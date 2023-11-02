DÉSAMIANTAGE : MESURES DE SÉCURITÉ DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
L’amiante a été utilisé par tonnes dans le secteur du bâtiment pendant des décennies. Depuis le début des années 1990, sa production, sa vente et son utilisation pour la construction de logements sont interdites en Allemagne en raison de ses propretés cancérigènes. Des règlementations similaires sont ensuite entrées en vigueur dans de nombreux pays, notamment en Belgique. Malgré cela, cette substance dangereuse pose encore des défis aux entreprises spécialisées car les travaux de rénovation ou de démolition d’anciens bâtiments révèlent souvent des matériaux contenant de l’amiante. Vous apprendrez ici comment enlever l’amiante et quelles mesures de sécurité doivent être prises pour le désamiantage.
Qu’est-ce que l’amiante et où est-il utilisé ?
L’amiante est un minéral naturel, siliceux et fibreux. Il est aussi ininflammable, insensible à la chaleur et à de nombreux produits chimiques. Grâce à sa grande élasticité et à sa capacité de liaison, il peut être facilement transformé en de nombreux produits. Il existe ainsi des produits d’amiante dits fortement liés et d’autres faiblement liés.
Les produits en amiante fortement liés, comme l’amiante-ciment (l’Eternit par exemple), présentent une surface grisâtre, homogène et dure. En revanche, les produits à base d’amiante faiblement liés ont une surface plus molle et possèdent des touffes de fibres nettement saillantes sur les bords de coupe. Les fibres des produits faiblement liés peuvent se libérer facilement. C’est le cas des panneaux légers en amiante (matériel de construction, Neptunite, Sokalit), de l’amiante floqué, des enduits, des cartons, du mastic pour fenêtres, des adhésifs ou du mastic.
Pourquoi l’amiante est-il si dangereux ?
L’amiante est composé de fibres très fines dont le diamètre peut atteindre 2 micromètres. Ces fibres microscopiques peuvent s’inhaler facilement et provoquer un cancer du poumon. L’asbestose (tumeur du poumon) provoque la mort de 100.000 personnes par an dans le monde selon l’Organisation internationale du travail de Genève (OIT).
L’amiante en Belgique, dans l’UE et dans le monde
Depuis 2005, l’utilisation de l’amiante est interdite en Belgique. La même année, l’interdiction de cette substance dangereuse s’étend à tous les états membres de l’Union Européenne (directive européenne actuelle 2009/148/CE). En 2013, le Parlement européen a adopté une résolution visant à éliminer totalement l’amiante en Europe d’ici 2028. Avec la directive internationale sur le traitement transfrontalier des déchets dangereux « The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal », plus de 180 Etats signataires ont convenu d’une interdiction d’exportation des déchets dangereux contenant de l’amiante.
Comment éliminer l’amiante : risques et mesures de protection pour le désamiantage
Tant que les produits fortement liés en amiante ne sont pas travaillés, la libération des fibres ne présente aucun risque pour la santé en cas d’utilisation. Cependant, si les matériaux sont friables, détachés ou cassés, ils doivent être retirés par des entreprises spécialisées, dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Où se trouvent les dangers de l’amiante ?
Les travaux de désamiantage dangereux sont ceux qui font appel à la mécanique (perçage, sciage, meulage, fraisage, concassage ou broyage). Les travaux de démolition, d’assainissement et d’entretien (travaux ASI) ne peuvent ou ne devraient être effectués, selon les prescriptions légales, seulement par des entreprises disposant des connaissances techniques nécessaires ainsi que des conditions requises en matière de personnel de sécurité.
En Belgique, le titre 3 du livre VI du code du bien-être au travail règlemente le repérage et le désamiantage depuis 2005. En France, un repérage amiante est obligatoire avant de réaliser des travaux de rénovation dans des bâtiments construits avant 1997. La règlementation relative à l’amiante (RAT) doit respecter les directives du Code de la santé publique (pour les habitants des bâtiments), le Code du travail (pour protéger les travailleurs), le Code de l’environnement, de la construction et de l’habitation (pour la gestion des déchets).
Conseil n°1 – Effectuer une analyse des matériaux :
Seule une analyse des matériaux peut déterminer si un matériau de construction contient de l’amiante. Selon les dispositions légales, une recherche d’amiante est obligatoire lors de travaux de démolition, de rénovation ou d’entretien sur des bâtiments anciens.
Conseil n°2 – Risque de confusion :
Les produits contenant de l’amiante peuvent être confondus avec des produits de substitution utilisés ultérieurement comme les fibres de verre, les plaques de poudre de roche ou des fibres minérales.
Conseil n°3 – Prendre ses précautions :
Il faut également faire attention à l’isolation des tuyaux de chauffage, aux radiateurs à accumulation, aux joints d’étanchéité des cuisinières, des poêles et des cheminées.
Conseils de sécurité pour la manipulation de l’amiante
Selon la concentration de fibres d’amiante (F/m³, fibres d’amiante par mètre cube), il est nécessaire de porter des masques avec des filtres à particules adaptés, des masques avec soufflerie et filtres à particules ou des appareils de protection respiratoire de qualités supérieure. Si la concentration de fibres est très élevée, il faut utiliser des appareils isolants.
De plus, en cas de contact avec des matériaux contenant de l’amiante, il est nécessaire de porter des combinaisons et des gants de protection appropriés.
Conseil n°1 – Se débarrasser des combinaisons de protection à usage unique :
Les combinaisons de protection à usage unique doivent être éliminées conformément à la législation sur les déchets après avoir quitté la zone de travail contaminée par l’amiante.
