Industriezuiger IVR-L 100/24-2 Tc Me
De roestvrijstalen versie van de IVR-L 100/24-2 Tc Me industriezuiger is geschikt voor het opzuigen en scheiden van vloeistoffen en vaste stoffen, inclusief bijtende stoffen.
De IVR-L 100/24-2 Tc Me is een compacte en extra robuuste industriezuiger. Zwenkwielen en voedingskabel zijn oliebestendig. De zuiger is dus geschikt voor dagelijks gebruik in zware industriële omstandigheden. De zuiger kan ook worden getild met een vorkheftruck. De zuiger is uitgerust met een roestvrijstalen reservoir van 100 liter en een kantelbaar onderstel. Perfect voor het opzuigen van grote hoeveelheden vloeistoffen en/of grotendeels stofvrije vaste stoffen zoals spanen. Deze stoffen kunnen gemakkelijk worden gescheiden met de optionele spaanderkorf. De roestvrijstalen uitvoering maakt van de IVR-L 100/24-2 Tc Me een veelzijdige industriezuiger. Zelfs bijtende substanties kunnen probleemloos worden opgezogen. Met de 360° draaibare slangaansluiting op de zuigkop kan in alle richtingen worden gezogen zonder dat de zuigslang in de knoop raakt. Tijdens het zuigen is het vulniveau duidelijk zichtbaar op de afvoerpijp. Het vuil wordt afgevoerd via de afvoerpijp of door het onderstel te kantelen.
Kenmerken en voordelen
Ergonomisch kantelchassis.Geavanceerd systeem voor veilig, handmatig en moeiteloos legen. Het framesysteem maakt een ergonomische, gekantelde lediging mogelijk met behulp van het afrolmechanisme. Snel en gemakkelijk leegmaken van het reservoir: gewoon achteroverkantelen en klaar.
Roestvrijstalen opvangbak van hoge kwaliteit.Zeer eenvoudig schoon te maken. Geschikt voor corrosief zuigmateriaal. Transparante slang als vulpeilindicator en voor het aftappen van vloeistoffen.
Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteitMachine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes. Draaibare slangverbinding met tot 360° draaibare pijpbocht. Optioneel verkrijgbaar met overvulbeveiliging, zeef of accessoirehouder.
Voorzien van twee zeer stille ventilatormotoren
- Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
- Ventilatoren kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld voor individuele zuigkracht zoals vereist.
- Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Uitgerust met compact vlakfilter van stofklasse L.
- Voorkomt op betrouwbare wijze dat grove deeltjes in de zuigturbines terechtkomen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|148 / 532
|Vacuüm (mbar/kPa)
|230 / 23
|Tankinhoud (l)
|100
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 50
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50 ID 40
|Stofklasse hoofdfilter
|L
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|0,45
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|58,8
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|59
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|59,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|640 x 620 x 1060
Uitvoering
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee