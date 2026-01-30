Aspirateurs industriels IVR-L 100/24-2 Tc Me

L’aspirateur industriel IVR-L 100/24-2 Tc Me en acier inoxydable convient pour aspirer et séparer les liquides et matières solides, dont aussi les fluides corrosifs.

L’IVR-L 100/24-2 Tc Me est un aspirateur industriel compact et extra robuste en acier inoxydable. Ses roulettes et son câble d’alimentation résistent aux hydrocarbures et viennent souligner les excellentes caractéristiques de cet aspirateur d’une grande longévité pour l’utilisation dans des conditions industrielles extrêmes. En outre, il peut être transporté au moyen d’un gerbeur. Doté d’une cuve à déchets de 100 l sur châssis basculant, cet aspirateur est parfait pour aspirer de grandes quantités de liquides et/ou de matières solides de préférence exemptes de poussières, tels que les copeaux. Disponible en option, un panier à copeaux sert à les séparer parfaitement des liquides. Grâce à son exécution en acier inoxydable, l’aspirateur industriel IVR-L 100/24-2 Tc Me brille par sa polyvalence d’utilisation. Il permet aussi d’aspirer sans difficulté les fluides corrosifs. Le raccord de flexible rotatif (360°) disposé sur la tête d’aspiration se porte garant d’un maximum de flexibilité et d’un travail sans vrillage. Durant l’aspiration, le niveau de remplissage actuel peut toujours être consulté sur le flexible de vidange. Le vidange peut s’effectuer soit au moyen du flexible de vidange, soit au moyen du châssis basculant.

Caractéristiques et avantages
Aspirateurs industriels IVR-L 100/24-2 Tc Me: Châssis basculant ergonomique
Châssis basculant ergonomique
Système élaboré pour un vidage manuel sécurisé et sans effort physique. Le système avec châssis permet un vidage ergonomique par le biais d'un mécanisme pivotant. Vidange rapide de la cuve
Aspirateurs industriels IVR-L 100/24-2 Tc Me: Cuve en acier inoxydable haut de gamme
Cuve en acier inoxydable haut de gamme
Très facile à nettoyer. Convient à l'aspiration de matières corrosives. Flexible transparent pour l'indication du niveau de remplissage et la vidange des liquides.
Aspirateurs industriels IVR-L 100/24-2 Tc Me: Robustesse, flexibilité et modularité élevées
Robustesse, flexibilité et modularité élevées
Appareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes. Raccord de flexible orientable avec raccord coudé orientable à 360°. Disponible en option avec sécurité anti trop-plein, panier à filtre ou support pour accessoires.
Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieux
  • Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
  • Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
  • Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Équipé d'un filtre plat compact de la classe de poussière L
  • Prévient de manière fiable la pénétration de grosses particules dans les turbines d'aspiration.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Tension (V) 220 / 240
Fréquence (Hz) 50 / 60
Débit d'air (l/s/m³/h) 148 / 532
Dépression (mbar/kPa) 230 / 23
Volume de la cuve (l) 100
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Puissance nominale à l'entrée (kW) 2,4
Type d'aspiration Électrique
Diamètre nominal de raccordement DN 50
Diamètre nominal des accessoires DN 50 DN 40
Classe de poussière filtre principal L
Surface filtrante – Filtre principal (m²) 0,45
Poids sans accessoires (kg) 58,8
Poids (avec accessoire) (kg) 59
Poids emballage inclus (kg) 59,8
Dimensions (L × l × h) (mm) 640 x 620 x 1060

Équipement

  • Accessoires fournis: Non
