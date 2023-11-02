Metaalspanen in de geautomatiseerde productie

Bij de metaalbewerking in de auto-industrie zijn veel productiestappen geautomatiseerd. Sommige machines hebben ingebouwde apparaten voor het afzuigen van metaalstof, maar dit betekent niet dat alle metaalspanen uit het productieproces kunnen worden verwijderd. Daarnaast zouden daarom ook extra geschikte industriële stofzuigers moeten worden ingezet.



Waarom metaalspanen opzuigen?

Spanen die van productiemachines vallen, kunnen het risico op ongelukken vergroten. Daarnaast kunnen er spanen vast komen te zitten op de overgangen tussen individuele transportbanden, waardoor het systeem verstopt raakt en productieverliezen en/of schade aan de machines ontstaan. Daarom wordt een onderhoudsreiniging van de productieomgeving met een geschikte industriële stofzuiger aanbevolen om metaalstof op te zuigen. Zelfs vóór de kwaliteitscontrole tussen verschillende werkstappen is het nuttig om koelmiddelresten en metaalspanen snel en grondig van het onderdeel te verwijderen. Uiteindelijk verhoogt een schone werkomgeving ook de productkwaliteit.



Het juiste zuigapparaat voor metaalspanen in de productie

Om tussen lange assemblagelijnen in de productiefabriek te kunnen overleven, moet de gebruikte industriële stofzuiger compact en wendbaar zijn, zodat gebruikers hem gemakkelijk kunnen manoeuvreren. Als alternatief kan een grote stofzuiger worden gebruikt, die centraal is geplaatst en waarvoor lange slangen als toebehoren verkrijgbaar zijn. In ieder geval moeten de onderdelen van de stofzuiger, van de wielen tot de stroomkabel, ongevoelig zijn voor koelsmeermiddelen.