De IVR-L 100/24-2 Tc Me is een compacte en extra robuuste industriezuiger. Zwenkwielen en voedingskabel zijn oliebestendig. De zuiger is dus geschikt voor dagelijks gebruik in zware industriële omstandigheden. De zuiger kan ook worden getild met een vorkheftruck. De zuiger is uitgerust met een roestvrijstalen reservoir van 100 liter en een kantelbaar onderstel. Perfect voor het opzuigen van grote hoeveelheden vloeistoffen en/of grotendeels stofvrije vaste stoffen zoals spanen. Deze stoffen kunnen gemakkelijk worden gescheiden met de optionele spaanderkorf. De roestvrijstalen uitvoering maakt van de IVR-L 100/24-2 Tc Me een veelzijdige industriezuiger. Zelfs bijtende substanties kunnen probleemloos worden opgezogen. Met de 360° draaibare slangaansluiting op de zuigkop kan in alle richtingen worden gezogen zonder dat de zuigslang in de knoop raakt. Tijdens het zuigen is het vulniveau duidelijk zichtbaar op de afvoerpijp. Het vuil wordt afgevoerd via de afvoerpijp of door het onderstel te kantelen.