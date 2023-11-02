Metaalspanen en metaalstof handmatig opzuigen
Overal waar metaal wordt bewerkt, onstaan spanen – zowel bij de geautomatiseerde productie in de auto-industrie als op werkplekken voor handmatige metaalbewerking of in CNC-bewerkingscentra. De grove metaalspanen kunnen op den duur zorgen vor schade aan de dure productiemachines of tot een ontoereikende productkwaliteit leiden. In combinatie met resten van koelvloeistof bestaat het risico op gladde vloeren. Om de arbeidsveiligheid te verhogen en de waarde van de productie-infrastructuur te behouden, wordt aanbevolen om regelmatig metaalspanen uit de werkomgeving op te zuigen. Het gebruikte stofzuiger- of afzuigsysteem moet geschikt zijn voor metaalstof en, afhankelijk van de toepassing, beschikken over de juiste apparatuur en vooral over de juiste toebehoren om een snelle en grondige reiniging mogelijk te maken.
Metaalspanen in de geautomatiseerde productie
Bij de metaalbewerking in de auto-industrie zijn veel productiestappen geautomatiseerd. Sommige machines hebben ingebouwde apparaten voor het afzuigen van metaalstof, maar dit betekent niet dat alle metaalspanen uit het productieproces kunnen worden verwijderd. Daarnaast zouden daarom ook extra geschikte industriële stofzuigers moeten worden ingezet.
Waarom metaalspanen opzuigen?
Spanen die van productiemachines vallen, kunnen het risico op ongelukken vergroten. Daarnaast kunnen er spanen vast komen te zitten op de overgangen tussen individuele transportbanden, waardoor het systeem verstopt raakt en productieverliezen en/of schade aan de machines ontstaan. Daarom wordt een onderhoudsreiniging van de productieomgeving met een geschikte industriële stofzuiger aanbevolen om metaalstof op te zuigen. Zelfs vóór de kwaliteitscontrole tussen verschillende werkstappen is het nuttig om koelmiddelresten en metaalspanen snel en grondig van het onderdeel te verwijderen. Uiteindelijk verhoogt een schone werkomgeving ook de productkwaliteit.
Het juiste zuigapparaat voor metaalspanen in de productie
Om tussen lange assemblagelijnen in de productiefabriek te kunnen overleven, moet de gebruikte industriële stofzuiger compact en wendbaar zijn, zodat gebruikers hem gemakkelijk kunnen manoeuvreren. Als alternatief kan een grote stofzuiger worden gebruikt, die centraal is geplaatst en waarvoor lange slangen als toebehoren verkrijgbaar zijn. In ieder geval moeten de onderdelen van de stofzuiger, van de wielen tot de stroomkabel, ongevoelig zijn voor koelsmeermiddelen.
Metaalspanen op de werkplek
In de metaalbewerking zijn er vaak specifieke werkplekken voor de handmatige nabewerking van industrieel vervaardigde componenten. Zodat er op deze werkplekken veilig kan worden gewerkt en een hoge kwaliteit kan worden bereikt, zijn industriële stofzuigers een belangrijk hulpmiddel bij het handmatig opzuigen van metaalspanen.
Waarom metaalspanen opzuigen in plaats van opvegen?
In eerste instantie lijkt het opzuigen een onproductieve werkstap - en toch is het opzuigen van slijpstof en metaalspanen een belangrijke stap. Een bezem of compressor herverdeelt de spanen alleen; een stofzuiger haalt ze echt uit het proces. Dit betekent dat de oppervlaktekwaliteit en maatnauwkeurigheid van de vervaardigde componenten op een hoog niveau blijven, omdat spanen die achterblijven op de kleminrichtingen geen fouten veroorzaken in de positionering en uitlijning van de componenten. Bovendien komen fijn metaalstof en nevel van koelsmeermiddelen niet in de lucht terecht die wordt ingeademd, wat belangrijk is voor de gezondheid van de medewerkers.
Tip – opgezogen materiaal kan worden hergebruikt:
Het is de moeite waard om de metaalspanen professioneel af te voeren. Het opgezogen materiaal kan worden hergebruikt en, afhankelijk van de hoeveelheid, zelfs rendabel zijn. Spaanbrekers of scheidingssystemen kunnen helpen de kwaliteit van het gerecyclede materiaal te verhogen.
Welke stofzuiger is geschikt voor metaalspanen?
Kleine, wendbare stofzuigers die gemakkelijk op verschillende plaatsen kunnen worden gebruikt, zijn geschikt om op werkplekken voor handmatige metaalbewerking te gebruiken. De containergrootte en prestaties moeten worden afgestemd op de hoeveelheid metaalspanen die worden gegenereerd - vaak is een kleinere container voldoende. Korte slangen zijn een voordeel als de ruimte beperkt is, en het is bovendien de moeite waard om te investeren in verschillende mondstukken voor vloeren en werktafels.
Tip – let op het volume:
Metaalbewerking is luid. Let er bij het kiezen van de stofzuiger op dat deze soepel en stil werkt, zodat er geen extra geluidbelasting ontstaat.
Metaalspanen in CNC-bewerkingscentra
Er zijn veel middelgrote metaalbewerkingsbedrijven die bijvoorbeeld over een CNC-bewerkingscentrum beschikken. Daar hopen zich grote hoeveelheden metaalspanen en koelsmeermiddelen op, die met een industriële stofzuiger eenvoudig en snel uit de productieomgeving kunnen worden verwijderd.
Waarom is het opzuigen van metaalstof hier zo belangrijk?
Ook bij CNC-bewerkingscentra spelen arbeidsveiligheid en het verhogen van de productkwaliteit een centrale rol. Bij het opzuigen van metaalspanen ligt de nadruk echter op het behoud van de waarde van de machines en het garanderen van een hoge beschikbaarheid. Elke stilstand leidt tot productieverliezen en dus tot winstderving, wat een risico voor het bedrijf vormt.
Welke stofzuiger voor metaalspanen is voor CNC-bewerkingscentra geschikt?
Om spanen en koelvloeistoffen uit de productieomgeving en uit de machines te verwijderen, is een robuuste stofzuiger nodig die bovendien ongevoelig is voor koelsmeermiddelen en flexibel inzetbaar is qua werkradius. De container moet grote hoeveelheden staal- of aluminiumspanen kunnen bevatten en dienovereenkomstig ook het bijbehorende gewicht kunnen dragen. Bovendien moet ergonomisch en eenvoudig legen mogelijk zijn. Oliebestendige wielen zijn een belangrijk kenmerk, omdat olie zich via aerosolen op de vloer verspreidt.
Veilig opzuigen van het fijnste metaalstof
In de fijnmetaalbewerking en de additieve productie zijn de fijnste metaalspanen uit aluminium, magnesium en titanium te vinden. Om deze veilig te verwijderen en het risico op een explosie te voorkomen, moet er een inertisering plaatsvinden - het risico op een chemische reactie is dus door het toevoegen van geschikte stoffen te voorkomen. Daarna kunnen de metaalspanen pas veilig worden opgezogen. Het wordt aanbevolen een stofzuiger te gebruiken die voor deze toepassing is ontworpen en over een hoge zuigkracht beschikt. Eén model op de markt heeft een ingebouwd nat-voorafscheidersysteem en verwijdert veilig potentieel explosief fijn stof tot 15 µm in overeenstemming met IEC 60335-2-69.