Conseil n°2 – Ne pas utiliser de combinaisons de protection réutilisables :
Il n’est pas recommandé d’utiliser des combinaisons de protection réutilisable lors du retrait de l’amiante. Si leur utilisation est inévitable, elles doivent être décontaminées après avoir quitté la zone de danger.
Désamiantage – la bonne technique d’aspiration
Seuls les procédés à faible émission doivent être utilisés lors de la manipulation de l’amiante. Avant d’enlever des produits à base d’amiante, des produits fixant la poussière, appelés liants de fibre, sont appliqués sur les matériaux à retirer. Il est également conseillé d’asperger de l’eau sur le matériaux afin de limiter la libération de fibres.
Aspirer l’amiante : ce que les aspirateurs industriels de classe H peuvent faire face à l’amiante
Pour l’aspiration de poussières contenant de l’amiante, seuls les aspirateurs à amiante de classe H peuvent être utilisés. Ces derniers répondent aux exigences de contrôle de la classe de poussières H avec un contrôle supplémentaire „amiante“ selon la norme TRGS 519. Il doit y avoir une plaque signalétique sur l’appareil qui indique le débit d’air et le poids, ainsi qu’une indication claire concernant l’amiante sur l’aspirateur et le dispositif de collecte des poussières. Les appareils doivent en outre être homologués et reconnus par les autorités ou pas les organismes responsables de l’assurance accidents légales. Pour la collecte des matières aspirées, l’appareil est équipé d’un sac filtrant de sécurité et un couvercle de fermeture.
Conseil – Respecter les directives de chaque pays :
Les normes et réglementations relatives au retrait de l’amiante varient considérablement d’un pays à l’autre et doivent être connues. En Belgique, le titre 3 du livre VI du code du bien-être au travail règlemente l’élimination de l’amiante depuis 2005. En France, il faut réaliser un repérage d’amiante (RAT) dans les bâtiments construits avant 1997. En Suisse, les normes suivantes s’appliquent : l’OTConst et la CFST 6503, similaires aux TRGS 519. L’Autriche fait également des prescriptions similaires. La Pologne et l’Angleterre s’en tiennent à l’examen européen de type pour les poussières dangereuses pour la santé.
Filtration et circulation de l’air dans les aspirateurs pour le désamiantage
Les aspirateur adaptés pour le désamiantage contrôlent automatiquement la vitesse de l’air. Si la valeur limite de 20 m/s n’est pas atteinte, un signal d’alarme retentit. L’air aspiré est dirigé ou nettoyé pour que les fibres d’amiante ne soient pas libérées dans l’air respirée par l’utilisateur de l’aspirateur. Le filtre principal de classe H offre un degré de séparation de 99,995 %.
Conseil – Utiliser les kits de filtres de sécurité :
Les kits de filtres de sécurité pour une élimination sans poussière sont relativement sûrs à manipuler. Ils sont composés d’un sac non tissé avec filtre entouré d’un sac en polyéthylène (PE). Ainsi, l’utilisateur ne risque pas d’entrer en contact avec les dangereuses particules d’amiante. Les exigences légales concernant les types de filtres de sécurité varient mais leur utilisation est fortement recommandée.
Pour les aspirateurs dont la puissance absorbée est inférieure ou égale à 1,2 kW, une filtration à un seul niveau suffit. A partir d’une puissance absorbée de 1,2 kW, il est nécessaire d’utiliser un préfiltre supplémentaire nettoyable de classe de poussière M. En outre, les appareils dont la puissance absorbée supérieure à 1,2 kW doivent être équipés d’un raccord pour un tuyau d’évacuation vers l’extérieur.
Nettoyer l’aspirateur après chaque utilisation
Une fois l’intervention terminée, il faut aspirer l’intérieur et l’extérieur de l’aspirateur à amiante. Les poussières résiduelles présentes dans tout l’espace de travail doivent être enlevées par un nettoyage humide sur toute la surface. Pour terminer, il faut nettoyer l’intérieur et l’extérieur de l’aspirateur avec un chiffon humide. L’appareil ne peut être retiré de la zone dangereuses qu’après un nettoyage approfondi.
Transport sans poussière d’aspirateurs contenant de l‘amiante
Pour le transport, les aspirateurs de classe H sont équipés d’un orifice d’aspiration et d’un sac de transport verrouillables pour les accessoires. Avant le transport, l’utilisateur doit fermer l’orifice d’aspiration de l’aspirateur de classe H avec un bouchon de fermeture. Il est important que le sac de transport et le raccord d’aspiration soient fermés hermétiquement et que la tête du moteur soit bien reliée au bac.
Pas si simple d’éliminer la poussière : comment éliminer l‘amiante
Lors de l’élimination de déchets contenant de l’amiante, il faut respecter les dispositions nationales et/ou régionales en matière de législation sur les déchets. En Allemagne, les produits à base d’amiante faiblement lié peuvent être éliminés par des particuliers si les déchets sont emballés conformément aux prescriptions de la norme TRGS 519. L’élimination est possible auprès d’entreprises agréés à cet effet.
Dans l’idéal, le désamiantage est confié à une entreprise spécialisée qui dispose du savoir-faire nécessaire et qui peut prendre les mesures de sécurité requises lors du retrait et du transport de sacs filtrants, des matières absorbantes, des sacs en PE ou des sacs d’élimination. Tous les objets provenant de la zone dangereuse qui ne peuvent pas être nettoyés sont considérés comme des déchets dangereux et doivent être éliminés de manière appropriée.
Une manipulation de l’amiante inappropriée peut engendrer des sanctions : un premier avertissement sans amende, une immobilisation, l’amende ainsi que des procédures pénales en cas d’infraction intentionnelle.