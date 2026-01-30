IVR-L 100/24-2 Tc Dp AC-aangedreven vloeistof- en spanenzuiger voor het opzuigen van middelgrote hoeveelheden olie, koelvloeistoffen en fijne, lichte, metalen spaanders. De krachtige oplossing met twee turbines biedt een laag bedieningsgeluid en toch een hoge zuigkracht voor deze mobiele machine met een vermogen van 2,4 kW. Een uitwasbare, duurzame pocketfilter zorgt dan weer voor een continu gebruik en de geïntegreerde spaanderkorf kan op een efficiënte manier opgezogen vloeistoffen en vaste stoffen van elkaar scheiden. De opgezogen vloeistoffen kunnen eenvoudig uit het reservoir van 100 liter worden verwijderd door simpelweg de afvoerslang los te koppelen. Een vulpeilaanduiding voorkomt dat het reservoir overloopt. Dit proces kan worden versneld door de geïntegreerde, traploos verstelbare dompelpomp te gebruiken, tot een hoogteverschil van 6 meter. Met het kantelbaar onderstel met afrolmechanisme kan u ook op een veilige manier de opgezogen stoffen verwijderen. Het is ook mogelijk om een vorkheftruck of een kraan te gebruiken om de machine leeg te maken.