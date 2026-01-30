Aspirateurs industriels IVR-L 100/24-2 Tc Dp
Aspirateur liquides et copeaux mobile IVR-L 100/24-2 Tc Dp. Alimenté par courant alternatif, convient par exemple pour les huiles, les émulsions réfrigérantes ou les copeaux métalliques fins et légers en quantités moyennes.
Aspirateur liquides et copeaux à courant alternatif IVR-L 100/24-2 Tc Dp pour l'aspiration de quantités moyennes d'huiles, d'émulsions réfrigérantes ainsi que de copeaux métalliques fins et légers. La solution performante à deux turbines avec un faible niveau sonore garantit une puissance d'aspiration élevée de l'appareil mobile avec une puissance absorbée de 2,4 kW, le filtre à poches lavable et durable permet un fonctionnement constant et le panier-tamis disponible en option assure une séparation efficace des matières liquides et solides aspirées. Les liquides aspirés sont évacués de la cuve de 100 litres en détachant simplement le flexible d'évacuation tandis qu'un indicateur de niveau de remplissage empêche un trop-plein. Cette opération s'effectue plus rapidement et sur une différence de niveau pouvant atteindre 6 mètres en utilisant la pompe pour récupérateur d'eau de pluie intégrée et réglable en continu. Le système de vidage avec châssis basculant permet un vidage sûr par le biais d'un mécanisme pivotant. Le vidage peut aussi se faire au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.
Caractéristiques et avantages
Châssis basculant ergonomique
- Système élaboré pour un vidage manuel sécurisé et sans effort physique.
- Le système avec châssis permet un vidage ergonomique par le biais d'un mécanisme pivotant.
- Vidange rapide de la cuve
Fonction pompe vide-fûts
- Une pompe pour fût autonome permet de refouler aisément les matières aspirées, même à une grande hauteur de vidange.
- Flexible transparent pour le contrôle de la quantité de liquide ramassée.
Robustesse, flexibilité et modularité élevées
- Appareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes.
- Raccord de flexible orientable avec raccord coudé orientable à 360°.
- Disponible en option avec sécurité anti trop-plein, panier à filtre ou support pour accessoires.
Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieux
- Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
- Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
- Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Équipé d'un filtre plat compact de la classe de poussière L
- Prévient de manière fiable la pénétration de grosses particules dans les turbines d'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Dépression (mbar/kPa)
|230 / 23
|Volume de la cuve (l)
|100
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50 DN 40
|Classe de poussière filtre principal
|L
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0,45
|Poids sans accessoires (kg)
|57
|Poids (avec accessoire) (kg)
|57
|Poids emballage inclus (kg)
|57,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|840 x 660 x 1320
Équipement
- Fonction pompe vide-fûts
Domaines d'utilisation
- Pour les quantités moyennes de gros copeaux abrasifs
- Pour les quantités moyennes de liquides tels que les huiles ou les émulsions réfrigérantes