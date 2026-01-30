L’IVR-L 100/24-2 Tc Me est un aspirateur industriel compact et extra robuste en acier inoxydable. Ses roulettes et son câble d’alimentation résistent aux hydrocarbures et viennent souligner les excellentes caractéristiques de cet aspirateur d’une grande longévité pour l’utilisation dans des conditions industrielles extrêmes. En outre, il peut être transporté au moyen d’un gerbeur. Doté d’une cuve à déchets de 100 l sur châssis basculant, cet aspirateur est parfait pour aspirer de grandes quantités de liquides et/ou de matières solides de préférence exemptes de poussières, tels que les copeaux. Disponible en option, un panier à copeaux sert à les séparer parfaitement des liquides. Grâce à son exécution en acier inoxydable, l’aspirateur industriel IVR-L 100/24-2 Tc Me brille par sa polyvalence d’utilisation. Il permet aussi d’aspirer sans difficulté les fluides corrosifs. Le raccord de flexible rotatif (360°) disposé sur la tête d’aspiration se porte garant d’un maximum de flexibilité et d’un travail sans vrillage. Durant l’aspiration, le niveau de remplissage actuel peut toujours être consulté sur le flexible de vidange. Le vidange peut s’effectuer soit au moyen du flexible de vidange, soit au moyen du châssis basculant.