuurpapier, staalwol, staalborstels, gereedschapsolie, was, anti-roest pasta's
- Tegen olie en vet: vetoplossend zeepwater, (droge) doeken, sponzen
- Overig vuil: reinigingsmiddelen, gereedschapsolie
- Hogedrukreinigers
- Warmwater-hogedrukreinigers
- Stofzuigers
Elektrisch gereedschap en machines
- Stofzuigers, borstels, doeken
- Persluchtreinigers
- Reinigingsolie, reinigingsmiddelen
- Indien nodig hogedrukreinigers voor afneembare onderdelen
Bouwmachines reinigen
De wereld van bouwmachines is zwaar en vies. Grote hoeveelheden aarde, modder en klei, verf- en lakspatten of opgedroogd beton zetten zich af en veroorzaken hoge belastingen. Reinigingsmaatregelen op de bouwplaats en in het bedrijf of wagenpark, inclusief het reinigen van bouwmachines, staan daarom centraal om de functie en waarde van de dure machines te behouden. Onderhoud en reparaties vereisen ook reiniging. Wie efficiënt wil werken, moet weten wanneer koudwater- en warmwater-hogedruk, ultra-hogedruktechniek of droogijs nodig is en waarom cabinereiniging belangrijk is.
Reinigingsapparatuur
Gereedschap schoonmaken met een hogedrukreiniger
Op bouwplaatsen worden arbeidsmiddelen blootgesteld aan de hoogste belastingniveaus. Desalniettemin moet hun functionaliteit 100 procent gegarandeerd zijn. Naast een uitgebreide intensieve reiniging na voltooiing van de bouwwerkzaamheden is de dagelijkse tussentijdse reiniging na elk gebruik een belangrijke factor voor het behoud van de functionaliteit van de apparaten.
Het belangrijkste reinigingsapparaat voor grove verontreinigingen: de hogedrukreiniger. Zelfs vastzittend vuil en hardnekkige afzettingen kan hij snel en betrouwbaar verwijderen, zonder gebruik van reinigingsmiddelen en met weinig moeite. Wielen, schoppen, goten en kettingen worden onder hoge druk bevrijd van modder, bouwstof en zelfs betonresten.
Mobiele hogedrukreinigers zijn bijzonder geschikt voor gebruik op bouwplaatsen; hier is een ruim assortiment verkrijgbaar. Er zijn verschillende grootteklassen, aandrijvingen en drukvarianten, evenals koud- en warmwaterstralen om aan veel verschillende eisen te voldoen. Afhankelijk of er bijvoorbeeld al een water- of stroomleiding aanwezig is, zijn er apparaten met elektrische of dieselaandrijving, met een wateraansluiting of een tank. Met compacte apparaten zijn gebruikers bijzonder mobiel en kunnen ze de verschillende delen van de bouwplaats snel en eenvoudig bereiken. Als accessoires zijn er verschillende sproeiers verkrijgbaar die gebruikt kunnen worden om de waterstraal af te stemmen op gebieds- of specifieke reiniging.
De hogedrukreiniging van klein handgereedschap en werkgereedschap is ook mogelijk: het werkgereedschap moet daarvoor in een stabiele, beveiligde bak worden geplaatst. Ook hier is belangrijk: werk altijd met voldoende veiligheidsafstand en veiligheidskleding. Het werkgereedschap moet vervolgens goed worden gedroogd.
Werkgereedschap zonder hogedrukreiniger reinigen
Werkgereedschap moet indien mogelijk dagelijks na het voltooien van de werkprocessen worden gereinigd, om ontstaan vuil te verwijderen voordat het opdroogt en tot corrosie leidt.
Modder en aarde: indien mogelijk wordt opgedroogde modder of aarde er eerst af geborsteld en daarna met een grove borstel, spons of doek met zeepwater af gewassen. Belangrijk: na de natte reiniging moet het gereedschap grondig worden gedroogd om roestvorming te voorkomen.
