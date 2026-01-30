Industriezuiger IVR-L 100/24-2 Tc Me

De roestvrijstalen versie van de IVR-L 100/24-2 Tc Me industriezuiger is geschikt voor het opzuigen en scheiden van vloeistoffen en vaste stoffen, inclusief bijtende stoffen.

De IVR-L 100/24-2 Tc Me is een compacte en extra robuuste industriezuiger. Zwenkwielen en voedingskabel zijn oliebestendig. De zuiger is dus geschikt voor dagelijks gebruik in zware industriële omstandigheden. De zuiger kan ook worden getild met een vorkheftruck. De zuiger is uitgerust met een roestvrijstalen reservoir van 100 liter en een kantelbaar onderstel. Perfect voor het opzuigen van grote hoeveelheden vloeistoffen en/of grotendeels stofvrije vaste stoffen zoals spanen. Deze stoffen kunnen gemakkelijk worden gescheiden met de optionele spaanderkorf. De roestvrijstalen uitvoering maakt van de IVR-L 100/24-2 Tc Me een veelzijdige industriezuiger. Zelfs bijtende substanties kunnen probleemloos worden opgezogen. Met de 360° draaibare slangaansluiting op de zuigkop kan in alle richtingen worden gezogen zonder dat de zuigslang in de knoop raakt. Tijdens het zuigen is het vulniveau duidelijk zichtbaar op de afvoerpijp. Het vuil wordt afgevoerd via de afvoerpijp of door het onderstel te kantelen.

Kenmerken en voordelen
Ergonomisch kantelchassis.
Ergonomisch kantelchassis.
Geavanceerd systeem voor veilig, handmatig en moeiteloos legen. Het framesysteem maakt een ergonomische, gekantelde lediging mogelijk met behulp van het afrolmechanisme. Snel en gemakkelijk leegmaken van het reservoir: gewoon achteroverkantelen en klaar.
Roestvrijstalen opvangbak van hoge kwaliteit.
Roestvrijstalen opvangbak van hoge kwaliteit.
Zeer eenvoudig schoon te maken. Geschikt voor corrosief zuigmateriaal. Transparante slang als vulpeilindicator en voor het aftappen van vloeistoffen.
Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit
Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit
Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes. Draaibare slangverbinding met tot 360° draaibare pijpbocht. Optioneel verkrijgbaar met overvulbeveiliging, zeef of accessoirehouder.
Voorzien van twee zeer stille ventilatormotoren
  • Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
  • Ventilatoren kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld voor individuele zuigkracht zoals vereist.
  • Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Uitgerust met compact vlakfilter van stofklasse L.
  • Voorkomt op betrouwbare wijze dat grove deeltjes in de zuigturbines terechtkomen.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Stroomsoort (V) 220 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 148 / 532
Vacuüm (mbar/kPa) 230 / 23
Tankinhoud (l) 100
Materiaal van de tank Roestvrij staal
Nominaal ingangsvermogen (kW) 2,4
Vacuuming type Elektrisch
Nominale breedte aansluiting ID 50
Nominale breedte toebehoren ID 50 ID 40
Stofklasse hoofdfilter L
Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²) 0,45
Gewicht zonder toebehoren (kg) 58,8
Gewicht (met toebehoren) (kg) 59
Gewicht (incl. doos) (kg) 59,8
Afmetingen (l x b x h) (mm) 640 x 620 x 1060

Uitvoering

  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
