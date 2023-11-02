Afhankelijk van het materiaal zijn er onder andere deze verschillende soorten stof:

Houtstof

Bij de bewerking van zachthout, hardhout of multiplex ontstaan niet alleen spanen, maar ook fijn houtstof. Dit kan leiden tot ernstige belasting van de bronchiën, longen en neusslijmvliezen en is in sommige gevallen zelfs kankerverwekkend. Nog een gevaar: houtstof is brandbaar en explosief als het met lucht wordt gemengd.

Kwartsstof

Bij het werken met zandhoudende materialen zoals mortel, beton of tegels komt kwartsstof vrij, dat diep in de luchtwegen doordringt en blijvende schade aan de longfunctie kan veroorzaken. Bijzonder gevaarlijk zijn fijne vezeldeeltjes die in de longen vast komen te zitten. Dit kan leiden tot littekenvorming in het weefsel (longfibrose).

Asbeststof

Bijzondere voorzichtigheid is geboden bij de omgang met asbest, dat nog steeds in veel bestaande gebouwen voorkomt. Asbeststof wordt als kankerverwekkend geclassificeerd, omdat asbestvezels, naast asbestose (chronische ontstekingsziekte van de luchtwegen en longen), ook verantwoordelijk kunnen zijn voor een latere tumorvorming.

Toxisch stof

Giftig stof van lood, mangaan of cadmium kan niet alleen irritatie aan de luchtwegen of de huid veroorzaken, maar kan ook gevaarlijk stof bevatten dat kankerverwekkend is of interne organen zoals de lever, milt en nieren beschadigt. Het ontstaat bijvoorbeeld tijdens het lassen (lasrook).

Ontplofbaar stof

Een mengsel van stof en lucht kan exploderen als het stof uit brandbaar materiaal bestaat. Daartoe behoren steenkool, hout en meel, maar ook anorganische stoffen zoals magnesium en aluminium. Een vonk die bijvoorbeeld ontstaat bij het uittrekken van een stekker of het ontladen van statische elektriciteit kan al voldoende zijn als ontstekingsbron.