Arbeidsmiddelen die niet nat gereinigd kunnen worden, dienen na het verwijderen van de grove afzettingen met een geschikt reinigingsmiddel of reinigingsolie te worden gereinigd. De olie of het reinigingsmiddel wordt op een zachte doek aangebracht en gebruikt om het apparaat grondig af te vegen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat zelfs moeilijk bereikbare plaatsen zo goed mogelijk worden gereinigd.
Roest op staal en ijzeren werkgereedschap wordt verwijderd met een staalborstel, staalwol en schuurpapier. Vervolgens moet het oppervlak worden ingesmeerd met gereedschapsolie om nieuwe roestvorming te voorkomen.
Gereedschap schoonmaken met stofzuigers
Naast de grove vervuiling door aangekoekte modder, beton en smeermiddelen, zorgen fijn bouwstof en houtstof vaak voor een hoge reinigingsinspanning. Dit fijne stof vormt een aanzienlijk gezondheidsrisico en moet daarom indien mogelijk worden vermeden. Er bestaan effectieve afzuigsystemen die bijvoorbeeld worden gebruikt bij het boren of slijpen. Het is echter niet mogelijk om bouwstof volledig te vermijden.
Opwaaiend stof nestelt zich niet alleen op oppervlakken, maar komt via kleine openingen ook in de arbeidsmiddelen zoals elektrisch gereedschap en machines, maar ook in kleine apparaten terecht. Veiligheidsstofzuigers en nat- en droogzuigers kunnen hierbij helpen. Afhankelijk van de toepassing zijn er verschillende opzetstukken die handig zijn voor het reinigen van arbeidsmiddelen: smallere mondstukken zijn met name geschikt voor het stofzuigen van ventilatiesleuven en moeilijk bereikbare plaatsen, terwijl vloerzuigmonden op vlakke oppervlakken worden gebruikt.
Bouwstof verwijderen
Slecht zicht of onbruikbare arbeidsmiddelen zijn slechts enkele van de gevolgen van de toegenomen stofontwikkeling op de werkplek. Naast deze veiligheidsaspecten wordt het gezondheidsrisico van bouwstof vaak onderschat. De gevolgen variëren van irritatie en ontsteking van de luchtwegen tot chronische longziektes en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of kanker. Professionele afzuiging en verwijdering van bouwstof kan effectief zorgen voor een stofveiligere omgeving.
Arbeidsveiligheid bij het reinigen van arbeidsmiddelen
Het reinigen van arbeidsmiddelen en werkgereedschap brengt een potentieel risico met zich mee, bijvoorbeeld door de temperatuur bij warmwater-hogedrukreinigers of de terugstootkracht van het water. Daarom moeten de veiligheidsmaatregelen op het werk strikt worden nageleefd.
Voordat er met het schoonmaken kan worden begonnen, moet het werkgereedschap worden voorbereid:
- Het reinigingsapparaat moet op beschadigingen worden gecontroleerd.
- Elektrische apparaten die moeten worden gereinigd, moeten worden losgekoppeld om kortsluiting te voorkomen.
- Bijzonder belangrijk: volg altijd de veiligheidsvoorschriften; de reinigingsapparatuur mag alleen op de juiste manier worden gebruikt.
Veiligheidsmaatregelen bij het werken met hogedrukreinigers:
- Draag geschikte veiligheidskleding bij het reinigen met hogedrukreinigers.
- Het werktuig en het te reinigen object moeten op een stevige ondergrond worden geplaatst, zodat ze niet omvallen of wegzakken in de grond die mogelijk zacht is geworden door weglopend reinigingswater.
- Temperatuur en druk moeten worden aangepast aan de reinigingsvereisten.
- Er moet altijd een voldoende grote afstand tot het te reinigen object worden aangehouden, om niet nat te worden door het opspattende water.
- Het reinigen gebeurt altijd van boven naar beneden.
- Richt de straal nooit op mensen.
Veiligheidsmaatregelen bij het reinigen met stofzuigers:
- Bij stofzuigers moet regelmatig de filter worden gecontroleerd en indien nodig worden vervangen.