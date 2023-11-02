Comment éliminer l’amiante : risques et mesures de protection pour le désamiantage

Tant que les produits fortement liés en amiante ne sont pas travaillés, la libération des fibres ne présente aucun risque pour la santé en cas d’utilisation. Cependant, si les matériaux sont friables, détachés ou cassés, ils doivent être retirés par des entreprises spécialisées, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Où se trouvent les dangers de l’amiante ?

Les travaux de désamiantage dangereux sont ceux qui font appel à la mécanique (perçage, sciage, meulage, fraisage, concassage ou broyage). Les travaux de démolition, d’assainissement et d’entretien (travaux ASI) ne peuvent ou ne devraient être effectués, selon les prescriptions légales, seulement par des entreprises disposant des connaissances techniques nécessaires ainsi que des conditions requises en matière de personnel de sécurité.

En Belgique, le titre 3 du livre VI du code du bien-être au travail règlemente le repérage et le désamiantage depuis 2005. En France, un repérage amiante est obligatoire avant de réaliser des travaux de rénovation dans des bâtiments construits avant 1997. La règlementation relative à l’amiante (RAT) doit respecter les directives du Code de la santé publique (pour les habitants des bâtiments), le Code du travail (pour protéger les travailleurs), le Code de l’environnement, de la construction et de l’habitation (pour la gestion des déchets).