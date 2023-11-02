Asbest verwijderen en afvoeren: gevaren en veiligheidsmaatregelen

Zolang hechtgebonden asbestproducten met rust worden gelaten, bestaat er bij normaal gebruik geen risico voor de gezondheid door het vrijkomen van asbestvezels. Als de materialen echter bros, los of kapot zijn, moeten deze door gespecialiseerde bedrijven worden verwijderd met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke eisen.

Waar schuilen gevaren?

Alle werkzaamheden waarbij gebruik wordt gemaakt van mechanica (boren, zagen, slijpen, frezen, afbreken of slopen) zijn gevaarlijk bij het verwijderen van asbest. Afhankelijk van de wettelijke eisen mogen zogenaamde sloop-, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden alleen worden uitgevoerd door bedrijven die over de benodigde vakkennis en de noodzakelijke personeels- en veiligheidseisen beschikken.

In Duitsland bijvoorbeeld vereisen sloop-, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden in combinatie met asbest goedkeuring (bewijs van deskundigheid volgens de Technische Regels voor Gevaarlijke Stoffen 519) van het Deelstaatsbureau voor Arbeidsveiligheid, Consumentenbescherming en Gezondheid (LAVG). In België moet voor het begin van sloop-, onderhouds- of renovatiewerkzaamheden een destructieve asbestinventaris worden opgemaakt, waarin alle asbestmaterialen die in het gebouw aanwezig zijn, beschreven worden. In het geval dat er asbest aangetroffen wordt, wordt er een risico- en werkplan opgesteld door de aannemer. Om de veiligheid van de werknemers te garanderen, wordt de bouwwerf bovendien 15 dagen voor het begin van de werkzaamheden aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en de lokale directie Toezicht op het Welzijn op het Werk gemeld.