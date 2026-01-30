Industriezuiger IVR-L 100/24-2 Tc Dp
IVR-L 100/24-2 Tc Dp de mobiele vloeistof- en spanenzuiger. AC-aangedreven, geschikt voor olie, koelvloeistoffen of fijne, lichte metalen spaanders in middelmatige hoeveelheden.
IVR-L 100/24-2 Tc Dp AC-aangedreven vloeistof- en spanenzuiger voor het opzuigen van middelgrote hoeveelheden olie, koelvloeistoffen en fijne, lichte, metalen spaanders. De krachtige oplossing met twee turbines biedt een laag bedieningsgeluid en toch een hoge zuigkracht voor deze mobiele machine met een vermogen van 2,4 kW. Een uitwasbare, duurzame pocketfilter zorgt dan weer voor een continu gebruik en de geïntegreerde spaanderkorf kan op een efficiënte manier opgezogen vloeistoffen en vaste stoffen van elkaar scheiden. De opgezogen vloeistoffen kunnen eenvoudig uit het reservoir van 100 liter worden verwijderd door simpelweg de afvoerslang los te koppelen. Een vulpeilaanduiding voorkomt dat het reservoir overloopt. Dit proces kan worden versneld door de geïntegreerde, traploos verstelbare dompelpomp te gebruiken, tot een hoogteverschil van 6 meter. Met het kantelbaar onderstel met afrolmechanisme kan u ook op een veilige manier de opgezogen stoffen verwijderen. Het is ook mogelijk om een vorkheftruck of een kraan te gebruiken om de machine leeg te maken.
Kenmerken en voordelen
Ergonomisch kantelchassis.
- Geavanceerd systeem voor veilig, handmatig en moeiteloos legen.
- Het framesysteem maakt een ergonomische, gekantelde lediging mogelijk met behulp van het afrolmechanisme.
- Snel en gemakkelijk leegmaken van het reservoir: gewoon achteroverkantelen en klaar.
Vatpompfunctie
- Een autonome vatpomp verhoogt de mogelijkheid om opgezogen materiaal terug te sturen aanzienlijk.
- Transparante slang voor het controleren van de opgezogen vloeistofhoeveelheid.
Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit
- Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
- Draaibare slangverbinding met tot 360° draaibare pijpbocht.
- Optioneel verkrijgbaar met overvulbeveiliging, zeef of accessoirehouder.
Voorzien van twee zeer stille ventilatormotoren
- Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
- Ventilatoren kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld voor individuele zuigkracht zoals vereist.
- Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Uitgerust met compact vlakfilter van stofklasse L.
- Voorkomt op betrouwbare wijze dat grove deeltjes in de zuigturbines terechtkomen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|148 / 532
|Vacuüm (mbar/kPa)
|230 / 23
|Tankinhoud (l)
|100
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 50
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50 ID 40
|Stofklasse hoofdfilter
|L
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|0,45
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|57
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|57
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|57,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|840 x 660 x 1320
Uitvoering
- Vatpompfunctie
Toepassingen
- Voor gemiddelde hoeveelheden groffe en ruwe spaanders
- Voor gemiddelde hoeveelheden vloeistoffen, zoals olie en koelvloeistoffen.